ABD'nin dahil olmasıyla gerilim büyüyor: İran-İsrail çatışmalarının ilk 10 gün bilançosu
08:59 23.06.2025 (güncellendi: 09:01 23.06.2025)
© AP Photo / Leo CorreaDemir Kubbe
© AP Photo / Leo Correa
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İsrail'in 13 Haziran 2025'te İran'a yönelik başlattığı 'Yükselen Aslan' adı altında eş zamanlı saldırılar Ortadoğu'yu ateş hattına çevirdi. İran'ın füze saldırılarıyla karşılık vermesi sonrasında 22 Haziran'da ABD, çatışmalara doğrudan müdahil oldu.
İsrail'in 13 Haziran sabahı İran'a yönelik başlattığı 'Yükselen Aslan' operasyonu, Ortadoğu'yu ateş hattına çevirdi. Saldırıların ilk beş gününde yüzlerce can kaybı, füze yağmurları ve diplomatik sarsıntılar yaşanırken, dünya nefesini tutmuş durumda.
İran Sağlık Bakan Yardımcısı Abdurrahman Rustemiyan, 21 Haziran itibariyle İsrail'in İran'a saldırılarında hayatını kaybeden sivillerin sayısının 430'a, yaralı sayısının 3 bin 500'e çıktığını söyledi. İsrail tarafındaysa 25 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.
İşte gün gün İsrail-İran çatışmaların gelişmeleri ve merak edilenler:
13 Haziran
İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, "Yükselen Aslan" olarak adlandırılan saldırının "birçok gün" süreceğini ve "İran'ın İsrail'in varlığına yönelik tehdidini geri püskürtmeyi" amaçladığını açıkladı.
İsrail, İran’ın nükleer ve askeri tesislerine büyük çaplı hava saldırıları düzenlemeye başladı. İsrail ordusu tarafından gönderilen 200'ün üzerinde uçak, Natanz, Tahran, Tebriz ve Humadan bölgelerine saldırıda bulundu.
İran'ın en önemli nükleer zenginleştirme tesisi olan Natanz nükleer sahasının hedef alındığı saldırılarda, ciddi bir hasar meydana gelmediğini ve radyasyon sızıntısı olmadığını açıkladı.
İsrail'in İran'a saldırısında 6 nükleer bilim insanı öldürüldü.
İran Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Selami, İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri saldırılarda hayatını kaybetti.
İran Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail saldırılarının etkileri ve sonuçlarından ABD'yi sorumlu tuttu.
İran, ABD ile nükleer müzakereleri durdurduğunu açıkladı.
ABD Başkanı Trump, "İran’a anlaşma yapması için defalarca şans verdim" diyerek, İran'ı 'geriye hiçbir şey kalmadan önce bir anlaşma yapmaya' çağırdı.
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, "İran'ın tepkisi İsrail'i pişman edecek" dedi.
14 Haziran
İran, İsrail saldırılarına füzeler ve İHA'larla karşılık verdi.
İsrail Savunma Kuvvetleri'nin yaptığı açıklamada, İran'ın misilleme saldırıları sonrası, 'İsrail'deki sivillerin talimatlara uyması sayesinde yıkımın büyük ancak can kaybının nispeten düşük' olduğu bildirildi.
İran'ın nükleer tesisleri ve başkenti Tahran İsrail tarafından hedef alındı.
İran, İsrail saldırılarında İran Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı’nda görevli iki komutan yardımcısının öldüğünü duyurdu.
İran devlet televizyonu, İsrail'in İran'ın başkenti Tahran'a düzenlediği saldırılarda 20'si çocuk olmak üzere en az 60 kişinin öldüğünü bildirdi.
İsrail Başbakanlık Ofisi, İran'ın nükleer programına yönelik operasyonun genişletileceğini açıkladı.
İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, İran'ı İsrail'e yönelik saldırılara devam etmesi durumunda Tahran'ı yakmakla tehdit etti.
İsrail, 'İranlı dokuz nükleer uzmanı' öldürdüğünü açıkladı.
İsrail, İran’ın düzenlediği saldırılar sonucunda toplam 3 kişi hayatını kaybettiğini ve 91 kişi yaralandığını açıkladı.
15 Haziran
İran İsrail'e yeni füze saldırıları düzenledi ve birçok hedef vuruldu.
İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, İsrail’e balistik füze saldırılarının yeniden başlatıldığı sırada, 'çaresiz kalacaksınız' mesajını paylaştı.
İsrail'in, Trump yönetiminden son 48 saat içinde İran'ın nükleer programını ortadan kaldırmak için İran'a karşı savaşa katılmasını istediği ancak ABD Başkanı Donald Trump'ın bunu kabul etmediği iddia edildi.
İran füzelerinin isabet ettiği İsrail'deki Weizmann Bilim Enstitüsü büyük hasar gördü.
Husiler, son 24 saat içinde Filistin-2 hipersonik füzeleriyle Tel Aviv'deki hedeflere birkaç saldırı düzenlediklerini duyurdu.
ABD Başkanı Trump, ülkesinin İran'a düzenlenen saldırılarla hiçbir ilgisi olmadığını savundu.
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD'nin İsrail'in düzenlediği saldırılara katılmadığına dair birkaç kanal üzerinden mesaj gönderdiğini ancak buna inanmadıklarını söyledi.
İsrail, İran'ın saldırıları sonucu 13 kişi öldüğünü, 380 kişi yaralandığını duyurdu.
İran Dışişleri Bakanlığı, İsrail saldırısında bakanlığa bağlı ek hizmet binalarından birinin isabet aldığını duyurdu.
İran Sağlık Bakanlığı İsrail saldırılarında ölenlerin sayısının 98 kişi artarak 224’e, yaralananların sayısı da 1277’ye yükseldiğini belirtti.
16 Haziran
İsrail, İran devlet televizyonu binasına saldırdı.
İran, İsrail’in saldırılarında Devrim Muhafızları İstihbarat Kurumu Başkanı Muhammed Kazımi ve yardımcısının öldüğünü duyurdu.
Trump, Truth Social platformundan yaptığı açıklamada, “İran ve İsrail bir anlaşma yapmalı ve yapacaklar” diyerek 'yakında barış olacağını' söyledi.
Pezeşkiyan, İran'ın nükleer silah geliştirmeyi düşünmediğini ancak nükleer enerji ve araştırma hakkını sürdüreceğini söyledi.
İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, sosyal medya hesabından 'Tahran halkı bedelini ödeyecek' açıklamasında bulundu.
17 Haziran
İran Devrim Muhafızları, bir askeri istihbarat merkezini ve MOSSAD binasının hedef alındığını duyurdu.
İsrail'in Tahran'a yönelik saldırılarında Hatemü'l-Enbiya Merkez Karargahı'nın komutanı olarak atanan Ali Şadmani'nin öldürüldüğü açıkladı.
İsrail, Han Yunus'ta yardım bekleyen Filistinlileri hedef aldı. Saldırıda en az 45 kişinin öldüğü aktarıldı.
Trump, G7 için Kanada'da bulunan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ABD Başkanının 'İsrail ve İran arasında bir ateşkes üzerinde çalışmak' için erken ayrıldığı ifadelerini yalanladı.
Dünya genelinde birçok ülke, İsrail ile İran arasındaki tırmanan çatışmanın güvenlik durumunu kötüleştirmesi sebebiyle vatandaşlarına İsrail'i terk etmeleri uyarısında bulundu.
Türkiye dahil 20 ülke, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını durdurması ve barış müzakerelerin başlatılmasına yönelik çağrıda bulundu.
İsrail Savunma Bakanı Katz, Tahran'daki stratejik hedeflere saldırılar düzenleyeceklerini duyurdu.
İran medyası, Mossad’a yönelik saldırılarda çok sayıda üst düzey subay öldürüldüğü iddiasını paylaştı.
ABD Başkanı Trump, İran hava sahasının kontrol altında olduğunu açıkladı. Hamaney'e seslenen Trump, 'nerede saklandığını biliyoruz' diyerek, İran'ın dini liderine uyarıda bulundu.
Tahran'da savaş uçakları ilk kez görüldü.
ABD medyası, Donald Trump'ın İsrail'in İran'ın nükleer tesislerine yönelik saldırılarına katılmayı değerlendirdiğine dair bir iddiayı gündeme taşıdı.
İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, X paylaşımında "Siyonistlerle asla pazarlık yapmayacağız" dedi.
İran Devrim Muhafızları, İsrail hava sahası üzerinde kontrole sahip olduklarını duyurdu.
18 Haziran
İran hava savunma sistemleri, sabahın erken saatlerinde başlayan İsrail'in füze saldırılarına karşılık verirken, İsrail'in çeşitli bölgelerine düşen füzeler nedeniyle yangın çıktı. En az iki füzenin Kudüs'e ve Tel Aviv yakınlarındaki Şaron bölgesine düştüğü bildirildi.
İsrail, Tahran’ın kuzeydoğusundaki İmam Hüseyin Üniversitesi'ne ve İran'ın başkenti Tahran'da bir santrifüj üretim tesisine saldırı düzenledi.
İsrail hükümetinin paylaştığı verilere göre, İran'ın düzenlediği füze saldırıları sonucu İsrail'de 800'den fazla kişi yaralandı.
İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Sa'ar, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne gönderdiği mektupta, İran'ın ülkesini ortadan kaldırmaya yönelik 'stratejik bir planı' olduğunu öne sürdü.
İran, Trump'ın 'koşulsuz teslim' açıklaması üzerine İsrail'e hipersonik füzeleri ateşledi.
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı, İran'daki "TESA Kerec Atölyesi" ve "Tahran Araştırma Merkezi'nin" vurulduğunu açıkladı.
Hamaney, ABD'nin İsrail ve İran arasındaki çatışmalara müdahale etmesinin Washington için 'geri döndürülemez hasara' neden olacağını söyledi.
İsrail ordusu, İran'ın başkenti Tahran'ın doğu ve kuzeyindeki askeri hedefleri vurduklarını açıkladı.
İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, İsrail ordusunun Tahran'daki askeri hedefleri vurduğunu duyurmasının ardından 'hava kuvvetlerine ait jetlerin İran'ın iç güvenlik karargahını yok ettiğini' söyledi.
İsrail savaş uçakları, İran'ın kuzeybatısındaki Karaj'da bulunan Meysami Üssü'nü vurdu.
ABD'nin Orta Doğu’ya üçüncü uçak gemisi Gerald Ford’u gönderdiği iddia edildi.
İran, İsrail’e yönelik saldırısında ilk kez 'canavar füze' olarak bilinen Hürremşehr balistik füzelerini kullandı.
İsrail ordusu, ülkenin hava kuvvetlerinin Tahran ve İran'ın diğer bölgelerine saldırılar düzenlediğini duyurdu.
19 Haziran
İran, 20'den fazla füze ateşledi. İsrail'de sirenler çalmaya başladı. Füzelerden biri Be'er Sheva'da bulunan Soroka Hastanesi'ne isabet etti.
İran'dan yapılan açıklamada, asıl hedefin hastane değil, İsrail Ordusu'na bağlı C4I (iletişim ve siber operasyonlar) biriminin merkezine yakın olduğu ve Gav Yam Teknoloji Parkı'ndaki ordu istihbarat kampına yönelik olduğu belirtildi.
İran'dan atılan füzelerden birisi İsrail'in değerli taşlar borsa binasının yakınına isabet etti.
İsrail ordusu, Arak- Hundab'daki ağır su reaktörünün bulunduğu bölgeye saldırdı.
Washington merkezli İnsan Hakları Aktivistleri grubundan yapılan açıklamada, İran'da bugüne kadar 639'dan fazla kişinin hayatını kaybettiği iddia edildi.
İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Soroka hastanesine düzenlenen saldırılardan Hamaney'i sorumlu tutacaklarını söyledi.
ABD, İran'daki vatandaşlarına 'acil tahliye' çağrısı yaptı.
İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, ABD Başkanı Trump'a net yanıt verdi. Hamaney, "ABD müdahalesi 'onlar için telafisi mümkün olmayan hasara' yol açar" dedi.
İsrail Sağlık Bakanlığı, 19 Haziran sabahı İran'ın İsrail'e yönelik saldırılarında 271 kişinin yaralandığını aktardı.
Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, ''Trump, İran'la ilgili kararını iki hafta içinde verecek'' dedi.
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin danışmanı Muhammed Hüseyin Ranjbaran, İsrail'in birkaç gün önce Arakçi'ye yönelik suikast girişiminde bulunduğunu ve girişimin İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından engellendiğini söyledi.
20 Haziran
İsrail'in İran'a saldırılarında Doğu Azerbaycan eyaletinde 3 Devrim Muhafızı askeri hayatını kaybetti.
İsrail ordusundan yapılan açıklamaya göre, İsrail Hava Kuvvetleri gece İran’ın başkenti Tahran’da bir nükleer araştırma tesisinin yanı sıra onlarca askeri hedefi vurdu.
İran'dan ateşlenen bir füzenin İsrail'in güneyindeki Beerşeba (Birüssebi) kentine isabet etti, füzenin Microsoft ofislerinin bulunduğu binanın yakınına düştüğü açıklandı.
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı, İran'ın Arak kenti yakınlarında inşa edilmekte olan nükleer tesisine yönelik düzenlenen saldırılarda, tesisin 'kilit binalarının' hasar aldığı bildirildi.
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İsrail saldırıları devam ederken İran'ın kimseyle görüşmeye hazır olmadığını söyledi.
ABD'nin Akdeniz, Kızıldeniz ve Arap Körfezi'nde askeri unsurları artırdığına dair bilgiler gündem olurken ABD donanmasının en eski uçak gemisi olan USS Nimitz, Orta Doğu'ya doğru ilerlediği duyuruldu.
İran Kızılayı, İsrail saldırılarında 5 hastane hasar gördüğünü açıkladı.
İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Tahran saldırılarını yoğunlaştırma emri verdiğini ve Tahran'ın toplu tahliyesinin gerçekleşmesi gerektiğini söyledi.
İsrail Ordusu, İran'ın merkez ve batı kesimlerinde bulunan askeri tesislere saldırı başlattı.
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi, "Nükleer tesislere kesinlikle saldırılmamalı'' uyarısında bulundu.
ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın nükleer anlaşmayı kabul edip etmeyeceğine karar vermek için 'maksimum' iki haftası olduğunu söyledi.
21 Haziran
İran Dışişleri Bakanı Arakçi, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısına katılmak üzere İstanbul'a geldi.
İran Sağlık Bakanlığı, İsrail'in İran'a saldırılarında hayatını kaybeden sivillerin sayısının 430'a, yaralı sayısının 3 bin 500'e çıktığını açıkladı.
İsrail, İsfahan’daki nükleer tesise saldırdı.
İran İHA'sı Demir Kubbe'yi deldi, Hayfa'da bir evi vurdu.
İsrail ordusu, İran'a gece düzenlediği saldırılarda İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü komutanlarından Said İzadi'yi ve İran Devrim Muhafızlarına bağlı insansız hava aracı (İHA) tümen komutanı Emin Pur Cudaki'yi öldürdüğünü ileri sürdü.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile yaptığı görüşmede, İran’ın nükleer programına ilişkin Avrupa ülkeleriyle yürütülen müzakerelerin hızlandırılması yönünde karşılıklı anlaşmaya varıldığını bildirdi.
İsrail ordusu, 30 savaş uçağının, İran’ın güneybatısındaki Ahvaz bölgesinde yer alan onlarca askeri hedefe 50’den fazla mühimmatla saldırı düzenledikleri duyurdu.
22 Haziran
ABD, İran'ın İsfahan, Fordo ve Natanz nükleer tesislerini B2 bombardıman uçaklarıyla ve sığınak avcısı adı verilen sertleşmiş hedefleri vuran mühimmatla vurdu.
ABD’nin İran’ın 3 tesisini vurması sonrasında İran, 22 Haziran sabahı İsrail'e yönelik füze saldırıları düzenledi.
İsrail’in hava savunmasını aşan füzeler, Tel Aviv ve Hayfa’yı vurdu.
İran ilk kez Hayber füzesi kullandığını duyurdu.
İran, ABD’nin doğrudan dahil olmasıyla BM Güvenlik Kurulu’ndan acil oturum talep etti
İran’ın 3 nükleer tesisinin vurulması sonrasında Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) 23 Haziran Pazartesi günü acil toplanma kararı aldı.
İngiltere, ABD'nin İran'daki nükleer tesislere yönelik saldırılarını bildiklerini ancak yer almadıklarını açıkladı.
İran Dışişleri Bakanı Arakçi, İstanbul'dan Moskova’ya gitti. Arakçi’nin bugün Putin ile görüşmesi bekleniyor.
Pentagon, İran’a yönelik saldırılarında B2 bombardıman uçaklarını ve MOP (büyük mühimmat delici) bombasının ilk defa kullanıldığını açıkladı.
İran Meclisi, Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasına onay verdi.
BM Güvenlik Konseyi acil toplantı kararı aldı
ABD Başkanı Donald Trump kendi sosyal medya hesabı Truth Social'dan İran ile ilgili 'MIGA' paylaşımı yaptı. Trump paylaşımında “Rejim Değişikliği terimini kullanmak politik olarak doğru değil ancak mevcut İran rejimi İran'ı yeniden büyük yapamıyorsa, neden bir rejim değişikliği olmasın?” dedi.