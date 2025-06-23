https://anlatilaninotesi.com.tr/20250623/bursa-valiligi-duyurdu-kent-genelinde-5-gun-boyunca-eylem-ve-etkinlikler-yasaklandi-1097260914.html

Bursa Valiliği duyurdu: Kent genelinde 5 gün boyunca eylem ve etkinlikler yasaklandı

Bursa Valiliği duyurdu: Kent genelinde 5 gün boyunca eylem ve etkinlikler yasaklandı

Sputnik Türkiye

Bursa Valiliği, il genelinde 23-27 Haziran 2025 tarihleri arasında tüm eylem ve etkinliklerin yasaklandığını duyurdu. Yasak kapsamında park, bahçe, yol, kamu... 23.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-23T17:44+0300

2025-06-23T17:44+0300

2025-06-23T17:44+0300

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Bursa Valiliği, il genelinde 5 gün boyunca eylem ve etkinliklerin yasaklandığını duyurdu.Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre; park ve bahçelerde, genel yollarda, kamu binalarının ve sivil toplum kuruluşlarının önlerinde, umuma açık kapalı ve açık alanlarda her türlü yürüyüş, toplantı, oturma eylemi, etkinlik ve insan zinciri oluşturulması yasaklandı. Yasak, 23 Haziran 2025 Pazartesi günü saat 00.01’de başlayacak ve 27 Haziran 2025 Cuma günü saat 23.59’a kadar sürecek. Alınan kararın, kamu düzeni ve güvenliğinin korunması amacıyla uygulandığı belirtildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250329/sanliurfa-valiligi-duyurdu-kent-genelinde-5-gunluk-eylem-yasagi-1094979210.html

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