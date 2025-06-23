https://anlatilaninotesi.com.tr/20250623/kuzey-koreden-abd-ve-israilin-eylemlerini-kinama-cagrisi---1097250326.html

Kuzey Kore’den ABD ve İsrail’in eylemlerini kınama çağrısı

Kuzey Kore’den ABD ve İsrail’in eylemlerini kınama çağrısı

Sputnik Türkiye

ABD’nin İran’a yönelik saldırısını ülkenin egemenliğinin ve uluslararası hukukun ihlali olarak niteleyen Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı, İsrail ve ABD’nin... 23.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-23T13:31+0300

2025-06-23T13:31+0300

2025-06-23T13:31+0300

dünya

kuzey kore dışişleri bakanlığı

i̇srail

abd

i̇ran

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/1f/1086370365_0:17:1000:580_1920x0_80_0_0_688c4ba2d812f60f9845a29c967a5e5a.jpg

Kore Merkez Haber Ajansı’nın aktardığına göre, Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, ABD’nin İran’a yönelik saldırısı bağımsız bir ülkenin egemenliğinin, toprak bütünlüğünün ve güvenliğinin ağır bir ihlali olarak değerlendirildiği kaydedildi. Açıklamada ayrıca bir ülkenin bağımsızlığına saygı ve içişlerine karışmama ilkelerine dayanan BM Anlaşması ve diğer uluslararası hukuk kurallarının ciddi bir ihlali olarak değerlendirilen bu saldırının Kuzey Kore tarafından şiddetle kınandığı kaydedildi. BM Antlaşması’nın temel ruh ve ilkelerinin, ülkelerin toprak bütünlüğüne ve siyasi bağımsızlığına yönelik zorlayıcı tehditlere karşı çıktığına dikkat çeken Bakanlık, sözlerini şöyle sürdürdü:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250623/rus-ordusu-ukraynanin-askeri-sanayisini-yok-etmeye-devam-ediyor---1097247622.html

i̇srail

abd

i̇ran

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kuzey kore dışişleri bakanlığı, i̇srail, abd, i̇ran