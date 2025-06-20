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Darphane açıkladı: Galatasaray’a özel hatıra parası geliyor, 2 bin 250 TL’den satışta
Darphane açıkladı: Galatasaray’a özel hatıra parası geliyor, 2 bin 250 TL’den satışta
Sputnik Türkiye
Hazine ve Maliye Bakanlığı Darphane ve Damga Matbaası, Galatasaray’ın 2024-2025 sezonu şampiyonluğuna özel 925 ayar gümüşten hatıra para çıkarıyor. 2 bin 250... 20.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-20T11:56+0300
2025-06-20T11:56+0300
spor
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Hazine ve Maliye Bakanlığı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, Galatasaray’ın Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonu şampiyonluğuna özel bir koleksiyon parası basmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılı ekip, sezonu zirvede tamamlayarak üst üste 3., toplamda 25. kez şampiyon olmuştu.Yüksek koleksi̇yon değeri: Gümüşten üretilecekDarphane tarafından hazırlanan hatıra parası, sanatçı Birsen Kendirci tarafından tasarlandı. 925 ayar gümüşten üretilen para, 38,61 mm çapında ve 31,10 gram ağırlığında olacak. Yalnızca 5 bin adet basılacak para, 2 bin 250 TL satış fiyatıyla koleksiyonerlerin beğenisine sunulacak.Tasarimda 5 yıldızHatıra paranın bir yüzünde kükreyen aslan figürü ve etrafında Galatasaray yazısı yer alırken, diğer yüzünde 5 yıldızlı Galatasaray logosu kullanıldı. Tasarım, kulübün 25. şampiyonluğu, 2025 yılı ve 5. yıldız temasına atıf yapıyor.Darphane Dairesi Başkanı Şenol Yıldız, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Galatasaray, 25. şampiyonluğunu kazanarak 5. yıldızı aldı. Aynı zamanda 2025 yılındayız. Tüm 5'leri sıralayarak kazandığı bir şampiyonluk oldu. Biz de 5 yıldız, 2025 ve 25. şampiyonluğu dikkate alarak güzel bir tasarımla Galatasaray için güzel bir hatıra parası ürettik” ifadelerini kullandı.15 günde tamamlandı, 2 bi̇n adet i̇lk etapta satiştaYıldız, üretimin 15 gün gibi kısa bir sürede tamamlandığını belirterek, "Genelde bu tarz süreçler en az 3 ay sürer. Ancak biz 15 günde tasarımı, basımı ve paketlemeyi tamamladık." dedi. İlk etapta 2 bine yakın para satışa sunulacak, bunun yüzde 30’u elektronik mağazada, kalanı ise Beşiktaş’taki fiziksel mağazada satılacak.2 yıl içinde tamamı piyasada olacakHatıra parasının toplamda 5 bin adet olarak basılacağını ve bu rakamın 2 yıl içinde piyasaya sürüleceğini aktaran Yıldız, "Sertifikasında da bu sayı yer alıyor. Koleksiyon değeri yüksek ve sınırlı sayıda üretildiği için büyük ilgi görmesi bekleniyor." şeklinde konuştu.Yıldız, koleksiyon parasının hem gümüşten üretilmesi hem de sanatsal tasarımıyla öne çıktığını vurguladı:“Gümüşün madeni olarak değeri var, tasarımıyla da birleşince koleksiyon değeri daha da artıyor.”
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galatasaray hatıra parası, 2025 şampiyonluk parası, darphane hatıra para üretimi, 925 ayar gümüş para, koleksiyonluk galatasaray parası, birsen kendirci tasarımı, şenol yıldız darphane açıklaması, galatasaray 25. şampiyonluk hatırası

Darphane açıkladı: Galatasaray’a özel hatıra parası geliyor, 2 bin 250 TL’den satışta

11:56 20.06.2025
© AAGalatasaray hatıra parası
Galatasaray hatıra parası - Sputnik Türkiye, 1920, 20.06.2025
© AA
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Hazine ve Maliye Bakanlığı Darphane ve Damga Matbaası, Galatasaray’ın 2024-2025 sezonu şampiyonluğuna özel 925 ayar gümüşten hatıra para çıkarıyor. 2 bin 250 TL’den satışa sunulacak para, 5 yıldızlı tasarımıyla koleksiyon değeri taşıyacak. Sınırlı sayıda üretilecek hatıra parası için hazırlıklar tamamlandı.
Hazine ve Maliye Bakanlığı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, Galatasaray’ın Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonu şampiyonluğuna özel bir koleksiyon parası basmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılı ekip, sezonu zirvede tamamlayarak üst üste 3., toplamda 25. kez şampiyon olmuştu.

Yüksek koleksi̇yon değeri: Gümüşten üretilecek

Darphane tarafından hazırlanan hatıra parası, sanatçı Birsen Kendirci tarafından tasarlandı. 925 ayar gümüşten üretilen para, 38,61 mm çapında ve 31,10 gram ağırlığında olacak. Yalnızca 5 bin adet basılacak para, 2 bin 250 TL satış fiyatıyla koleksiyonerlerin beğenisine sunulacak.

Tasarimda 5 yıldız

Hatıra paranın bir yüzünde kükreyen aslan figürü ve etrafında Galatasaray yazısı yer alırken, diğer yüzünde 5 yıldızlı Galatasaray logosu kullanıldı. Tasarım, kulübün 25. şampiyonluğu, 2025 yılı ve 5. yıldız temasına atıf yapıyor.
Darphane Dairesi Başkanı Şenol Yıldız, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Galatasaray, 25. şampiyonluğunu kazanarak 5. yıldızı aldı. Aynı zamanda 2025 yılındayız. Tüm 5'leri sıralayarak kazandığı bir şampiyonluk oldu. Biz de 5 yıldız, 2025 ve 25. şampiyonluğu dikkate alarak güzel bir tasarımla Galatasaray için güzel bir hatıra parası ürettik” ifadelerini kullandı.

15 günde tamamlandı, 2 bi̇n adet i̇lk etapta satişta

Yıldız, üretimin 15 gün gibi kısa bir sürede tamamlandığını belirterek, "Genelde bu tarz süreçler en az 3 ay sürer. Ancak biz 15 günde tasarımı, basımı ve paketlemeyi tamamladık." dedi. İlk etapta 2 bine yakın para satışa sunulacak, bunun yüzde 30’u elektronik mağazada, kalanı ise Beşiktaş’taki fiziksel mağazada satılacak.

2 yıl içinde tamamı piyasada olacak

Hatıra parasının toplamda 5 bin adet olarak basılacağını ve bu rakamın 2 yıl içinde piyasaya sürüleceğini aktaran Yıldız, "Sertifikasında da bu sayı yer alıyor. Koleksiyon değeri yüksek ve sınırlı sayıda üretildiği için büyük ilgi görmesi bekleniyor." şeklinde konuştu.
Yıldız, koleksiyon parasının hem gümüşten üretilmesi hem de sanatsal tasarımıyla öne çıktığını vurguladı:

“Gümüşün madeni olarak değeri var, tasarımıyla da birleşince koleksiyon değeri daha da artıyor.”
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