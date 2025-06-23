https://anlatilaninotesi.com.tr/20250623/galatasarayin-eski-kalecisi-muslera-yeni-takimini-duyurdu-sabirsizlikla-bekliyorum-1097258844.html
Galatasaray'ın eski kalecisi Muslera yeni takımını duyurdu: 'Sabırsızlıkla bekliyorum'
Galatasaray'ın eski kalecisi Muslera yeni takımını duyurdu: 'Sabırsızlıkla bekliyorum'
Sputnik Türkiye
Galatasaray'da 14 sezon forma giyen Fernando Muslera, sarı-kırmızılı kulübe veda ederek Arjantin ekibi Estudiantes'e transfer olduğunu açıkladı. Uruguaylı... 23.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-23T17:16+0300
2025-06-23T17:16+0300
2025-06-23T17:16+0300
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türkiye futbol federasyonu
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Galatasaray'dan ayrılan Fernando Muslera, kariyerine Arjantin'in köklü kulüplerinden Estudiantes'te devam edeceğini duyurdu.Uzun süredir Arjantin temsilcisi Estudiantes'le görüşen Uruguaylı file bekçisi, bugün yaptığı açıklamayla transferini resmileştirdi. Muslera, “Zengin bir tarihe sahip Estudiantes takımına katılmayı gerçekten sabırsızlıkla bekliyorum. 14 yıl sonra yeni bir kulüpteyim ve katıldığım kulüpten çok heyecanlıyım” ifadelerini kullandı.Sarı-kırmızılılarla sayısız kupa kazanan tecrübeli kaleci, futbolu bırakacağı iddialarını en az bir yıl daha oynamayı planladığını söyleyerek yalanladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250529/14-yillik-efsane-maceranin-sonu-fernando-muslera-galatasaraya-goz-yaslari-icinde-veda-etti-son-bir-1096617051.html
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galatasaray, fernando muslera, kaleci, transfer, transfermarkt , futbol, futbol maçı, türkiye futbol federasyonu, uruguay, uruguay milli futbol takımı
Galatasaray'ın eski kalecisi Muslera yeni takımını duyurdu: 'Sabırsızlıkla bekliyorum'
Galatasaray'da 14 sezon forma giyen Fernando Muslera, sarı-kırmızılı kulübe veda ederek Arjantin ekibi Estudiantes'e transfer olduğunu açıkladı. Uruguaylı kaleci, futbolu bırakmadığını ve en az bir yıl daha oynamayı planladığını belirtti.
Galatasaray'dan ayrılan Fernando Muslera, kariyerine Arjantin'in köklü kulüplerinden Estudiantes'te devam edeceğini duyurdu.
Uzun süredir Arjantin temsilcisi Estudiantes'le görüşen Uruguaylı file bekçisi, bugün yaptığı açıklamayla transferini resmileştirdi. Muslera, “Zengin bir tarihe sahip Estudiantes takımına katılmayı gerçekten sabırsızlıkla bekliyorum. 14 yıl sonra yeni bir kulüpteyim ve katıldığım kulüpten çok heyecanlıyım” ifadelerini kullandı.
Sarı-kırmızılılarla sayısız kupa kazanan tecrübeli kaleci, futbolu bırakacağı iddialarını en az bir yıl daha oynamayı planladığını söyleyerek yalanladı.