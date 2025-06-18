https://anlatilaninotesi.com.tr/20250618/chp-genel-baskani-ozel-muharrem-ince-ile-bir-araya-geldi-sayin-inceyi-baba-ocagina-chpye-davet-1097113795.html
CHP Genel Başkanı Özel, Muharrem İnce ile bir araya geldi: 'Sayın İnce'yi baba ocağına CHP'ye davet ettik'
CHP Genel Başkanı Özel, Muharrem İnce ile bir araya geldi: 'Sayın İnce'yi baba ocağına CHP'ye davet ettik'
Sputnik Türkiye
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile bir araya gelerek partisine davet etti. 18.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-18T13:26+0300
2025-06-18T13:26+0300
2025-06-18T13:26+0300
poli̇ti̇ka
özgür özel
cumhuriyet halk partisi (chp)
chp
memleket partisi
muharrem i̇nce
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Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Memleket Partisi'ni ziyaret etti. Özel, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile bir araya geldi.Özel-İnce görüşmesi: CHP'ye davetGörüşme Memleket Partisi Genel Merkezi'nde gerçekleşti.İki lider görüşme öncesinde gazetecilere fotoğraf verdi. Görüşme sonrasında açıklama yapan Özel, "Sayın İnce ve Memleket Partili arkadaşlarımızı baba ocağına CHP'ye davet ettik." dedi.CHP lideri, "Kararı kendileri verecek." diye konuştu.Muharrem İnce CHP'ye mi geçiyor?İnce ise Özel'e karşılık olarak "Yetkili kurullarımızda bu konuyu değerlendirip önümüzdeki günlerde Sayın Genel Başkanı ziyaret edeceğim." dedi.
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özgür özel, cumhuriyet halk partisi (chp), chp, memleket partisi, muharrem i̇nce
özgür özel, cumhuriyet halk partisi (chp), chp, memleket partisi, muharrem i̇nce
CHP Genel Başkanı Özel, Muharrem İnce ile bir araya geldi: 'Sayın İnce'yi baba ocağına CHP'ye davet ettik'
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile bir araya gelerek partisine davet etti.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Memleket Partisi'ni ziyaret etti. Özel, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile bir araya geldi.
Özel-İnce görüşmesi: CHP'ye davet
Görüşme Memleket Partisi Genel Merkezi'nde gerçekleşti.
İki lider görüşme öncesinde gazetecilere fotoğraf verdi. Görüşme sonrasında açıklama yapan Özel, "Sayın İnce ve Memleket Partili arkadaşlarımızı baba ocağına CHP'ye davet ettik." dedi.
CHP lideri, "Kararı kendileri verecek." diye konuştu.
Muharrem İnce CHP'ye mi geçiyor?
İnce ise Özel'e karşılık olarak "Yetkili kurullarımızda bu konuyu değerlendirip önümüzdeki günlerde Sayın Genel Başkanı ziyaret edeceğim." dedi.