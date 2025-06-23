https://anlatilaninotesi.com.tr/20250623/pes-pese-zamlardan-sonra-akaryakita-indirim-geliyor-motorinde-fiyat-degisecek-1097240110.html

Peş peşe zamlardan sonra akaryakıta indirim geliyor: Motorinde fiyat değişecek

Peş peşe zamlardan sonra akaryakıta indirim geliyor: Motorinde fiyat değişecek

Sputnik Türkiye

Akaryakıt fiyatlarında son günlerde yaşanan dalgalanma devam ediyor. 24 Haziran Salı günü motorin fiyatına 1.66 TL indirim yapılması beklenirken, İstanbul... 23.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-23T09:29+0300

2025-06-23T09:29+0300

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ekonomi̇

benzin

benzin fiyatları

motorin

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Geçtiğimiz hafta üst üste gelen zamların ardından bu hafta motorin fiyatında düşüş beklentisi piyasaya yansıdı. 24 Haziran Salı günü itibarıyla motorin litre fiyatında 1.66 TL'lik bir indirim yapılması bekleniyor.Akaryakıt fiyatları, döviz kuru, Brent petrol fiyatları ve bölgesel jeopolitik gelişmelere bağlı olarak sürekli değişiyor. Özellikle İsrail-İran gerilimi, petrol fiyatlarını yukarı çekerken, Türkiye'de ise bu artışlar doğrudan pompa fiyatlarına yansıyor.Ek olarak, döviz kurundaki oynamalar ve ÖTV artışları, benzin, motorin ve LPG fiyatlarının hızla değişmesine neden oluyor.Benzin ve LPG fiyatlarında da dalgalanma sürüyorMotorindeki indirim beklentisinin yanı sıra, benzin ve LPG fiyatlarında da belirsizlik hakim. Uzmanlara göre, akaryakıt ürünlerinde kısa vadede yeni indirim ya da zamların gelmesi olası.İşte 23 Haziran güncel akaryakıt fiyatlarıVatandaşların en çok merak ettiği konuların başında gelen güncel akaryakıt fiyatları şehir şehir şöyle sıralanıyor:İstanbul Avrupa Yakası:İstanbul Anadolu Yakası:Ankara:İzmir:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250620/motorin-ve-benzine-buyuk-zam-geliyor-akaryakitta-tabelalar-bir-kez-daha-degisecek-1097178168.html

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