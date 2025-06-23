https://anlatilaninotesi.com.tr/20250623/galatasarayin-eski-kalecisi-muslera-yeni-takimini-duyurdu-sabirsizlikla-bekliyorum-1097258844.html

Galatasaray'ın eski kalecisi Muslera yeni takımını duyurdu: 'Sabırsızlıkla bekliyorum'

Galatasaray'ın eski kalecisi Muslera yeni takımını duyurdu: 'Sabırsızlıkla bekliyorum'

Sputnik Türkiye

Galatasaray'da 14 sezon forma giyen Fernando Muslera, sarı-kırmızılı kulübe veda ederek Arjantin ekibi Estudiantes'e transfer olduğunu açıkladı. Uruguaylı... 23.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-23T17:16+0300

2025-06-23T17:16+0300

2025-06-23T17:16+0300

spor

galatasaray

fernando muslera

kaleci

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transfermarkt

futbol

futbol maçı

türkiye futbol federasyonu

uruguay

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Galatasaray'dan ayrılan Fernando Muslera, kariyerine Arjantin'in köklü kulüplerinden Estudiantes'te devam edeceğini duyurdu.Uzun süredir Arjantin temsilcisi Estudiantes'le görüşen Uruguaylı file bekçisi, bugün yaptığı açıklamayla transferini resmileştirdi. Muslera, “Zengin bir tarihe sahip Estudiantes takımına katılmayı gerçekten sabırsızlıkla bekliyorum. 14 yıl sonra yeni bir kulüpteyim ve katıldığım kulüpten çok heyecanlıyım” ifadelerini kullandı.Sarı-kırmızılılarla sayısız kupa kazanan tecrübeli kaleci, futbolu bırakacağı iddialarını en az bir yıl daha oynamayı planladığını söyleyerek yalanladı.

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