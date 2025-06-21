https://anlatilaninotesi.com.tr/20250621/nihal-candanin-vefatindan-sonra-aciklama-yapan-derya-ulug-ben-de-anoreksiyaya-yakalandim-1097215407.html
Nihal Candan'ın vefatından sonra açıklama yapan Derya Uluğ: Ben de anoreksiyaya yakalandım
Nihal Candan'ın vefatından sonra açıklama yapan Derya Uluğ: Ben de anoreksiyaya yakalandım
Sputnik Türkiye
Sosyal medya fenomeni Nihal Candan'ın anoreksiya nedeniyle yaşamını yitirmesinin ardından, yeme bozuklukları konusunda toplumsal farkındalık artıyor. İrem... 21.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-21T13:36+0300
2025-06-21T13:36+0300
2025-06-21T13:36+0300
yaşam
derya uluğ
nihal candan
i̇rem derici
aile, çalışma ve sosyal hizmetler bakanlığı
ölü
ölüm
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23 yaşındaki sosyal medya fenomeni Nihal Candan'ın anoreksiya nervoza nedeniyle hayatını kaybetmesi, Türkiye'de yeme bozuklukları konusunda ciddi bir farkındalık yaratmaya başladı. Candan'ın kilosunun 23'e kadar düştüğü ve yoğun bakımda tedavi gördüğü sürecin ardından yaşanan kayıp, konunun ciddiyetini bir kez daha gözler önüne serdi.İrem Derici'den cesur açıklamaBu trajik gelişmenin ardından şarkıcı İrem Derici, kendi anoreksiya deneyimini sosyal medyadan paylaşarak dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Derici, 2017 yılında tedavi gördüğü döneme ait fotoğrafını paylaşarak şu mesajı verdi:Derici'nin "Ben bunu zor yendim, belki hâlâ yenemedim" ifadesi, yeme bozukluklarının uzun vadeli mücadele gerektiren hastalıklar olduğunu gösteriyor.Derya Uluğ'dan bilinçlendirici paylaşımÜnlü şarkıcı Derya Uluğ da üniversite yıllarında yaşadığı anoreksiya deneyimini detaylarıyla paylaştı. Uluğ'un açıklamaları, hastalığın boyutlarını anlatan önemli bir belge niteliği taşıyor:Uluğ'un "Bir dilim ekmek yiyebilmek için dua ettiğim geceleri biliyorum" sözleri, hastalığın yaşattığı psikolojik acıyı çarpıcı şekilde anlatıyor.Hastalığın gerçek boyutlarıDerya Uluğ'un paylaştığı deneyim, anoreksiya nervozanın ciddiyetini net şekilde ortaya koyuyor:Süre: 2 yıl süren zorlu mücadele Kilo Kaybı: 39 kiloya kadar düşüş Psikolojik Boyut: Yemek yeme konusunda dua etme noktasına gelme İyileşme Süreci: Uzun vadeli tedavi ve kararlılık gerektiren süreç"Yemek yiyebilmenin ne kadar büyük bir nimet olduğunu o günlerden sonra anladım" diyen Uluğ, hastalığın sadece fiziksel değil, mental boyutunun da altını çiziyor.Sosyal medya baskısı uyarısıHer iki ünlü ismin de vurguladığı ortak nokta, sosyal medya baskısının yeme bozuklukları üzerindeki etkisi. Derya Uluğ bu konuda net uyarıda bulunuyor:"Lütfen sosyal medya baskılarına, yönlendirmelerine yenik düşüp hayatınızın elinden alınmasına izin vermeyin."Bu uyarı, özellikle genç kuşağın sosyal medyada gördüğü "ideal vücut" imajlarının yaratabileceği tehlikelere işaret ediyor.Anoreksiya nervoza: Ölümcül hastalıkNihal Candan'ın vefatı, anoreksiya nervozanın ne kadar ciddi bir hastalık olduğunu gösteriyor. Bu hastalık hakkında bilinmesi gerekenler:Tanım: Aşırı kilo verme korkusu ve vücut algısında bozukluk Risk Grubu: Özellikle 15-25 yaş arası genç kızlar Ölüm Riski: Mental hastalıklar arasında en yüksek ölüm oranına sahip Fiziksel Etkiler: Organ yetmezliği, kemik erimesi, kalp problemleri Psikolojik Boyut: Depresyon, anksiyete, obsesif davranışlarTedavi süreci ve i̇yileşmeDerya Uluğ'un "inat ettim ve sağlığıma kavuştum" ifadesi, hastalığın tedavi edilebilir olduğunu gösteriyor. Ancak bu süreç:
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derya uluğ, nihal candan, i̇rem derici, aile, çalışma ve sosyal hizmetler bakanlığı, ölü, ölüm
derya uluğ, nihal candan, i̇rem derici, aile, çalışma ve sosyal hizmetler bakanlığı, ölü, ölüm
Nihal Candan'ın vefatından sonra açıklama yapan Derya Uluğ: Ben de anoreksiyaya yakalandım
Sosyal medya fenomeni Nihal Candan'ın anoreksiya nedeniyle yaşamını yitirmesinin ardından, yeme bozuklukları konusunda toplumsal farkındalık artıyor. İrem Derici ve Derya Uluğ gibi ünlü isimler kendi hastalık deneyimlerini paylaşarak genç kızlara önemli mesajlar veriyor.
23 yaşındaki sosyal medya fenomeni Nihal Candan'ın anoreksiya nervoza nedeniyle hayatını kaybetmesi, Türkiye'de yeme bozuklukları konusunda ciddi bir farkındalık yaratmaya başladı. Candan'ın kilosunun 23'e kadar düştüğü ve yoğun bakımda tedavi gördüğü sürecin ardından yaşanan kayıp, konunun ciddiyetini bir kez daha gözler önüne serdi.
İrem Derici'den cesur açıklama
Bu trajik gelişmenin ardından şarkıcı İrem Derici, kendi anoreksiya deneyimini sosyal medyadan paylaşarak dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Derici, 2017 yılında tedavi gördüğü döneme ait fotoğrafını paylaşarak şu mesajı verdi:
"2017. Özel odaya çıktığımda ilk çektirdiğim fotoğraf. 5-6 kilo almış hâlimdi bu. Kimin ne yaşadığını bilemezsiniz."
Derici'nin "Ben bunu zor yendim, belki hâlâ yenemedim" ifadesi, yeme bozukluklarının uzun vadeli mücadele gerektiren hastalıklar olduğunu gösteriyor.
Derya Uluğ'dan bilinçlendirici paylaşım
Ünlü şarkıcı Derya Uluğ da üniversite yıllarında yaşadığı anoreksiya deneyimini detaylarıyla paylaştı. Uluğ'un açıklamaları, hastalığın boyutlarını anlatan önemli bir belge niteliği taşıyor:
"Üniversite yıllarında anoreksiya yaşamış ve atlatmış biri olarak, sosyal medya baskıları ya da başka sebeplerle sağlıksız zayıflığın sanılandan çok daha tehlikeli olduğunu söylemek istiyorum."
Uluğ'un "Bir dilim ekmek yiyebilmek için dua ettiğim geceleri biliyorum" sözleri, hastalığın yaşattığı psikolojik acıyı çarpıcı şekilde anlatıyor.
Hastalığın gerçek boyutları
Derya Uluğ'un paylaştığı deneyim, anoreksiya nervozanın ciddiyetini net şekilde ortaya koyuyor:
Süre: 2 yıl süren zorlu mücadele Kilo Kaybı: 39 kiloya kadar düşüş Psikolojik Boyut: Yemek yeme konusunda dua etme noktasına gelme İyileşme Süreci: Uzun vadeli tedavi ve kararlılık gerektiren süreç
"Yemek yiyebilmenin ne kadar büyük bir nimet olduğunu o günlerden sonra anladım" diyen Uluğ, hastalığın sadece fiziksel değil, mental boyutunun da altını çiziyor.
Sosyal medya baskısı uyarısı
Her iki ünlü ismin de vurguladığı ortak nokta, sosyal medya baskısının yeme bozuklukları üzerindeki etkisi. Derya Uluğ bu konuda net uyarıda bulunuyor:
"Lütfen sosyal medya baskılarına, yönlendirmelerine yenik düşüp hayatınızın elinden alınmasına izin vermeyin."
Bu uyarı, özellikle genç kuşağın sosyal medyada gördüğü "ideal vücut" imajlarının yaratabileceği tehlikelere işaret ediyor.
Anoreksiya nervoza: Ölümcül hastalık
Nihal Candan'ın vefatı, anoreksiya nervozanın ne kadar ciddi bir hastalık olduğunu gösteriyor. Bu hastalık hakkında bilinmesi gerekenler:
Tanım: Aşırı kilo verme korkusu ve vücut algısında bozukluk
Risk Grubu: Özellikle 15-25 yaş arası genç kızlar
Ölüm Riski: Mental hastalıklar arasında en yüksek ölüm oranına sahip
Fiziksel Etkiler: Organ yetmezliği, kemik erimesi, kalp problemleri
Psikolojik Boyut: Depresyon, anksiyete, obsesif davranışlar
Tedavi süreci ve i̇yileşme
Derya Uluğ'un "inat ettim ve sağlığıma kavuştum" ifadesi, hastalığın tedavi edilebilir olduğunu gösteriyor. Ancak bu süreç:
Uzman desteği gerektiriyor
Aile ve çevre desteği kritik
Uzun vadeli tedavi süreci
Psikolojik ve beslenme desteği