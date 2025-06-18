https://anlatilaninotesi.com.tr/20250618/chp-genel-baskani-ozel-muharrem-ince-ile-bir-araya-geldi-sayin-inceyi-baba-ocagina-chpye-davet-1097113795.html

⁠CHP Genel Başkanı Özel, Muharrem İnce ile bir araya geldi: 'Sayın İnce'yi baba ocağına CHP'ye davet ettik'

⁠CHP Genel Başkanı Özel, Muharrem İnce ile bir araya geldi: 'Sayın İnce'yi baba ocağına CHP'ye davet ettik'

Sputnik Türkiye

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile bir araya gelerek partisine davet etti. 18.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-18T13:26+0300

2025-06-18T13:26+0300

2025-06-18T13:26+0300

poli̇ti̇ka

özgür özel

cumhuriyet halk partisi (chp)

chp

memleket partisi

muharrem i̇nce

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/12/1097113906_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d18a88a3ae08a949a33fd2e172d2bc60.jpg

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Memleket Partisi'ni ziyaret etti. Özel, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile bir araya geldi.Özel-İnce görüşmesi: CHP'ye davetGörüşme Memleket Partisi Genel Merkezi'nde gerçekleşti.İki lider görüşme öncesinde gazetecilere fotoğraf verdi. Görüşme sonrasında açıklama yapan Özel, "Sayın İnce ve Memleket Partili arkadaşlarımızı baba ocağına CHP'ye davet ettik." dedi.CHP lideri, "Kararı kendileri verecek." diye konuştu.Muharrem İnce CHP'ye mi geçiyor?İnce ise Özel'e karşılık olarak "Yetkili kurullarımızda bu konuyu değerlendirip önümüzdeki günlerde Sayın Genel Başkanı ziyaret edeceğim." dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250617/ozgur-ozel-50-liraya-1-litre-mazot-alinmiyor-1097091962.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

özgür özel, cumhuriyet halk partisi (chp), chp, memleket partisi, muharrem i̇nce