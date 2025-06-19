https://anlatilaninotesi.com.tr/20250619/tutuklu-olan-beylikduzu-belediye-baskani-murat-calik-hastaneye-sevk-edildi-1097160738.html
Tutuklu olan Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, hastaneye sevk edildi
Tutuklu olan Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, hastaneye sevk edildi
Sputnik Türkiye
Sağlık sorunları yaşayan tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık hastaneye sevk edildi. 19.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-19T14:46+0300
2025-06-19T14:46+0300
2025-06-19T14:49+0300
türki̇ye
beylikdüzü
mehmet murat çalık
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/01/05/1079346338_0:0:1882:1060_1920x0_80_0_0_70548b008d4dc0d23a5542e736e6ac49.jpg
Sağlık sorunları yaşayan ve iki kez kanser tedavisi gören tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık hastaneye sevk edildi. Avukatları önceki gün sağlık sorunları gerekçesiyle Çalık'ın tahliyesini talep etmişlerdi. Çalık'ın avukatı Cihan Ünal, akut lösemi ve lenfoma hastası olan Çalık'ın sağlık durumunun cezaevi koşullarında kalmaya elverişli olmadığını belirterek tahliye talebinde bulunmuştu.Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Murat Çalık'ın tahliye talebine ilişkin açıklama yapmış, "Murat Çalık'ın tahliye talebi değerlendirilecek" demişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250618/adalet-bakani-tunc-murat-calikin-tahliye-talebi-degerlendirilecek-1097113326.html
türki̇ye
beylikdüzü
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/01/05/1079346338_172:0:1845:1255_1920x0_80_0_0_99623a4929ab60fa4422764997ad0349.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
beylikdüzü, mehmet murat çalık
beylikdüzü, mehmet murat çalık
Tutuklu olan Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, hastaneye sevk edildi
14:46 19.06.2025 (güncellendi: 14:49 19.06.2025)
Ayrıntılar geliyor
Sağlık sorunları yaşayan tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık hastaneye sevk edildi.
Sağlık sorunları yaşayan ve iki kez kanser tedavisi gören tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık hastaneye sevk edildi.
Avukatları önceki gün sağlık sorunları gerekçesiyle Çalık'ın tahliyesini talep etmişlerdi. Çalık'ın avukatı Cihan Ünal, akut lösemi ve lenfoma hastası olan Çalık'ın sağlık durumunun cezaevi koşullarında kalmaya elverişli olmadığını belirterek tahliye talebinde bulunmuştu.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Murat Çalık'ın tahliye talebine ilişkin açıklama yapmış, "Murat Çalık'ın tahliye talebi değerlendirilecek" demişti.