https://anlatilaninotesi.com.tr/20250619/tutuklu-olan-beylikduzu-belediye-baskani-murat-calik-hastaneye-sevk-edildi-1097160738.html

Tutuklu olan Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, hastaneye sevk edildi

Tutuklu olan Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, hastaneye sevk edildi

Sputnik Türkiye

Sağlık sorunları yaşayan tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık hastaneye sevk edildi. 19.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-19T14:46+0300

2025-06-19T14:46+0300

2025-06-19T14:49+0300

türki̇ye

beylikdüzü

mehmet murat çalık

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Sağlık sorunları yaşayan ve iki kez kanser tedavisi gören tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık hastaneye sevk edildi. Avukatları önceki gün sağlık sorunları gerekçesiyle Çalık'ın tahliyesini talep etmişlerdi. Çalık'ın avukatı Cihan Ünal, akut lösemi ve lenfoma hastası olan Çalık'ın sağlık durumunun cezaevi koşullarında kalmaya elverişli olmadığını belirterek tahliye talebinde bulunmuştu.Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Murat Çalık'ın tahliye talebine ilişkin açıklama yapmış, "Murat Çalık'ın tahliye talebi değerlendirilecek" demişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250618/adalet-bakani-tunc-murat-calikin-tahliye-talebi-degerlendirilecek-1097113326.html

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