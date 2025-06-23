https://anlatilaninotesi.com.tr/20250623/pes-pese-zamlardan-sonra-akaryakita-indirim-geliyor-motorinde-fiyat-degisecek-1097240110.html
Peş peşe zamlardan sonra akaryakıta indirim geliyor: Motorinde fiyat değişecek
Peş peşe zamlardan sonra akaryakıta indirim geliyor: Motorinde fiyat değişecek
Sputnik Türkiye
Akaryakıt fiyatlarında son günlerde yaşanan dalgalanma devam ediyor. 24 Haziran Salı günü motorin fiyatına 1.66 TL indirim yapılması beklenirken, İstanbul... 23.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-23T09:29+0300
2025-06-23T09:29+0300
2025-06-23T10:02+0300
ekonomi̇
benzin
benzin fiyatları
motorin
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/14/1097178403_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_91d8fa837f493ca0aa08bad0b4fa5322.jpg
Geçtiğimiz hafta üst üste gelen zamların ardından bu hafta motorin fiyatında düşüş beklentisi piyasaya yansıdı. 24 Haziran Salı günü itibarıyla motorin litre fiyatında 1.66 TL'lik bir indirim yapılması bekleniyor.Akaryakıt fiyatları, döviz kuru, Brent petrol fiyatları ve bölgesel jeopolitik gelişmelere bağlı olarak sürekli değişiyor. Özellikle İsrail-İran gerilimi, petrol fiyatlarını yukarı çekerken, Türkiye'de ise bu artışlar doğrudan pompa fiyatlarına yansıyor.Ek olarak, döviz kurundaki oynamalar ve ÖTV artışları, benzin, motorin ve LPG fiyatlarının hızla değişmesine neden oluyor.Benzin ve LPG fiyatlarında da dalgalanma sürüyorMotorindeki indirim beklentisinin yanı sıra, benzin ve LPG fiyatlarında da belirsizlik hakim. Uzmanlara göre, akaryakıt ürünlerinde kısa vadede yeni indirim ya da zamların gelmesi olası.İşte 23 Haziran güncel akaryakıt fiyatlarıVatandaşların en çok merak ettiği konuların başında gelen güncel akaryakıt fiyatları şehir şehir şöyle sıralanıyor:İstanbul Avrupa Yakası:İstanbul Anadolu Yakası:Ankara:İzmir:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250620/motorin-ve-benzine-buyuk-zam-geliyor-akaryakitta-tabelalar-bir-kez-daha-degisecek-1097178168.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/14/1097178403_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_07dffd4b7e872d4e8c48c80c3a3c7de1.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
akaryakıt fiyatları, motorin indirimi, motorin fiyatı düşüyor, güncel akaryakıt fiyatları, benzin fiyatları, izmir akaryakıt fiyatları, istanbul motorin fiyatı, ankara benzin fiyatı, brent petrol fiyatı, döviz kuru akaryakıt, motorin litre fiyatı, 24 haziran motorin indirimi, akaryakıt zammı, lpg fiyatları, motorin 1,66 tl indirim
akaryakıt fiyatları, motorin indirimi, motorin fiyatı düşüyor, güncel akaryakıt fiyatları, benzin fiyatları, izmir akaryakıt fiyatları, istanbul motorin fiyatı, ankara benzin fiyatı, brent petrol fiyatı, döviz kuru akaryakıt, motorin litre fiyatı, 24 haziran motorin indirimi, akaryakıt zammı, lpg fiyatları, motorin 1,66 tl indirim
Peş peşe zamlardan sonra akaryakıta indirim geliyor: Motorinde fiyat değişecek
09:29 23.06.2025 (güncellendi: 10:02 23.06.2025)
Akaryakıt fiyatlarında son günlerde yaşanan dalgalanma devam ediyor. 24 Haziran Salı günü motorin fiyatına 1.66 TL indirim yapılması beklenirken, İstanbul, Ankara ve İzmir’deki güncel akaryakıt fiyatları vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. İşte son durum…
Geçtiğimiz hafta üst üste gelen zamların ardından bu hafta motorin fiyatında düşüş beklentisi piyasaya yansıdı. 24 Haziran Salı günü itibarıyla motorin litre fiyatında 1.66 TL'lik bir indirim yapılması bekleniyor.
Akaryakıt fiyatları, döviz kuru, Brent petrol fiyatları ve bölgesel jeopolitik gelişmelere bağlı olarak sürekli değişiyor. Özellikle İsrail-İran gerilimi, petrol fiyatlarını yukarı çekerken, Türkiye'de ise bu artışlar doğrudan pompa fiyatlarına yansıyor.
Ek olarak, döviz kurundaki oynamalar ve ÖTV artışları, benzin, motorin ve LPG fiyatlarının hızla değişmesine neden oluyor.
Benzin ve LPG fiyatlarında da dalgalanma sürüyor
Motorindeki indirim beklentisinin yanı sıra, benzin ve LPG fiyatlarında da belirsizlik hakim. Uzmanlara göre, akaryakıt ürünlerinde kısa vadede yeni indirim ya da zamların gelmesi olası.
İşte 23 Haziran güncel akaryakıt fiyatları
Vatandaşların en çok merak ettiği konuların başında gelen güncel akaryakıt fiyatları şehir şehir şöyle sıralanıyor: