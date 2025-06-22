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Putin: Sovyetler Birliği’nde bağımsız Ukrayna imajı, Komünist Parti'nin ulusal elitleri çekme girişimiydi
Putin: Sovyetler Birliği’nde bağımsız Ukrayna imajı, Komünist Parti'nin ulusal elitleri çekme girişimiydi
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Sovyetler Birliği döneminde bağımsız bir Ukrayna imajının oluşturulmasının, Lenin’in yerelleştirme politikasının bir... 22.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-22T22:17+0300
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Rusya Devlet Başkanı Putin, Kremlin'de, 5. sınıftan 11. sınıfa kadar olan öğrenciler ile mesleki ortaöğretim kurumları için hazırlanan devlet tarih ders kitapları dizisinin yazar ve editörleriyle bir araya geldi. Görüşmeye katılanlan Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Vladimir Medinskiy, yazarların içerikleri önemli ölçüde yeniden düzenlendiğini ve yeni kitap serisinde çok sayıda yanlış anlatımdan arındırıldığını söyledi. Medinskiy, geçmişte öğrencilere 1954 yılının yalnızca Kırım sürecinin başlangıcı değil, aynı zamanda “Ukrayna ile Rusya’nın yeniden birleşmesinin 300. yılının halk tarafından kutlandığı” yıl olarak öğretildiğini belirterek, “Ukrayna ile Rusya’nın yeniden birleşmesi” şeklindeki sahte ifadenin tarihçilerde daima gülümsemeye yol açtığını vurguladı. 'Güzel sloganlarla ulusal elitleri cezbetmeye çalıştılar'Rusya lideri Putin, “1954 yılına gelince, bunun o dönemde neyle bağlantılı olduğunu elbette anlıyoruz. Bu, Komünist Parti’nin, Bolşeviklerin sözde yerelleştirme politikasının bir devamıydı. Aynı siyasi güçlerin imparatorluğun çöküşüne katkıda bulunmalarının ardından Rus devletini yeniden inşa etme girişimleri başladı. Bu süreçte yeni biçimler arayarak, güzel sloganlarla ulusal elitleri cezbetmeye çalıştılar. İşte bu noktadan itibaren Lenin’in yerelleştirme fikri ve sözde bağımsız devletlerin kurulması fikri ortaya çıktı ki, bunlar gerçekte hiçbir zaman var olmamışlardı” diyerek Medinskiy'nin sözlerine karşılık verdi ve bunun özellikle tarih uzmanları için ayrı bir konu olduğunu vurguladı. Medinskiy ise, Sovyet döneminde “Ukrayna ile Rusya’nın yeniden birleşmesi” ifadesinin nasıl ortaya çıktığını ve dönemin parti yönetiminin Ukrayna yönündeki genel politikasını, “Peki, neden böyle oldu? Çünkü kısa süre önce Lavrenti Beriya ve Georgiy Malenkov iktidardan uzaklaştırılmıştı. Nikita Kruşçev, partide iktidar mücadelesi veriyordu. Ukrayna’nın en büyük komünist partisinin Merkez Komite üyelerinin oylarına ihtiyacı vardı. Bu nedenle 1954 yılı, Kırım ve tüm bu hikaye buradan kaynaklanıyor” diye açıkladı. 1654 yılına ilişkin olarak da Medinskiy, o dönemde söz konusu olanın Ukrayna’nın Rusya ile birleşmesi değil, Zaporijya Kazak Ordusu topraklarının belirli bir özerklik statüsüyle Moskova Çarlığı’na katılması olduğunu ifade etti.'O zamanlar Ukrayna diye bir şey yoktu, devlet yapısı da yoktu. Neyden bahsediyoruz ki'Medinskiy bu anlaşmayı Zaporijya Kazak Ordusu’nun komutanı Bohdan Hmelnitski’nin imzaladığını hatırlattı. Başkan Yardımcı açıklamasına, “Yani bu, Moskova Çarlığı’nın himayesine girilmesi anlamına geliyordu. Hangi yeniden birleşmeden söz edilebilir? O zamanlar Ukrayna diye bir şey yoktu, devlet yapısı da yoktu. Neyden bahsediyoruz ki?” diye ekledi. Medinskiy ayrıca, yeni ders kitabının, çocuklarda geçmişte ne olduğuna dair yanlış algılar oluşturan zorlama ideolojik yaklaşımlardan arındırıldığını da vurguladı.
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moskova, vladimir putin, lenin, ukrayna, rusya

Putin: Sovyetler Birliği’nde bağımsız Ukrayna imajı, Komünist Parti'nin ulusal elitleri çekme girişimiydi

22:17 22.06.2025 (güncellendi: 22:22 22.06.2025)
© Sputnik / Сергей БобылевRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu’nda (SPIEF)
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu’nda (SPIEF) - Sputnik Türkiye, 1920, 22.06.2025
© Sputnik / Сергей Бобылев
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Sovyetler Birliği döneminde bağımsız bir Ukrayna imajının oluşturulmasının, Lenin’in yerelleştirme politikasının bir devamı ve Komünist Parti'nin ulusal elitleri cezbetme çabası olduğunu ifade etti.
Rusya Devlet Başkanı Putin, Kremlin'de, 5. sınıftan 11. sınıfa kadar olan öğrenciler ile mesleki ortaöğretim kurumları için hazırlanan devlet tarih ders kitapları dizisinin yazar ve editörleriyle bir araya geldi.
Görüşmeye katılanlan Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Vladimir Medinskiy, yazarların içerikleri önemli ölçüde yeniden düzenlendiğini ve yeni kitap serisinde çok sayıda yanlış anlatımdan arındırıldığını söyledi.
Medinskiy, geçmişte öğrencilere 1954 yılının yalnızca Kırım sürecinin başlangıcı değil, aynı zamanda “Ukrayna ile Rusya’nın yeniden birleşmesinin 300. yılının halk tarafından kutlandığı” yıl olarak öğretildiğini belirterek, “Ukrayna ile Rusya’nın yeniden birleşmesi” şeklindeki sahte ifadenin tarihçilerde daima gülümsemeye yol açtığını vurguladı.

'Güzel sloganlarla ulusal elitleri cezbetmeye çalıştılar'

Rusya lideri Putin, “1954 yılına gelince, bunun o dönemde neyle bağlantılı olduğunu elbette anlıyoruz. Bu, Komünist Parti’nin, Bolşeviklerin sözde yerelleştirme politikasının bir devamıydı. Aynı siyasi güçlerin imparatorluğun çöküşüne katkıda bulunmalarının ardından Rus devletini yeniden inşa etme girişimleri başladı. Bu süreçte yeni biçimler arayarak, güzel sloganlarla ulusal elitleri cezbetmeye çalıştılar. İşte bu noktadan itibaren Lenin’in yerelleştirme fikri ve sözde bağımsız devletlerin kurulması fikri ortaya çıktı ki, bunlar gerçekte hiçbir zaman var olmamışlardı” diyerek Medinskiy'nin sözlerine karşılık verdi ve bunun özellikle tarih uzmanları için ayrı bir konu olduğunu vurguladı.
Medinskiy ise, Sovyet döneminde “Ukrayna ile Rusya’nın yeniden birleşmesi” ifadesinin nasıl ortaya çıktığını ve dönemin parti yönetiminin Ukrayna yönündeki genel politikasını, “Peki, neden böyle oldu? Çünkü kısa süre önce Lavrenti Beriya ve Georgiy Malenkov iktidardan uzaklaştırılmıştı. Nikita Kruşçev, partide iktidar mücadelesi veriyordu. Ukrayna’nın en büyük komünist partisinin Merkez Komite üyelerinin oylarına ihtiyacı vardı. Bu nedenle 1954 yılı, Kırım ve tüm bu hikaye buradan kaynaklanıyor” diye açıkladı.
1654 yılına ilişkin olarak da Medinskiy, o dönemde söz konusu olanın Ukrayna’nın Rusya ile birleşmesi değil, Zaporijya Kazak Ordusu topraklarının belirli bir özerklik statüsüyle Moskova Çarlığı’na katılması olduğunu ifade etti.

'O zamanlar Ukrayna diye bir şey yoktu, devlet yapısı da yoktu. Neyden bahsediyoruz ki'

Medinskiy bu anlaşmayı Zaporijya Kazak Ordusu’nun komutanı Bohdan Hmelnitski’nin imzaladığını hatırlattı. Başkan Yardımcı açıklamasına, “Yani bu, Moskova Çarlığı’nın himayesine girilmesi anlamına geliyordu. Hangi yeniden birleşmeden söz edilebilir? O zamanlar Ukrayna diye bir şey yoktu, devlet yapısı da yoktu. Neyden bahsediyoruz ki?” diye ekledi.
Medinskiy ayrıca, yeni ders kitabının, çocuklarda geçmişte ne olduğuna dair yanlış algılar oluşturan zorlama ideolojik yaklaşımlardan arındırıldığını da vurguladı.
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