https://anlatilaninotesi.com.tr/20250623/kim-milyoner-olmak-ister-yarismasindan-sonra-hayatini-kaybetti-seyirci-beni-yakti-demisti-1097241348.html

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasından sonra hayatını kaybetti: 'Seyirci beni yaktı' demişti

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasından sonra hayatını kaybetti: 'Seyirci beni yaktı' demişti

Sputnik Türkiye

'Kim Milyoner Olmak İster' yarışmasının son bölümüne katılan Diş hekimi Yaman Özkan, seyirci jokeriyle elendiği sorunun ardından yarışmadan 5 bin TL ile... 23.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-23T10:18+0300

2025-06-23T10:18+0300

2025-06-23T10:18+0300

yaşam

diş hekimi

kim milyoner olmak i̇ster

atv

yaman özkan

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/17/1097241540_11:0:1186:661_1920x0_80_0_0_4275ab4805b467fe12088549833502af.jpg

ATV ekranlarında yayınlanan ve Oktay Kaynarca’nın sunduğu 'Kim Milyoner Olmak İster' yarışmasına katılan Diş hekimi Yaman Özkan, yarışmanın yayınlanan son bölümünde izleyicilerin dikkatini çekti.Seyirci jokeriyle elendiİlk baraj sorularını başarıyla geçen Yaman Özkan, 5. soruda zorlanınca seyirci jokeri hakkını kullandı. Soru şu şekildeydi:"Red Kit adlı çizgi film ve çizgi romanların Türkçe çevirilerindeki hangi karakterin orijinal adı Rantanplan’dır?"Seyircilerin yüzde 59 oranında işaretlediği “Joe Dalton” cevabını tercih eden Özkan, bu tercihiyle yarışmadan elendi. Doğru yanıt ise “Rintintin”di.'Seyirci beni yaktı'Soruyu yanlış cevaplayarak 5 bin TL ödül kazanan Yaman Özkan, elendiği anlarda oldukça üzgündü. Yarışmada şu sözleri dile getirmişti:“Çok basit bir soruydu… Seyirci beni yaktı. Aslında çok ihtiyacımız vardı iyi bir rakama.”Çekimlerden sonra hayatını kaybettiATV'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Özkan’ın vefat haberi duyuruldu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:"Kim Milyoner Olmak İster?" yarışma programının çekimlerinden sonra vefat eden Yaman Özkan'a Allah'tan rahmet ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz...Ölüm nedeni açıklanmadıYaman Özkan’ın ölüm nedeni hakkında kamuoyuna net bir bilgi verilmedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250623/nihal-candanin-ardindan-bahar-candan-ve-dilan-polattan-tepki-ceken-helva-paylasimi-1097240698.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

diş hekimi, kim milyoner olmak i̇ster, atv, yaman özkan