https://anlatilaninotesi.com.tr/20250623/mhp-duyurdu-bahceli-5-ay-sonra-ilk-kez-kursuye-cikacak-1097256133.html

MHP duyurdu: Bahçeli 5 ay sonra ilk kez kürsüye çıkacak

MHP duyurdu: Bahçeli 5 ay sonra ilk kez kürsüye çıkacak

Sputnik Türkiye

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 28 Ocak'tan sonra ilk kez partisinin TBMM'deki Grup Toplantısı'na katılacağı duyuruldu. 23.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-23T16:20+0300

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MHP lideri Devlet Bahçeli, 28 Ocak'tan bu yana ilk kez partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katılacak. Toplantı yarın saat 10.45'te başlayacak.Geçirdiği operasyon sonrasında 28 Ocak'tan bu yana TBMM Grup Toplantı'na katılmayan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yarın gerçekleştirilecek MHP Meclis Grubu Toplantısı'na katılacağı duyuruldu. MHP'den yapılan açıklamada, saat 10.45'te başlayacak olan toplantıda Bahçeli'nin kürsüye çıkması bekleniyor.Bahçeli 4 Şubat'ta kalp kapakçığı ameliyatı olmuştu. Uzun bir aranın ardından 27 Mayıs'ta ilk kez Ülkücü Şehitleri Anma Günü'ne katılan Bahçeli, son olarak hayatını kaybeden Sırrı Süreyya Önder için Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde düzenlenen taziyeye katılmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250506/erdogan-ve-bahceli-1800de-gorusecek-1095967738.html

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