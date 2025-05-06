https://anlatilaninotesi.com.tr/20250506/erdogan-ve-bahceli-1800de-gorusecek-1095967738.html

Bahçeli'nin rahatsızlığı sonrası ilk: Erdoğan saat 18:00'de MHP Lideri ile görüşecek

Bahçeli'nin rahatsızlığı sonrası ilk: Erdoğan saat 18:00'de MHP Lideri ile görüşecek

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Lideri Bahçeli bugün 18:00'de bir araya gelecek. 06.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-06T15:14+0300

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poli̇ti̇ka

recep tayyip erdoğan

devlet bahçeli

ak parti

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya gelecek.Bahçeli'nin rahatsızlığı sonrası ilkBu ziyaret, MHP lideri Bahçeli'nin rahatsızlığı sonrası ilk görüşme olma özelliği taşıyor.Ziyaret saat 18.00'de Bahçeli'nin konutunda gerçekleşecek.Bahçeli kalbinden operasyon geçirmiştiMHP lideri Bahçeli, bir kalp operasyonu geçirmişti.10 yıl önce değiştirilen kalp kapakçığındaki dejenerasyon bulguları üzerine mevcut kalp kapakçığı değiştirilen Bahçeli’nin operasyonu iyi geçmişti.

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Sputnik Türkiye

recep tayyip erdoğan, devlet bahçeli, ak parti