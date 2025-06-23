https://anlatilaninotesi.com.tr/20250623/meteoroloji-uyardi-kuvvetli-ruzgar-yer-yer-firtina-seklinde-esecek-1097234617.html

Meteoroloji uyardı: Kuvvetli rüzgar yer yer fırtına şeklinde esecek

Meteoroloji uyardı: Kuvvetli rüzgar yer yer fırtına şeklinde esecek

Sputnik Türkiye

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 23 Haziran Pazartesi günü için kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına uyarısı yaptı.

2025-06-23T06:48+0300

2025-06-23T06:48+0300

2025-06-23T06:48+0300

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 23 Haziran Pazartesi günü hava tahminlerine göre Türkiye'nin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Antalya'nın ve Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güneyi, Doğu Karadeniz kıyıları ve Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyretmekte olan hava sıcaklıklarının artmaya devam etmesi bekleniyor.Kuvvetli rüzgar yer yer fırtınaya dönüşecekRüzgarın Marmara'nın batısı, Kıyı Ege, Doğu Akdeniz'in kuzeyi, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu'nun batısı ve Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.MARMARABalıkesir – 32°C: Az bulutlu ve açıkEdirne – 35°C: Az bulutlu ve açıkİstanbul – 29°C: Az bulutlu ve açıkKırklareli – 32°C: Az bulutlu ve açıkEGEAfyonkarahisar – 28°C: Parçalı ve az bulutluİzmir – 35°C: Az bulutlu ve açıkMuğla – 35°C: Az bulutlu ve açıkUşak – 30°C: Az bulutlu ve açıkAKDENİZAdana – 36°C: Parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıAntalya – 36°C: Parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinde iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıHatay – 31°C: Parçalı ve az bulutluIsparta – 30°C: Parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinde güney ve doğusu mevzi sağanak yağışlıİÇ ANADOLUAnkara – 28°C: Parçalı ve az bulutluEskişehir – 28°C: Parçalı ve az bulutluKonya – 27°C: Parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSivas – 24°C: Parçalı ve az bulutluBATI KARADENİZBolu – 27°C: Az bulutlu ve açıkDüzce – 30°C: Az bulutlu ve açıkSinop – 27°C: Az bulutlu ve açıkZonguldak – 25°C: Az bulutlu ve açıkORTA ve DOĞU KARADENİZAmasya – 28°C: Parçalı ve çok bulutluRize – 24°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSamsun – 26°C: Parçalı ve çok bulutluTrabzon – 22°C: Parçalı ve çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDOĞU ANADOLUErzurum – 24°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKars – 21°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMalatya – 33°C: Parçalı ve az bulutluVan – 26°C: Parçalı ve az bulutluGÜNEYDOĞU ANADOLUDiyarbakır – 36°C: Az bulutlu ve açıkGaziantep – 34°C: Az bulutlu ve açıkMardin – 35°C: Az bulutlu ve açıkSiirt – 35°C: Az bulutlu ve açık

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