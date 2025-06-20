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Peskov: Kiev ile yeni görüşmelerin tarihi önümüzdeki hafta açıklanabilir
Peskov: Kiev ile yeni görüşmelerin tarihi önümüzdeki hafta açıklanabilir
Sputnik Türkiye
Rusya Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın önümüzdeki hafta Ukrayna ile üçüncü tur görüşmeler için bir tarih üzerinde anlaşmayı beklediğini söyledi. 20.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-20T03:36+0300
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Rusya Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov yaptığı açıklamada, Rusya'nın önümüzdeki hafta Ukrayna ile üçüncü tur görüşmeler için bir tarih üzerinde anlaşmayı beklediğini söyledi. Peskov, “Önümüzdeki hafta uzman görüşmelerinin bir sonraki turu için tarih konusunda anlaşmaya varılmasını bekleyeceğiz” diyerek, Rusya'nın Kiev ile müzakereler konusunda 'çok ciddi' olduğunu vurguladı.Ayrıca Peskov, Trump’ın daha önce “Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Putin önce Ukrayna’daki çatışmayı çözmeli, sonra Ortadoğu’daki gerilimi yatıştırma girişimlerine katılmalı” yönündeki açıklamasına yanıt verdi:'ABD şirketlerinin dönüşü pek olası değil'ABD şirketlerinin geri dönme olasılığı sorulduğunda Peskov, “Çözüm olmadan bu pek olası değil, ancak çözümle birlikte mümkün” dedi.Öte yandan, Rusya’daki Amerikan Ticaret Odası (AmCham) Başkanı Robert Agee, St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu (SPIEF) kapsamında yaptığı açıklamada, Rusya pazarını terk eden ABD şirketlerinin durumu yakından izlemeye devam ettiklerini ve ülkeye geri dönme olasılığını değerlendirdiklerini belirtti.'Putin Kuzey Kore'yi ziyaret etmeyi planlamıyor'Peskov, yaptığı açıklamada Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin’in yakın gelecekte Kuzey Kore’yi ziyaret etmeyi planlamadığını belirterek, konuyla ilgili bir soruya “Hayır” yanıtını verdi.'Rusya, İran’da rejim değişikliğiyle ilgili söylemleri kabul edilemez buluyor'Peskov, yaptığı açıklamada, Rusya’nın İran’da rejim değişikliğiyle ilgili görüşmelerin yapılmasını kabul edilemez bulduğunu belirterek, “Bu hayal bile edilemez. Elbette bu konuda açıkça konuşmak bile kabul edilemez olmalı.” dedi. Aynı zamanda Peskov yaptığı açıklamada, ABD'nin İsrail ve İran arasındaki çatışmaya olası bir müdahalesinin sadece yeni bir çatışmaya ve bölgede gerginliğin artmasına yol açacağını söyledi.Putin ise daha önce yaptığı açıklamada, İsrail’in İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’i öldürme ihtimalini konuşmayı bile istemediğini ifade etmişti.
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rusya, ukrayna, abd, kuzey kore
rusya, ukrayna, abd, kuzey kore

Peskov: Kiev ile yeni görüşmelerin tarihi önümüzdeki hafta açıklanabilir

03:36 20.06.2025
© Sputnik / Ramil Sitdikov / Multimedya arşivine gidinПодготовка площадки для прямой линии и пресс-конференции президента РФ В. Путина
Подготовка площадки для прямой линии и пресс-конференции президента РФ В. Путина - Sputnik Türkiye, 1920, 20.06.2025
© Sputnik / Ramil Sitdikov
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Rusya Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın önümüzdeki hafta Ukrayna ile üçüncü tur görüşmeler için bir tarih üzerinde anlaşmayı beklediğini söyledi.
Rusya Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov yaptığı açıklamada, Rusya'nın önümüzdeki hafta Ukrayna ile üçüncü tur görüşmeler için bir tarih üzerinde anlaşmayı beklediğini söyledi.
Peskov, “Önümüzdeki hafta uzman görüşmelerinin bir sonraki turu için tarih konusunda anlaşmaya varılmasını bekleyeceğiz” diyerek, Rusya'nın Kiev ile müzakereler konusunda 'çok ciddi' olduğunu vurguladı.
Ayrıca Peskov, Trump’ın daha önce “Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Putin önce Ukrayna’daki çatışmayı çözmeli, sonra Ortadoğu’daki gerilimi yatıştırma girişimlerine katılmalı” yönündeki açıklamasına yanıt verdi:
Trump kendine özgü bir dil ve konuşma tarzına sahip. Biz oldukça hoşgörülüyüz ve bize karşı da hoşgörü gösterilmesini bekliyoruz. Muhataplarımıza karşı hoşgörülüyüz, bu nedenle bunu yanlış bir ifade olarak görmüyoruz.

'ABD şirketlerinin dönüşü pek olası değil'

ABD şirketlerinin geri dönme olasılığı sorulduğunda Peskov, “Çözüm olmadan bu pek olası değil, ancak çözümle birlikte mümkün” dedi.
Öte yandan, Rusya’daki Amerikan Ticaret Odası (AmCham) Başkanı Robert Agee, St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu (SPIEF) kapsamında yaptığı açıklamada, Rusya pazarını terk eden ABD şirketlerinin durumu yakından izlemeye devam ettiklerini ve ülkeye geri dönme olasılığını değerlendirdiklerini belirtti.

'Putin Kuzey Kore'yi ziyaret etmeyi planlamıyor'

Peskov, yaptığı açıklamada Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin’in yakın gelecekte Kuzey Kore’yi ziyaret etmeyi planlamadığını belirterek, konuyla ilgili bir soruya “Hayır” yanıtını verdi.

'Rusya, İran’da rejim değişikliğiyle ilgili söylemleri kabul edilemez buluyor'

Peskov, yaptığı açıklamada, Rusya’nın İran’da rejim değişikliğiyle ilgili görüşmelerin yapılmasını kabul edilemez bulduğunu belirterek, “Bu hayal bile edilemez. Elbette bu konuda açıkça konuşmak bile kabul edilemez olmalı.” dedi.
Aynı zamanda Peskov yaptığı açıklamada, ABD'nin İsrail ve İran arasındaki çatışmaya olası bir müdahalesinin sadece yeni bir çatışmaya ve bölgede gerginliğin artmasına yol açacağını söyledi.
Putin ise daha önce yaptığı açıklamada, İsrail’in İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’i öldürme ihtimalini konuşmayı bile istemediğini ifade etmişti.
İran - Sputnik Türkiye, 1920, 20.06.2025
DÜNYA
İran'ın Avrupa ile görüşmeleri Cenevre'de yapılacak
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