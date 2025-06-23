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Elektrikli araç reklamlarında yeni dönem: Ticaret Bakanlığı kuralları değiştirdi
Elektrikli araç reklamlarında yeni dönem: Ticaret Bakanlığı kuralları değiştirdi
Sputnik Türkiye
Ticaret Bakanlığı, elektrikli otomobillerde tüketici yanıltan reklamlara geçit vermiyor. 23.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-23T09:40+0300
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türki̇ye
elektrikli araç
reklam
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Ticaret Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Reklam Kurulu, elektrikli araç reklamlarına karşı yeni bir önlem planı hayata geçirdi.12 Haziran 2025 tarihinde gerçekleştirilen 358 sayılı Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu toplantısında, ağırlıklı olarak elektrikli otomobillere ilişkin reklamlar başta olmak üzere toplam 103 dosya değerlendirmeye alındı. Bu dosyalardan 92’si mevzuata aykırı bulunmuş, bu kapsamda reklam durdurma cezası ile birlikte, toplam 15 milyon 846 bin 894 TL idari para cezası uygulanmasına ve 8 dosya hakkında da erişim engeli tedbiri alınmasına karar verildi.Elektrikli araç reklamlarında problem ne?Son dönemde yapılan başvurularda, bazı üretici ve satıcıların araçların menzil bilgilerini laboratuvar koşullarında elde edilen WLTP verileri ile sunduğu, bu bilgileri gerçek kullanım koşullarını yansıtmadan, yanıltıcı biçimde tanıttığı tespit edildi.Elektrikli araçlarda menzil bilgisiReklam Kurulu, tüketicilerin aldatılmasını önlemek amacıyla menzil bilgisinin hangi test standardına göre belirlendiği reklamda açıkça belirtilmesi gerekecek.⁠Gerçek kullanımda menzil değerinin değişebileceği net şekilde ifade edilmesi sağlanacak.⁠Hava sıcaklığı, sürüş tarzı, klima ve ısıtıcı kullanımı gibi etkenlerin menzili doğrudan etkilediği bilgisi tüketiciyle paylaşılacak.
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elektrikli araç, reklam, ticaret bakanlığı
elektrikli araç, reklam, ticaret bakanlığı

Elektrikli araç reklamlarında yeni dönem: Ticaret Bakanlığı kuralları değiştirdi

09:40 23.06.2025
© AP Photo / Tatan SyuflanaÇin Halk Cumhuriyeti'nde elektrikli araç devrimi devam ediyor
Çin Halk Cumhuriyeti'nde elektrikli araç devrimi devam ediyor - Sputnik Türkiye, 1920, 23.06.2025
© AP Photo / Tatan Syuflana
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Ticaret Bakanlığı, elektrikli otomobillerde tüketici yanıltan reklamlara geçit vermiyor.
Ticaret Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Reklam Kurulu, elektrikli araç reklamlarına karşı yeni bir önlem planı hayata geçirdi.

12 Haziran 2025 tarihinde gerçekleştirilen 358 sayılı Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu toplantısında, ağırlıklı olarak elektrikli otomobillere ilişkin reklamlar başta olmak üzere toplam 103 dosya değerlendirmeye alındı. Bu dosyalardan 92’si mevzuata aykırı bulunmuş, bu kapsamda reklam durdurma cezası ile birlikte, toplam 15 milyon 846 bin 894 TL idari para cezası uygulanmasına ve 8 dosya hakkında da erişim engeli tedbiri alınmasına karar verildi.

Elektrikli araç reklamlarında problem ne?

Son dönemde yapılan başvurularda, bazı üretici ve satıcıların araçların menzil bilgilerini laboratuvar koşullarında elde edilen WLTP verileri ile sunduğu, bu bilgileri gerçek kullanım koşullarını yansıtmadan, yanıltıcı biçimde tanıttığı tespit edildi.

Elektrikli araçlarda menzil bilgisi

Reklam Kurulu, tüketicilerin aldatılmasını önlemek amacıyla menzil bilgisinin hangi test standardına göre belirlendiği reklamda açıkça belirtilmesi gerekecek.

⁠Gerçek kullanımda menzil değerinin değişebileceği net şekilde ifade edilmesi sağlanacak.

⁠Hava sıcaklığı, sürüş tarzı, klima ve ısıtıcı kullanımı gibi etkenlerin menzili doğrudan etkilediği bilgisi tüketiciyle paylaşılacak.
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