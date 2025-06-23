https://anlatilaninotesi.com.tr/20250623/fenerbahcenin-kombine-bilet-satislari-yarin-basliyor-en-dusuk-ve-en-yuksek-kombine-bilet-fiyatlari-1097248999.html

Fenerbahçe'nin kombine bilet satışları yarın başlıyor: En düşük ve en yüksek kombine bilet fiyatları ne kadar oldu?

Fenerbahçe'nin kombine bilet satışları yarın başlıyor: En düşük ve en yüksek kombine bilet fiyatları ne kadar oldu?

Sputnik Türkiye

Fenerbahçe 2025-2026 futbol sezonu kombine bilet satışları yarın başlayacak. En yüksek bilet fiyatı 455 bin lirayı bulurken, öğrenci kombine bilet fiyatları 10... 23.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-23T13:18+0300

2025-06-23T13:18+0300

2025-06-23T13:18+0300

spor

fenerbahçe

kombine

bilet

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/02/1095080906_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_a452804fdd00aacd74a792e24e4e0a23.jpg

Fenerbahçe'de 2025-2026 futbol sezonu kombine bilet satışları yarın başlayacak. VIP kombine bilet fiyatları 455 bin lira olarak açıklanırken, öğrenci kombine bilet fiyatları 10 bin 550 lira oldu. Kale arkası kombine fiyatları ise 20 bin 500 olarak açıklandı. Genel satış yarın başlıyorSarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Ülker Stadyumu'nda yapılacak kombine bilet satışında yarın Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Üyeleri'ne öncelik verilecek. Divan kurulu üyeleri için maraton alt tribün H blokta ayrılan kombine biletlerin fiyatı 35 bin lira olarak belirlendi.Kombinelerin genel satışı ise 25 Haziran Çarşamba günü başlayacak.Fenerbahçe'nin 2025-2026 sezonu kombine bilet fiyatları şu şekilde:Fenerium alt:Fenerium üst:Maraton alt:Maraton üst:Kale arkası: 20 bin 500 liraÖğrenci: 10 bin 750 lira

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250620/darphane-acikladi-galatasaraya-ozel-hatira-parasi-geliyor-2-bin-250-tlden-satista-1097185542.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

fenerbahçe, kombine, bilet