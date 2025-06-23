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MHP duyurdu: Bahçeli 5 ay sonra ilk kez kürsüye çıkacak
MHP duyurdu: Bahçeli 5 ay sonra ilk kez kürsüye çıkacak
Sputnik Türkiye
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 28 Ocak'tan sonra ilk kez partisinin TBMM'deki Grup Toplantısı'na katılacağı duyuruldu. 23.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-23T16:20+0300
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MHP lideri Devlet Bahçeli, 28 Ocak'tan bu yana ilk kez partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katılacak. Toplantı yarın saat 10.45'te başlayacak.Geçirdiği operasyon sonrasında 28 Ocak'tan bu yana TBMM Grup Toplantı'na katılmayan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yarın gerçekleştirilecek MHP Meclis Grubu Toplantısı'na katılacağı duyuruldu. MHP'den yapılan açıklamada, saat 10.45'te başlayacak olan toplantıda Bahçeli'nin kürsüye çıkması bekleniyor.Bahçeli 4 Şubat'ta kalp kapakçığı ameliyatı olmuştu. Uzun bir aranın ardından 27 Mayıs'ta ilk kez Ülkücü Şehitleri Anma Günü'ne katılan Bahçeli, son olarak hayatını kaybeden Sırrı Süreyya Önder için Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde düzenlenen taziyeye katılmıştı.
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mhp, tbmm, devlet bahçeli
mhp, tbmm, devlet bahçeli

MHP duyurdu: Bahçeli 5 ay sonra ilk kez kürsüye çıkacak

16:20 23.06.2025 (güncellendi: 16:22 23.06.2025)
© Raşit AydoğanBahçeli
Bahçeli - Sputnik Türkiye, 1920, 23.06.2025
© Raşit Aydoğan
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 28 Ocak'tan sonra ilk kez partisinin TBMM'deki Grup Toplantısı'na katılacağı duyuruldu.
MHP lideri Devlet Bahçeli, 28 Ocak'tan bu yana ilk kez partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katılacak. Toplantı yarın saat 10.45'te başlayacak.
MHP
MHP - Sputnik Türkiye, 1920, 23.06.2025
MHP
Geçirdiği operasyon sonrasında 28 Ocak'tan bu yana TBMM Grup Toplantı'na katılmayan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yarın gerçekleştirilecek MHP Meclis Grubu Toplantısı'na katılacağı duyuruldu. MHP'den yapılan açıklamada, saat 10.45'te başlayacak olan toplantıda Bahçeli'nin kürsüye çıkması bekleniyor.
Bahçeli 4 Şubat'ta kalp kapakçığı ameliyatı olmuştu. Uzun bir aranın ardından 27 Mayıs'ta ilk kez Ülkücü Şehitleri Anma Günü'ne katılan Bahçeli, son olarak hayatını kaybeden Sırrı Süreyya Önder için Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde düzenlenen taziyeye katılmıştı.
Erdoğan-Bahçeli görüşmesi - Sputnik Türkiye, 1920, 06.05.2025
POLİTİKA
Bahçeli'nin rahatsızlığı sonrası ilk: Cumhurbaşkanı Erdoğan MHP Lideri ile bir araya geldi
6 Mayıs, 15:14
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