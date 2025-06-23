Altun duyurdu: Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Zirvesi için Hollanda’ya gidiyor

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
SESLİ HABER
Trump geri döndü, Zelenskiy zora düştü
09:21
2 dk
ÖZEL HABER
Turizmde tepki çeken görüntüler için düğmeye basıldı
09:43
3 dk
SESLİ HABER
İsrail’in ‘demir kubbesini’ delen İran füzeleri
10:30
4 dk
ÖZEL HABER
Özdağ’ın duruşmasında okunan İstiklal Marşı akıllara 12 Eylül MHP davasını getirdi
10:41
2 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Radyo Sputnik’e konuştu
10:50
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Cem Gürdeniz: ‘Dünya savaşının çıkacağına inananlardan değilim’
13:07
34 dk
SESLİ HABER
Beyaz yakalılar İstanbul'da down*, Anadolu'da elayn*
13:49
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
19 dk
ÖZEL HABER
Rusya’nın hava savunma gücü
14:24
6 dk
SESLİ HABER
Reklamın yeni mecrası nereye kaydı ?
14:32
5 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Radyo Sputnik’e konuştu
14:39
4 dk
SESLİ HABER
ABD basını: Askeri seçenekler Trump’ın masasında
14:46
3 dk
SESLİ HABER
İsrail saldırılarında hangi silahları kullanıyor?
14:52
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
9 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Gazeteci Pepe Escobar, Radyo Sputnik’e konuştu
18:13
6 dk
OZEL HABER
ABD'nin Doğu Akdeniz'e gönderdiği uçak gemisinin tüm detayları
18:23
6 dk
ÖZEL HABER
Savaş teknolojisinin kısa tarihi: Füzenin izinde
18:32
8 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
18:43
9 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Radyo Sputnik’e konuştu
19:05
4 dk
ÖZEL HABER
Küresel güç dengesi ve füze kapasiteleri
19:12
7 dk
SESLİ HABER
Konut seçiminde artık ilk sırada o var.
19:23
3 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Dr. Hazar Vural: 'Hedef İran rejimi değil, İran halkı'
20:30
20 dk
SESLİ HABER
Erdoğan ‘caydırıcılık’ dedi: Türkiye’nin füze ve uçak envanteri ne durumda?
22:30
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Fatih Altaylı’nın sözleri tarihi bir anekdot içeriyordu'
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Okullarda forma zorunluluğu geri geliyor
09:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
7 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
6 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:30
20 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:51
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
İran’dan Hürmüz Boğazı hamlesi
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
16 milyar veri açığa çıktı
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
4 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Osmanlı pazaryerlerinden günümüze bir mecaz
15:15
3 dk
SESLİ HABER
Politico: Trump, Avrupa internetinin fişini çekebilir
15:54
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
'ABD'yi eleştirmeden İsrail'i eleştirmenin bir anlamı yok. Onlarla aynı cephede yer almış olursunuz'
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
ÖZEL HABER
Savaş teknolojisinin kısa tarihi: Füzenin izinde
17:39
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
DEYİM YERİNDEYSE
‘Yalanla ışık kapatılmaz: Güneş balçıkla sıvanmaz’
18:10
2 dk
SESLİ HABER
İsrail’in ‘demir kubbesini’ delen İran füzeleri
18:41
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
6 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:08
82 dk
SESLİ HABER
Trump’ın ikiyüzlülüğü: İran’ı nasıl vurdular
20:41
4 dk
ÖZEL HABER
Rusya’nın hava savunma gücü
22:34
6 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250623/altun-duyurdu-cumhurbaskani-erdogan-nato-zirvesi-icin-hollandaya-gidiyor-1097265738.html
Altun duyurdu: Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Zirvesi için Hollanda’ya gidiyor
Altun duyurdu: Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Zirvesi için Hollanda’ya gidiyor
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Hollanda'da gerçekleştirilecek NATO Zirvesi'ne katılacağını duyuruldu. 23.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-23T21:57+0300
2025-06-23T21:57+0300
dünya
nato
lahey
fahrettin altun
recep tayyip erdoğan
nato zirvesi
nato liderler zirvesi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/05/1096820398_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_302d6366d8a571fa96e785a0cbf99a41.jpg
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Hollanda'nın Lahey şehrinde gerçekleştirilecek NATO Zirvesi'ne katılacağını duyurdu.Açıklamasında Altun, şu ifadeleri kullandı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250623/ak-parti-sozcusu-celik-rejim-degisikliginden-bahsetmek-asla-kabul-edilemez--1097262439.html
lahey
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/05/1096820398_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_3a2e3448176484ea2ff6bd8526b31823.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
nato, lahey, fahrettin altun, recep tayyip erdoğan, nato zirvesi, nato liderler zirvesi
nato, lahey, fahrettin altun, recep tayyip erdoğan, nato zirvesi, nato liderler zirvesi

Altun duyurdu: Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Zirvesi için Hollanda’ya gidiyor

21:57 23.06.2025
© AACumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 23.06.2025
© AA
Abone ol
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Hollanda'da gerçekleştirilecek NATO Zirvesi'ne katılacağını duyuruldu.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Hollanda'nın Lahey şehrinde gerçekleştirilecek NATO Zirvesi'ne katılacağını duyurdu.
Açıklamasında Altun, şu ifadeleri kullandı:

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Lahey’de icra edilecek NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’ne katılmak üzere 24-25 Haziran 2025 tarihlerinde Hollanda Krallığı’nı ziyaret edeceklerdir.

Zirve’de, Avrupa-Atlantik coğrafyasına yönelik tehditler ve riskler hakkında stratejik düzeyde görüş alışverişinde bulunulacak; Müttefiklerin savunma harcamalarının mevcut güvenlik ortamının gerektirdiği düzeye çıkartılması amacıyla yeni bir Savunma Yatırım Taahhüdü Zirve’nin ana gündemini oluşturacaktır.

Ayrıca, NATO tarafından tespit edilen temel tehditler karşısında İttifakın caydırıcılık ve savunma alanındaki gayretleri değerlendirilecektir.

Sayın Cumhurbaşkanımızın Zirve marjında katılımcı bazı Devlet ve Hükümet Başkanlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirmeleri öngörülmektedir.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik - Sputnik Türkiye, 1920, 23.06.2025
TÜRKİYE
AK Parti Sözcüsü Çelik: Rejim değişikliğinden bahsetmek asla kabul edilemez
18:31
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала