https://anlatilaninotesi.com.tr/20250506/erdogan-ve-bahceli-1800de-gorusecek-1095967738.html
Bahçeli'nin rahatsızlığı sonrası ilk: Erdoğan saat 18:00'de MHP Lideri ile görüşecek
Bahçeli'nin rahatsızlığı sonrası ilk: Erdoğan saat 18:00'de MHP Lideri ile görüşecek
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Lideri Bahçeli bugün 18:00'de bir araya gelecek. 06.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-06T15:14+0300
2025-05-06T15:14+0300
2025-05-06T15:17+0300
poli̇ti̇ka
recep tayyip erdoğan
devlet bahçeli
ak parti
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya gelecek.Bahçeli'nin rahatsızlığı sonrası ilkBu ziyaret, MHP lideri Bahçeli'nin rahatsızlığı sonrası ilk görüşme olma özelliği taşıyor.Ziyaret saat 18.00'de Bahçeli'nin konutunda gerçekleşecek.Bahçeli kalbinden operasyon geçirmiştiMHP lideri Bahçeli, bir kalp operasyonu geçirmişti.10 yıl önce değiştirilen kalp kapakçığındaki dejenerasyon bulguları üzerine mevcut kalp kapakçığı değiştirilen Bahçeli’nin operasyonu iyi geçmişti.
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recep tayyip erdoğan, devlet bahçeli, ak parti
recep tayyip erdoğan, devlet bahçeli, ak parti
Bahçeli'nin rahatsızlığı sonrası ilk: Erdoğan saat 18:00'de MHP Lideri ile görüşecek
15:14 06.05.2025 (güncellendi: 15:17 06.05.2025)
Ayrıntılar geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Lideri Bahçeli bugün 18:00'de bir araya gelecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya gelecek.
Bahçeli'nin rahatsızlığı sonrası ilk
Bu ziyaret, MHP lideri Bahçeli'nin rahatsızlığı sonrası ilk görüşme olma özelliği taşıyor.
Ziyaret saat 18.00'de Bahçeli'nin konutunda gerçekleşecek.
Bahçeli kalbinden operasyon geçirmişti
MHP lideri Bahçeli, bir kalp operasyonu geçirmişti.
10 yıl önce değiştirilen kalp kapakçığındaki dejenerasyon bulguları üzerine mevcut kalp kapakçığı değiştirilen Bahçeli’nin operasyonu iyi geçmişti.