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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250623/putin-batinin-planlari-hakkinda-konustu-tarih-onlara-hicbir-sey-ogretmiyor-1097257700.html
Putin, Batı’nın planları hakkında konuştu: Tarih onlara hiçbir şey öğretmiyor
Putin, Batı’nın planları hakkında konuştu: Tarih onlara hiçbir şey öğretmiyor
Sputnik Türkiye
Rusya lideri Putin, Batı’daki bazı siyasetçilerin Rusya’yı 'stratejik yenilgiye' uğratma planları yaptığını vurgulayarak, “Tarih onlara hiçbir şey öğretmiyor”... 23.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-23T16:41+0300
2025-06-23T16:41+0300
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kremlin’de güvenlik ve askeri kurumlara bağlı yükseköğretim kurumlarının mezunlarıyla bir araya geldi. Putin, askeri okullardan mezun olanları eğitimlerini başarıyla tamamlamalarından dolayı tebrik etti.Batı'nın planlarına ilişkin değerlendirmelerBatı’daki bazı siyasetçilerin Rusya’yı 'stratejik yenilgiye' uğratma planları yaptığını vurgulayan Putin, “Tarih onlara hiçbir şey öğretmiyor” diye konuştu. Düşmanların Kiev’e silah ve para göndermeye devam ederek çatışmanın doğrudan tarafları haline geldiğini belirten Putin, NATO konusunda da silahlanma yarışını kışkırtanın açık olduğunu ifade etti, ayrıca Batı’nın, halkı korkutmak için olası bir 'Rus işgali' tehdidi uydurarak korku kampanyası yürüttüğünü dile getirdi.Rus lider, “Bir sonraki NATO zirvesinde, İttifak’ın kabiliyetlerini daha da artırmaya yönelik geniş çaplı bir programın başlatılmasının planlandığını da biliyoruz. Bu programın hayata geçirilmesi için NATO ülkelerinin askeri bütçeleri artırılacak. Oysa blok üyeleri, halihazırda askeri amaçlar için, dünyadaki tüm diğer ülkelerin toplamından daha fazla harcama yapıyor. Bu da, küresel militarizmi ve silahlanma yarışını gerçekte kimin körüklediğini açıkça ortaya koyuyor" ifadelerini kullandı.Silahlı Kuvvetlerin Geliştirilmesi• Rusya Silahlı Kuvvetlerinin tüm birlik türlerinin muharebe kabiliyetinin artırılması, güncelliğini koruyan bir görev olmaya devam etmekte.• Ordu ve donanmanın teknik modernizasyonu öncelikli bir görev olarak kalmakta.• Ülkenin iç ve dış tehditlere karşı korunması, tüm birimlerin net bir şekilde koordine edilmesini gerektirmekte.• Ülkenin güvenliğinden sorumlu tüm yapıların etkinliğinin artırılması gerekmekte.• Rusya, egemenliğinin teminatı olarak Silahlı Kuvvetlerini geliştirmeye devam edecek.Putin açıklamasına ek olarak, “Değerli dostlar, mevcut uluslararası durum dinamik bir şekilde değişmektedir. Orta Doğu’daki gerginliğin ne denli tırmandığını görüyoruz. Bölge dışından devletler de bu çatışmaya dahil oluyor. Tüm bunlar, dünyayı çok tehlikeli bir eşikte karşı karşıya bırakıyor” vurgusunu yaptı.• Rusya Stratejik Füze Kuvvetleri’ne modern sistemler tedarik edecek.• 'Oreşnik' sistemi, çatışma koşullarında kendini çok iyi kanıtladı.• Yetkililer, nükleer üçlünün geliştirilmesine önem gösterecek.• Rus donanması, yüksek hassasiyetli silahlarla donatılmış yeni gemiler ve denizaltılarla güçlendirilecek.• Moskova ve Leningrad askeri bölgelerinin yapısal oluşumu 2025 yılında tamamlanacak.Putin, “Büyük Zafer’in 80. yıldönümünde göreviniz başlıyor. Bugün biz de geleceğimiz için mücadele ediyoruz. Özel askeri operasyonun tüm katılımcıları, askerlerimiz, Büyük Vatanseverlik Savaşı kahramanlarının ve bin yıllık Rusya’yı koruyan tüm nesillerin doğrudan mirasçılarıdır” ifadelerini kullanarak bu görevin önemine vurgu yaptı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250622/putin-sovyetler-birliginde-bagimsiz-ukrayna-imaji-komunist-partinin-ulusal-elitleri-cekme-1097232931.html
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rusya, kremlin, vladimir putin, nato, batı, kiev, oreşnik
rusya, kremlin, vladimir putin, nato, batı, kiev, oreşnik

Putin, Batı’nın planları hakkında konuştu: Tarih onlara hiçbir şey öğretmiyor

16:41 23.06.2025
© SputnikVladimir Putin
Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 23.06.2025
© Sputnik
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Rusya lideri Putin, Batı’daki bazı siyasetçilerin Rusya’yı 'stratejik yenilgiye' uğratma planları yaptığını vurgulayarak, “Tarih onlara hiçbir şey öğretmiyor” vurgusunu yaptı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kremlin’de güvenlik ve askeri kurumlara bağlı yükseköğretim kurumlarının mezunlarıyla bir araya geldi. Putin, askeri okullardan mezun olanları eğitimlerini başarıyla tamamlamalarından dolayı tebrik etti.

Batı'nın planlarına ilişkin değerlendirmeler

Batı’daki bazı siyasetçilerin Rusya’yı 'stratejik yenilgiye' uğratma planları yaptığını vurgulayan Putin, “Tarih onlara hiçbir şey öğretmiyor” diye konuştu. Düşmanların Kiev’e silah ve para göndermeye devam ederek çatışmanın doğrudan tarafları haline geldiğini belirten Putin, NATO konusunda da silahlanma yarışını kışkırtanın açık olduğunu ifade etti, ayrıca Batı’nın, halkı korkutmak için olası bir 'Rus işgali' tehdidi uydurarak korku kampanyası yürüttüğünü dile getirdi.
Rus lider, “Bir sonraki NATO zirvesinde, İttifak’ın kabiliyetlerini daha da artırmaya yönelik geniş çaplı bir programın başlatılmasının planlandığını da biliyoruz. Bu programın hayata geçirilmesi için NATO ülkelerinin askeri bütçeleri artırılacak. Oysa blok üyeleri, halihazırda askeri amaçlar için, dünyadaki tüm diğer ülkelerin toplamından daha fazla harcama yapıyor. Bu da, küresel militarizmi ve silahlanma yarışını gerçekte kimin körüklediğini açıkça ortaya koyuyor" ifadelerini kullandı.

Silahlı Kuvvetlerin Geliştirilmesi

• Rusya Silahlı Kuvvetlerinin tüm birlik türlerinin muharebe kabiliyetinin artırılması, güncelliğini koruyan bir görev olmaya devam etmekte.
• Ordu ve donanmanın teknik modernizasyonu öncelikli bir görev olarak kalmakta.
• Ülkenin iç ve dış tehditlere karşı korunması, tüm birimlerin net bir şekilde koordine edilmesini gerektirmekte.
• Ülkenin güvenliğinden sorumlu tüm yapıların etkinliğinin artırılması gerekmekte.
• Rusya, egemenliğinin teminatı olarak Silahlı Kuvvetlerini geliştirmeye devam edecek.
Putin açıklamasına ek olarak, “Değerli dostlar, mevcut uluslararası durum dinamik bir şekilde değişmektedir. Orta Doğu’daki gerginliğin ne denli tırmandığını görüyoruz. Bölge dışından devletler de bu çatışmaya dahil oluyor. Tüm bunlar, dünyayı çok tehlikeli bir eşikte karşı karşıya bırakıyor” vurgusunu yaptı.
• Rusya Stratejik Füze Kuvvetleri’ne modern sistemler tedarik edecek.
• 'Oreşnik' sistemi, çatışma koşullarında kendini çok iyi kanıtladı.
• Yetkililer, nükleer üçlünün geliştirilmesine önem gösterecek.
• Rus donanması, yüksek hassasiyetli silahlarla donatılmış yeni gemiler ve denizaltılarla güçlendirilecek.
• Moskova ve Leningrad askeri bölgelerinin yapısal oluşumu 2025 yılında tamamlanacak.
Putin, “Büyük Zafer’in 80. yıldönümünde göreviniz başlıyor. Bugün biz de geleceğimiz için mücadele ediyoruz. Özel askeri operasyonun tüm katılımcıları, askerlerimiz, Büyük Vatanseverlik Savaşı kahramanlarının ve bin yıllık Rusya’yı koruyan tüm nesillerin doğrudan mirasçılarıdır” ifadelerini kullanarak bu görevin önemine vurgu yaptı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu’nda (SPIEF) - Sputnik Türkiye, 1920, 22.06.2025
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