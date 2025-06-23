ABD'nin dahil olmasıyla gerilim büyüyor: İran-İsrail çatışmalarının ilk 10 gün bilançosu

İran, 20'den fazla füze ateşledi. İsrail'de sirenler çalmaya başladı. Füzelerden biri Be'er Sheva'da bulunan Soroka Hastanesi'ne isabet etti. İran, 20'den fazla füze ateşledi. İsrail'de sirenler çalmaya başladı. Füzelerden biri Be'er Sheva'da bulunan'ne isabet etti.

İran'dan yapılan açıklamada, asıl hedefin hastane değil, İsrail Ordusu'na bağlı C4I (iletişim ve siber operasyonlar) biriminin merkezine yakın olduğu ve Gav Yam Teknoloji Parkı'ndaki ordu istihbarat kampına yönelik olduğu belirtildi. İran'dan yapılan açıklamada, asıl hedefin hastane değil, İsrail Ordusu'na bağlıyakın olduğu ve'ndaki ordu istihbarat kampına yönelik olduğu belirtildi.

İran'dan atılan füzelerden birisi İsrail'in değerli taşlar borsa binasının yakınına isabet etti. İran'dan atılan füzelerden birisiyakınına isabet etti.

İsrail ordusu, Arak- Hundab'daki ağır su reaktörünün bulunduğu bölgeye saldırdı. İsrail ordusu,bulunduğu bölgeye saldırdı.

Washington merkezli İnsan Hakları Aktivistleri grubundan yapılan açıklamada, İran'da bugüne kadar 639'dan fazla kişinin hayatını kaybettiği iddia edildi. Washington merkezli İnsan Hakları Aktivistleri grubundan yapılan açıklamada, İran'da bugüne kadariddia edildi.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Soroka hastanesine düzenlenen saldırılardan Hamaney'i sorumlu tutacaklarını söyledi. İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Soroka hastanesine düzenlenen saldırılardan Hamaney'i sorumlu tutacaklarını söyledi.

ABD, İran'daki vatandaşlarına 'acil tahliye' çağrısı yaptı. ABD, İran'daki vatandaşlarına '' çağrısı yaptı.

İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, ABD Başkanı Trump'a net yanıt verdi. Hamaney, "ABD müdahalesi 'onlar için telafisi mümkün olmayan hasara' yol açar" dedi. İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, ABD Başkanı Trump'a net yanıt verdi. Hamaney, "ABD müdahalesi 'onlar için telafisi mümkün olmayan hasara' yol açar" dedi.

İsrail Sağlık Bakanlığı, 19 Haziran sabahı İran'ın İsrail'e yönelik saldırılarında 271 kişinin yaralandığını aktardı. İsrail Sağlık Bakanlığı, 19 Haziran sabahı İran'ın İsrail'e yönelik saldırılarında 271 kişinin yaralandığını aktardı.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, ''Trump, İran'la ilgili kararını iki hafta içinde verecek'' dedi. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, ''Trump, İran'la ilgili kararını iki hafta içinde verecek'' dedi.