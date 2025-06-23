Kim Milyoner Olmak İster yarışmasından sonra hayatını kaybetti: 'Seyirci beni yaktı' demişti
© FotoğrafKim Milyoner Olmak İster
© Fotoğraf
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'Kim Milyoner Olmak İster' yarışmasının son bölümüne katılan Diş hekimi Yaman Özkan, seyirci jokeriyle elendiği sorunun ardından yarışmadan 5 bin TL ile ayrılmıştı. Çekimlerin ardından Özkan'ın geçirdiği rahatsızlık nedeniyle hayatını kaybettiği duyuruldu.
ATV ekranlarında yayınlanan ve Oktay Kaynarca’nın sunduğu 'Kim Milyoner Olmak İster' yarışmasına katılan Diş hekimi Yaman Özkan, yarışmanın yayınlanan son bölümünde izleyicilerin dikkatini çekti.
Seyirci jokeriyle elendi
İlk baraj sorularını başarıyla geçen Yaman Özkan, 5. soruda zorlanınca seyirci jokeri hakkını kullandı. Soru şu şekildeydi:
"Red Kit adlı çizgi film ve çizgi romanların Türkçe çevirilerindeki hangi karakterin orijinal adı Rantanplan’dır?"
Seyircilerin yüzde 59 oranında işaretlediği “Joe Dalton” cevabını tercih eden Özkan, bu tercihiyle yarışmadan elendi. Doğru yanıt ise “Rintintin”di.
"Red Kit adlı çizgi film ve çizgi romanların Türkçe çevirilerindeki hangi karakterin orijinal adı Rantanplan’dır?"
Seyircilerin yüzde 59 oranında işaretlediği “Joe Dalton” cevabını tercih eden Özkan, bu tercihiyle yarışmadan elendi. Doğru yanıt ise “Rintintin”di.
'Seyirci beni yaktı'
Soruyu yanlış cevaplayarak 5 bin TL ödül kazanan Yaman Özkan, elendiği anlarda oldukça üzgündü. Yarışmada şu sözleri dile getirmişti:
“Çok basit bir soruydu… Seyirci beni yaktı. Aslında çok ihtiyacımız vardı iyi bir rakama.”
“Çok basit bir soruydu… Seyirci beni yaktı. Aslında çok ihtiyacımız vardı iyi bir rakama.”
Çekimlerden sonra hayatını kaybetti
ATV'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Özkan’ın vefat haberi duyuruldu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Kim Milyoner Olmak İster?" yarışma programının çekimlerinden sonra vefat eden Yaman Özkan'a Allah'tan rahmet ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz...
"Kim Milyoner Olmak İster?" yarışma programının çekimlerinden sonra vefat eden Yaman Özkan'a Allah'tan rahmet ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz...
Ölüm nedeni açıklanmadı
Yaman Özkan’ın ölüm nedeni hakkında kamuoyuna net bir bilgi verilmedi.