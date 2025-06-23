https://anlatilaninotesi.com.tr/20250623/kuzey-koreden-abd-ve-israilin-eylemlerini-kinama-cagrisi---1097250326.html
Kuzey Kore’den ABD ve İsrail’in eylemlerini kınama çağrısı
Kuzey Kore’den ABD ve İsrail’in eylemlerini kınama çağrısı
Sputnik Türkiye
ABD’nin İran’a yönelik saldırısını ülkenin egemenliğinin ve uluslararası hukukun ihlali olarak niteleyen Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı, İsrail ve ABD’nin... 23.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-23T13:31+0300
2025-06-23T13:31+0300
2025-06-23T13:31+0300
dünya
kuzey kore dışişleri bakanlığı
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i̇ran
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Kore Merkez Haber Ajansı’nın aktardığına göre, Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, ABD’nin İran’a yönelik saldırısı bağımsız bir ülkenin egemenliğinin, toprak bütünlüğünün ve güvenliğinin ağır bir ihlali olarak değerlendirildiği kaydedildi. Açıklamada ayrıca bir ülkenin bağımsızlığına saygı ve içişlerine karışmama ilkelerine dayanan BM Anlaşması ve diğer uluslararası hukuk kurallarının ciddi bir ihlali olarak değerlendirilen bu saldırının Kuzey Kore tarafından şiddetle kınandığı kaydedildi. BM Antlaşması’nın temel ruh ve ilkelerinin, ülkelerin toprak bütünlüğüne ve siyasi bağımsızlığına yönelik zorlayıcı tehditlere karşı çıktığına dikkat çeken Bakanlık, sözlerini şöyle sürdürdü:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250623/rus-ordusu-ukraynanin-askeri-sanayisini-yok-etmeye-devam-ediyor---1097247622.html
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kuzey kore dışişleri bakanlığı, i̇srail, abd, i̇ran
kuzey kore dışişleri bakanlığı, i̇srail, abd, i̇ran
Kuzey Kore’den ABD ve İsrail’in eylemlerini kınama çağrısı
ABD’nin İran’a yönelik saldırısını ülkenin egemenliğinin ve uluslararası hukukun ihlali olarak niteleyen Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı, İsrail ve ABD’nin askeri eylemlerinin ve çatışmacı politikalarının daha güçlü bir şekilde kınanması çağrısında bulundu.
Kore Merkez Haber Ajansı’nın aktardığına göre, Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, ABD’nin İran’a yönelik saldırısı bağımsız bir ülkenin egemenliğinin, toprak bütünlüğünün ve güvenliğinin ağır bir ihlali olarak değerlendirildiği kaydedildi.
Açıklamada ayrıca bir ülkenin bağımsızlığına saygı ve içişlerine karışmama ilkelerine dayanan BM Anlaşması ve diğer uluslararası hukuk kurallarının ciddi bir ihlali olarak değerlendirilen bu saldırının Kuzey Kore tarafından şiddetle kınandığı kaydedildi.
BM Antlaşması’nın temel ruh ve ilkelerinin, ülkelerin toprak bütünlüğüne ve siyasi bağımsızlığına yönelik zorlayıcı tehditlere karşı çıktığına dikkat çeken Bakanlık, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Uluslararası barış ve güvenliğin temellerini tehdit eden Ortadoğu'daki mevcut durum, İsrail'in sürekli savaşlar ve toprak gaspları yoluyla tek taraflı çıkarlarını genişletme cüretinin ve bu eylemleri teşvik eden ve göz yuman Batılı ‘liberal düzenin’ kaçınılmaz sonucu.” ABD ve İsrail'in sözde ‘barışı koruma’ ve ‘tehditleri bertaraf etme’ bahanesiyle gerçekleştirdiği eylemlerin Ortadoğu'daki gerilimi tırmandırdığı ve küresel güvenlik mimarisine ciddi zarar verdiği belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Eylemleri ciddi bir endişe konusu. Adaletten yana olan uluslararası toplum, ABD ve İsrail'in çatışmacı politikalarını hep birlikte kınamalı ve reddetmeli.”