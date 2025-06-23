Meteoroloji uyardı: Kuvvetli rüzgar yer yer fırtına şeklinde esecek
© DHAMarmara - rüzgar
© DHA
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Meteoroloji'nin bugünkü hava durumuna göre hava sıcaklığı yükselmeye devam edecek. Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzey doğusunda gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Rüzgarın şiddeti altı bölgede 60 km/saate çıkacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 23 Haziran Pazartesi günü hava tahminlerine göre Türkiye'nin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Antalya'nın ve Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güneyi, Doğu Karadeniz kıyıları ve Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyretmekte olan hava sıcaklıklarının artmaya devam etmesi bekleniyor.
Kuvvetli rüzgar yer yer fırtınaya dönüşecek
Rüzgarın Marmara'nın batısı, Kıyı Ege, Doğu Akdeniz'in kuzeyi, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu'nun batısı ve Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
MARMARA
Balıkesir – 32°C: Az bulutlu ve açık
Edirne – 35°C: Az bulutlu ve açık
İstanbul – 29°C: Az bulutlu ve açık
Kırklareli – 32°C: Az bulutlu ve açık
Balıkesir – 32°C: Az bulutlu ve açık
Edirne – 35°C: Az bulutlu ve açık
İstanbul – 29°C: Az bulutlu ve açık
Kırklareli – 32°C: Az bulutlu ve açık
EGE
Afyonkarahisar – 28°C: Parçalı ve az bulutlu
İzmir – 35°C: Az bulutlu ve açık
Muğla – 35°C: Az bulutlu ve açık
Uşak – 30°C: Az bulutlu ve açık
Afyonkarahisar – 28°C: Parçalı ve az bulutlu
İzmir – 35°C: Az bulutlu ve açık
Muğla – 35°C: Az bulutlu ve açık
Uşak – 30°C: Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Adana – 36°C: Parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Antalya – 36°C: Parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinde iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Hatay – 31°C: Parçalı ve az bulutlu
Isparta – 30°C: Parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinde güney ve doğusu mevzi sağanak yağışlı
Adana – 36°C: Parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Antalya – 36°C: Parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinde iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Hatay – 31°C: Parçalı ve az bulutlu
Isparta – 30°C: Parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinde güney ve doğusu mevzi sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Ankara – 28°C: Parçalı ve az bulutlu
Eskişehir – 28°C: Parçalı ve az bulutlu
Konya – 27°C: Parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Sivas – 24°C: Parçalı ve az bulutlu
Ankara – 28°C: Parçalı ve az bulutlu
Eskişehir – 28°C: Parçalı ve az bulutlu
Konya – 27°C: Parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Sivas – 24°C: Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Bolu – 27°C: Az bulutlu ve açık
Düzce – 30°C: Az bulutlu ve açık
Sinop – 27°C: Az bulutlu ve açık
Zonguldak – 25°C: Az bulutlu ve açık
Bolu – 27°C: Az bulutlu ve açık
Düzce – 30°C: Az bulutlu ve açık
Sinop – 27°C: Az bulutlu ve açık
Zonguldak – 25°C: Az bulutlu ve açık
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Amasya – 28°C: Parçalı ve çok bulutlu
Rize – 24°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Samsun – 26°C: Parçalı ve çok bulutlu
Trabzon – 22°C: Parçalı ve çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Amasya – 28°C: Parçalı ve çok bulutlu
Rize – 24°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Samsun – 26°C: Parçalı ve çok bulutlu
Trabzon – 22°C: Parçalı ve çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Erzurum – 24°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Kars – 21°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Malatya – 33°C: Parçalı ve az bulutlu
Van – 26°C: Parçalı ve az bulutlu
Erzurum – 24°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Kars – 21°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Malatya – 33°C: Parçalı ve az bulutlu
Van – 26°C: Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Diyarbakır – 36°C: Az bulutlu ve açık
Gaziantep – 34°C: Az bulutlu ve açık
Mardin – 35°C: Az bulutlu ve açık
Siirt – 35°C: Az bulutlu ve açık
Diyarbakır – 36°C: Az bulutlu ve açık
Gaziantep – 34°C: Az bulutlu ve açık
Mardin – 35°C: Az bulutlu ve açık
Siirt – 35°C: Az bulutlu ve açık