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Fenerbahçe'nin kombine bilet satışları yarın başlıyor: En düşük ve en yüksek kombine bilet fiyatları ne kadar oldu?
Fenerbahçe'nin kombine bilet satışları yarın başlıyor: En düşük ve en yüksek kombine bilet fiyatları ne kadar oldu?
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe 2025-2026 futbol sezonu kombine bilet satışları yarın başlayacak. En yüksek bilet fiyatı 455 bin lirayı bulurken, öğrenci kombine bilet fiyatları 10... 23.06.2025, Sputnik Türkiye
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Fenerbahçe'de 2025-2026 futbol sezonu kombine bilet satışları yarın başlayacak. VIP kombine bilet fiyatları 455 bin lira olarak açıklanırken, öğrenci kombine bilet fiyatları 10 bin 550 lira oldu. Kale arkası kombine fiyatları ise 20 bin 500 olarak açıklandı. Genel satış yarın başlıyorSarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Ülker Stadyumu'nda yapılacak kombine bilet satışında yarın Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Üyeleri'ne öncelik verilecek. Divan kurulu üyeleri için maraton alt tribün H blokta ayrılan kombine biletlerin fiyatı 35 bin lira olarak belirlendi.Kombinelerin genel satışı ise 25 Haziran Çarşamba günü başlayacak.Fenerbahçe'nin 2025-2026 sezonu kombine bilet fiyatları şu şekilde:Fenerium alt:Fenerium üst:Maraton alt:Maraton üst:Kale arkası: 20 bin 500 liraÖğrenci: 10 bin 750 lira
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250620/darphane-acikladi-galatasaraya-ozel-hatira-parasi-geliyor-2-bin-250-tlden-satista-1097185542.html
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fenerbahçe, kombine, bilet

Fenerbahçe'nin kombine bilet satışları yarın başlıyor: En düşük ve en yüksek kombine bilet fiyatları ne kadar oldu?

13:18 23.06.2025
© AA / İsa TerliGalatasaray Fenerbahçe
Galatasaray Fenerbahçe - Sputnik Türkiye, 1920, 23.06.2025
© AA / İsa Terli
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Fenerbahçe 2025-2026 futbol sezonu kombine bilet satışları yarın başlayacak. En yüksek bilet fiyatı 455 bin lirayı bulurken, öğrenci kombine bilet fiyatları 10 bin 750 lira.
Fenerbahçe'de 2025-2026 futbol sezonu kombine bilet satışları yarın başlayacak. VIP kombine bilet fiyatları 455 bin lira olarak açıklanırken, öğrenci kombine bilet fiyatları 10 bin 550 lira oldu. Kale arkası kombine fiyatları ise 20 bin 500 olarak açıklandı.

Genel satış yarın başlıyor

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Ülker Stadyumu'nda yapılacak kombine bilet satışında yarın Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Üyeleri'ne öncelik verilecek. Divan kurulu üyeleri için maraton alt tribün H blokta ayrılan kombine biletlerin fiyatı 35 bin lira olarak belirlendi.
Kombinelerin genel satışı ise 25 Haziran Çarşamba günü başlayacak.
Fenerbahçe'nin 2025-2026 sezonu kombine bilet fiyatları şu şekilde:
Fenerium alt:
A-I Blok: 86 bin 800 lira
B Blok: 105 bin lira
C Blok: 119 bin lira
D Blok: 140 bin lira
E Blok VIP: 455 bin lira
Fenerium üst:
A-I Blok: 33 bin lira
B-H Blok: 38 bin lira
C-G Blok: 49 bin lira
D-F Blok: 58 bin 800 lira
E Blok: 64 bin 400 lira
Maraton alt:
A-I Blok: 86 bin 800 lira
B Blok: 105 bin lira
C-G Blok: 119 bin lira
D-F Blok: 140 bin lira
E Blok VIP: 455 bin lira
H Blok (Divan kurulu üyeleri): 35 bin lira
Maraton üst:
A-I Blok: 33 bin lira
B-H Blok: 38 bin lira
C-G Blok: 49 bin lira
D-F Blok: 58 bin 800 lira
E Blok: 64 bin 400 lira
Kale arkası: 20 bin 500 lira
Öğrenci: 10 bin 750 lira
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