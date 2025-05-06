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Bahçeli'nin rahatsızlığı sonrası ilk: Erdoğan saat 18:00'de MHP Lideri ile görüşecek
Bahçeli'nin rahatsızlığı sonrası ilk: Erdoğan saat 18:00'de MHP Lideri ile görüşecek
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Lideri Bahçeli bugün 18:00'de bir araya gelecek. 06.05.2025, Sputnik Türkiye
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya gelecek.Bahçeli'nin rahatsızlığı sonrası ilkBu ziyaret, MHP lideri Bahçeli'nin rahatsızlığı sonrası ilk görüşme olma özelliği taşıyor.Ziyaret saat 18.00'de Bahçeli'nin konutunda gerçekleşecek.Bahçeli kalbinden operasyon geçirmiştiMHP lideri Bahçeli, bir kalp operasyonu geçirmişti.10 yıl önce değiştirilen kalp kapakçığındaki dejenerasyon bulguları üzerine mevcut kalp kapakçığı değiştirilen Bahçeli’nin operasyonu iyi geçmişti.
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recep tayyip erdoğan, devlet bahçeli, ak parti
recep tayyip erdoğan, devlet bahçeli, ak parti

Bahçeli'nin rahatsızlığı sonrası ilk: Erdoğan saat 18:00'de MHP Lideri ile görüşecek

15:14 06.05.2025 (güncellendi: 15:17 06.05.2025)
© TCCB / Murat ÇetinmühürdarCumhurbaşkanlığı
Cumhurbaşkanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 06.05.2025
© TCCB / Murat Çetinmühürdar
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Ayrıntılar geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Lideri Bahçeli bugün 18:00'de bir araya gelecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya gelecek.

Bahçeli'nin rahatsızlığı sonrası ilk

Bu ziyaret, MHP lideri Bahçeli'nin rahatsızlığı sonrası ilk görüşme olma özelliği taşıyor.
Ziyaret saat 18.00'de Bahçeli'nin konutunda gerçekleşecek.

Bahçeli kalbinden operasyon geçirmişti

MHP lideri Bahçeli, bir kalp operasyonu geçirmişti.

10 yıl önce değiştirilen kalp kapakçığındaki dejenerasyon bulguları üzerine mevcut kalp kapakçığı değiştirilen Bahçeli’nin operasyonu iyi geçmişti.
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