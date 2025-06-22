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Bitcoin, 100 bin doların altına düştü: Bitcoin'de düşüş devam edecek mi?
Bitcoin, 100 bin doların altına düştü: Bitcoin'de düşüş devam edecek mi?
Sputnik Türkiye
İran Meclisi’nin Hürmüz Boğazı’nı kapatma kararı sonrası, kripto piyasasında panik satışları başladı ve Bitcoin 100 bin dolar desteğini kaybetti. BTC, 8... 22.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-22T17:38+0300
2025-06-22T17:38+0300
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Hürmüz Boğazı geriliminin ardından Bitcoin 100 bin dolar desteğini kaybederek düşüşe geçti.İran Meclisi’nin Hürmüz Boğazı’nı kapatma kararının ardından kripto para piyasasında sert satışlar başladı. Bu gelişmeyle birlikte Bitcoin, 8 Mayıs’tan bu yana koruduğu 100 bin dolar desteğini kaybetti. Uzmanlar, BTC'nin 97 bin 400 dolar desteğine kadar gerileyebileceğini, bu seviyenin kırılması halinde ise 93 bin 400 doların gündeme gelebileceğini belirtti. Küresel gerilimler nedeniyle yatırımcıların kripto varlıklarda dikkatli olması tavsiye edildi.
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Bitcoin, 100 bin doların altına düştü: Bitcoin'de düşüş devam edecek mi?

17:38 22.06.2025
© AABitcoin, kripto para, borsa
Bitcoin, kripto para, borsa - Sputnik Türkiye, 1920, 22.06.2025
© AA
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İran Meclisi’nin Hürmüz Boğazı’nı kapatma kararı sonrası, kripto piyasasında panik satışları başladı ve Bitcoin 100 bin dolar desteğini kaybetti. BTC, 8 Mayıs’tan bu yana ilk kez bu seviyenin altına gerilerken, 97 bin 400 ve 93 bin 400 dolar seviyeleri yeni destek noktaları olarak öne çıktı.
Hürmüz Boğazı geriliminin ardından Bitcoin 100 bin dolar desteğini kaybederek düşüşe geçti.
İran Meclisi’nin Hürmüz Boğazı’nı kapatma kararının ardından kripto para piyasasında sert satışlar başladı. Bu gelişmeyle birlikte Bitcoin, 8 Mayıs’tan bu yana koruduğu 100 bin dolar desteğini kaybetti.
Uzmanlar, BTC'nin 97 bin 400 dolar desteğine kadar gerileyebileceğini, bu seviyenin kırılması halinde ise 93 bin 400 doların gündeme gelebileceğini belirtti. Küresel gerilimler nedeniyle yatırımcıların kripto varlıklarda dikkatli olması tavsiye edildi.
Bitcoin - Sputnik Türkiye, 1920, 10.06.2025
EKONOMİ
Bitcoin yeni rekora mı gidiyor?
10 Haziran , 10:05
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