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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250623/rus-ordusu-ukraynanin-askeri-sanayisini-yok-etmeye-devam-ediyor---1097247622.html
Rus ordusu Ukrayna’nın askeri sanayisini yok etmeye devam ediyor
Rus ordusu Ukrayna’nın askeri sanayisini yok etmeye devam ediyor
Sputnik Türkiye
Rus ordusunun dün gece hassas silahlarla düzenlediği grup saldırısında Ukrayna’nın başkenti Kiev’deki askeri sanayi işletmelerinin vurulduğu belirtildi. 23.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-23T12:52+0300
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Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada dün gece hassas silahlar ve taarruz İHA’lar ile düzenlenen grup saldırısında Kiev’deki askeri savunma işletmelerinin, askeri hava üssü altyapısının ve Ukrayna Deniz Kuvvetleri’ne ait mayın ve torpido cephaneliğinin vurulduğu bildirildi. Açıklamada, belirlenen tüm hedeflerin başarıyla imha edildiği kaydedildi. Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri de paylaştı. Rus ordusu cephe boyunca düşman güçleri bozguna uğratmaya devam ederken Ukrayna ordusunun kaybı bin 215 asker ve 10 zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti. Rus hava savunma güçleri, Ukrayna ordusunun 7 adet ABD yapımı JDAM güdümlü uçak bombası ve 123 uçak tipi İHA imha etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250623/rusya-lideri-putin-irak-basbakani-ile-telefonda-gorustu-1097247385.html
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ukrayna, rusya savunma bakanlığı, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), kiev
ukrayna, rusya savunma bakanlığı, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), kiev

Rus ordusu Ukrayna’nın askeri sanayisini yok etmeye devam ediyor

12:52 23.06.2025
© Fotoğraf : Rusya Savunma Bakanlığıİskender füzesi
İskender füzesi - Sputnik Türkiye, 1920, 23.06.2025
© Fotoğraf : Rusya Savunma Bakanlığı
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Rus ordusunun dün gece hassas silahlarla düzenlediği grup saldırısında Ukrayna’nın başkenti Kiev’deki askeri sanayi işletmelerinin vurulduğu belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada dün gece hassas silahlar ve taarruz İHA’lar ile düzenlenen grup saldırısında Kiev’deki askeri savunma işletmelerinin, askeri hava üssü altyapısının ve Ukrayna Deniz Kuvvetleri’ne ait mayın ve torpido cephaneliğinin vurulduğu bildirildi.
Açıklamada, belirlenen tüm hedeflerin başarıyla imha edildiği kaydedildi. Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri de paylaştı.
Rus ordusu cephe boyunca düşman güçleri bozguna uğratmaya devam ederken Ukrayna ordusunun kaybı bin 215 asker ve 10 zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti. Rus hava savunma güçleri, Ukrayna ordusunun 7 adet ABD yapımı JDAM güdümlü uçak bombası ve 123 uçak tipi İHA imha etti.
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