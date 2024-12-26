https://anlatilaninotesi.com.tr/20241226/ankaradan-antalyaya-gonderiler-koliden-maymun-cikti-1092070305.html

Ankara'dan Antalya'ya gönderilen koliden 'maymun' çıktı

Ankara'dan Antalya'ya gönderilen koliden 'maymun' çıktı

Sputnik Türkiye

Antalya şehirlerarası otobüs terminalinde Ankara'dan gönderilen bir kolinin içerisinde 'Rhesus' türü maymun, emanet konulacağı sırada fark edildi. Maymun... 26.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-26T18:49+0300

2024-12-26T18:49+0300

2024-12-26T18:50+0300

yaşam

ankara

antalya

maymun

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Antalya şehirlerarası otobüs terminaline Ankara'dan gönderilen bir kolinin içerisindeki ‘Rhesus' türü maymun, x-ray cihazından geçtiği sırada güvenlik görevlisinin dikkati sayesinde fark edildi. Teslim alınmayınca otogardaki emanet odasına götürülen koliyi emanetten almaya giden bir kişi hakkında, beslenmesi yasak maymun nedeniyle tutanak hazırlandı. Şahsın, hediye gönderilen kolide ne olduğunu bilmediğini söylediği öğrenildi.470 kilometrelik yoldan geldiAntalya Büyükşehir Belediyesi Şehirlerarası Otobüs Terminali'ne ilginç bir olay yaşandı. Ankara'dan otobüsle gönderilen bir koli, teslim alan olmayınca otogarın emanet odasına götürülmek istendi. Koli, gelen yolcu peronundan otogar içerisine götürüldüğü sırada x-ray cihazından geçirildi. Cihazdan kolinin içinde bir canlı olduğunu fark eden güvenlik personelleri koli içerisinde ahşap delikli kutunun içinden maymun çıkınca neye uğradığını şaşırdı.Bir süre sonra ise kolinin gönderildiği M.K., emanet odasına gelip koliyi almak istedi. M.K. hakkında, Antalya Büyükşehir Belediyesi Zabıta ve Doğa Koruma ekipleri tarafından tutanak hazırlandı. M.K, hayvanın kendisine hediye olarak gönderildiğini ve kutunun içerisinde ne olduğunu bilmediğini söylediği öğrenildi.Kedi sandık maymun çıktı Maymunu fark den güvenlik personeli, "Görüntüden nasıl bir canlı olduğundan emin olamadım. Önce kedi sandık, ancak sonra maymun olduğunu keşfettik” dedi. Antalya Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkına götürülen yavru maymun, sağlık kontrolünün ardından 15 gün rehabilitasyona alınacağı öğrenildi.

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