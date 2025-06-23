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Peş peşe zamlardan sonra akaryakıta indirim geliyor: Motorinde fiyat değişecek
Peş peşe zamlardan sonra akaryakıta indirim geliyor: Motorinde fiyat değişecek
Sputnik Türkiye
Akaryakıt fiyatlarında son günlerde yaşanan dalgalanma devam ediyor. 24 Haziran Salı günü motorin fiyatına 1.66 TL indirim yapılması beklenirken, İstanbul... 23.06.2025, Sputnik Türkiye
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ekonomi̇
benzin
benzin fiyatları
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Geçtiğimiz hafta üst üste gelen zamların ardından bu hafta motorin fiyatında düşüş beklentisi piyasaya yansıdı. 24 Haziran Salı günü itibarıyla motorin litre fiyatında 1.66 TL'lik bir indirim yapılması bekleniyor.Akaryakıt fiyatları, döviz kuru, Brent petrol fiyatları ve bölgesel jeopolitik gelişmelere bağlı olarak sürekli değişiyor. Özellikle İsrail-İran gerilimi, petrol fiyatlarını yukarı çekerken, Türkiye'de ise bu artışlar doğrudan pompa fiyatlarına yansıyor.Ek olarak, döviz kurundaki oynamalar ve ÖTV artışları, benzin, motorin ve LPG fiyatlarının hızla değişmesine neden oluyor.Benzin ve LPG fiyatlarında da dalgalanma sürüyorMotorindeki indirim beklentisinin yanı sıra, benzin ve LPG fiyatlarında da belirsizlik hakim. Uzmanlara göre, akaryakıt ürünlerinde kısa vadede yeni indirim ya da zamların gelmesi olası.İşte 23 Haziran güncel akaryakıt fiyatlarıVatandaşların en çok merak ettiği konuların başında gelen güncel akaryakıt fiyatları şehir şehir şöyle sıralanıyor:İstanbul Avrupa Yakası:İstanbul Anadolu Yakası:Ankara:İzmir:
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Peş peşe zamlardan sonra akaryakıta indirim geliyor: Motorinde fiyat değişecek

09:29 23.06.2025 (güncellendi: 10:02 23.06.2025)
© AA / Ahmet Serdar EserBenzin ve motorin
Benzin ve motorin - Sputnik Türkiye, 1920, 23.06.2025
© AA / Ahmet Serdar Eser
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Akaryakıt fiyatlarında son günlerde yaşanan dalgalanma devam ediyor. 24 Haziran Salı günü motorin fiyatına 1.66 TL indirim yapılması beklenirken, İstanbul, Ankara ve İzmir’deki güncel akaryakıt fiyatları vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. İşte son durum…
Geçtiğimiz hafta üst üste gelen zamların ardından bu hafta motorin fiyatında düşüş beklentisi piyasaya yansıdı. 24 Haziran Salı günü itibarıyla motorin litre fiyatında 1.66 TL'lik bir indirim yapılması bekleniyor.
Akaryakıt fiyatları, döviz kuru, Brent petrol fiyatları ve bölgesel jeopolitik gelişmelere bağlı olarak sürekli değişiyor. Özellikle İsrail-İran gerilimi, petrol fiyatlarını yukarı çekerken, Türkiye'de ise bu artışlar doğrudan pompa fiyatlarına yansıyor.
Ek olarak, döviz kurundaki oynamalar ve ÖTV artışları, benzin, motorin ve LPG fiyatlarının hızla değişmesine neden oluyor.

Benzin ve LPG fiyatlarında da dalgalanma sürüyor

Motorindeki indirim beklentisinin yanı sıra, benzin ve LPG fiyatlarında da belirsizlik hakim. Uzmanlara göre, akaryakıt ürünlerinde kısa vadede yeni indirim ya da zamların gelmesi olası.

İşte 23 Haziran güncel akaryakıt fiyatları

Vatandaşların en çok merak ettiği konuların başında gelen güncel akaryakıt fiyatları şehir şehir şöyle sıralanıyor:

İstanbul Avrupa Yakası:

Benzin: 51,50 TL
Motorin: 54,72 TL
LPG: 25,09 TL

İstanbul Anadolu Yakası:

Benzin: 51,35 TL
Motorin: 54,60 TL
LPG: 24,49 TL

Ankara:

Benzin: 52,16 TL
Motorin: 55,56 TL
LPG: 24,99 TL

İzmir:

Benzin: 52,49 TL
Motorin: 55,91 TL
LPG: 24,94 TL
Benzin ve motorin - Sputnik Türkiye, 1920, 20.06.2025
EKONOMİ
Motorin ve benzine büyük zam geliyor: Akaryakıtta tabelalar gece yarısı değişecek
20 Haziran , 09:16
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