https://anlatilaninotesi.com.tr/20250623/cumhurbaskani-erdogandan-samdaki-kilise-saldirisina-tepki-yeni-istikrarsizlik-ortamina-izin-1097239609.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şam'daki kilise saldırısına tepki: 'Yeni istikrarsızlık ortamına izin vermeyeceğiz'
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şam'daki kilise saldırısına tepki: 'Yeni istikrarsızlık ortamına izin vermeyeceğiz'
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şam'da bir kiliseye düzenlenen bombalı saldırıyı lanetledi ve "Suriye'nin taşeron terör örgütleriyle yeni istikrarsızlık ortamına... 23.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-23T09:12+0300
2025-06-23T09:12+0300
2025-06-23T09:16+0300
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suriye
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Suriye'nin başkenti Şam'da kiliseye bombalı bir saldırı düzenlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan saldırıyı lanetledi ve "Hayatını kaybedenlerin ailelerine, Suriye hükümetine ve halkına başsağlığı diliyorum" dedi. 'Yeni istikrarsızlık ortamına çekilmesine asla izin vermeyeceğiz'Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250622/samda-kiliseye-bombali-saldiri-15-olu-cok-sayida-yarali-1097231582.html
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recep tayyip erdoğan, suriye, şam
recep tayyip erdoğan, suriye, şam
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şam'daki kilise saldırısına tepki: 'Yeni istikrarsızlık ortamına izin vermeyeceğiz'
09:12 23.06.2025 (güncellendi: 09:16 23.06.2025)
Ayrıntılar geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şam'da bir kiliseye düzenlenen bombalı saldırıyı lanetledi ve "Suriye'nin taşeron terör örgütleriyle yeni istikrarsızlık ortamına çekilmesine izin vermeyeceğiz. Suriye'nin terörle mücadelesine destek vermeyi sürdüreceğiz" dedi.
Suriye'nin başkenti Şam'da kiliseye bombalı bir saldırı düzenlendi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan saldırıyı lanetledi ve "Hayatını kaybedenlerin ailelerine, Suriye hükümetine ve halkına başsağlığı diliyorum" dedi.
'Yeni istikrarsızlık ortamına çekilmesine asla izin vermeyeceğiz'
Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
"Suriye'nin başkenti Şam'daki Mar İlyas Kilisesi'ne yönelik gerçekleştirilen menfur terör saldırısını lanetliyorum. Saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine, yakınlarına, Suriye hükümetine ve halkına başsağlığı diliyor, yaralılara acil şifalar temenni ediyorum. Suriye'nin huzur ve güvenini, iç barışı ve birlikte yaşama kültürünü, bölgemizin istikrarını hedef alan bu alçakça terör eylemi karşısında Suriye halkının ve hükümetinin yanındayız. Yıllardır süren zulmün ve çatışmaların ardından ilk defa geleceğine umutla bakan komşumuz, kardeşimiz Suriye'nin, taşeron terör örgütleri eliyle yeni bir istikrarsızlık ortamına çekilmesine asla izin vermeyeceğiz. Suriye hükümetinin terörle mücadelesine destek vermeyi sürdüreceğiz."