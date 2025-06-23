https://anlatilaninotesi.com.tr/20250623/bursa-valiligi-duyurdu-kent-genelinde-5-gun-boyunca-eylem-ve-etkinlikler-yasaklandi-1097260914.html
Bursa Valiliği duyurdu: Kent genelinde 5 gün boyunca eylem ve etkinlikler yasaklandı
Bursa Valiliği duyurdu: Kent genelinde 5 gün boyunca eylem ve etkinlikler yasaklandı
Sputnik Türkiye
Bursa Valiliği, il genelinde 23-27 Haziran 2025 tarihleri arasında tüm eylem ve etkinliklerin yasaklandığını duyurdu. Yasak kapsamında park, bahçe, yol, kamu... 23.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-23T17:44+0300
2025-06-23T17:44+0300
2025-06-23T17:44+0300
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bursa belediyesi
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eylem ve gösteri yasağı
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Bursa Valiliği, il genelinde 5 gün boyunca eylem ve etkinliklerin yasaklandığını duyurdu.Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre; park ve bahçelerde, genel yollarda, kamu binalarının ve sivil toplum kuruluşlarının önlerinde, umuma açık kapalı ve açık alanlarda her türlü yürüyüş, toplantı, oturma eylemi, etkinlik ve insan zinciri oluşturulması yasaklandı. Yasak, 23 Haziran 2025 Pazartesi günü saat 00.01’de başlayacak ve 27 Haziran 2025 Cuma günü saat 23.59’a kadar sürecek. Alınan kararın, kamu düzeni ve güvenliğinin korunması amacıyla uygulandığı belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250329/sanliurfa-valiligi-duyurdu-kent-genelinde-5-gunluk-eylem-yasagi-1094979210.html
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bursa, bursa büyükşehir belediyesi, bursa valiliği, bursa belediyesi, eylem, eylem planı, eylem ve gösteri yasağı
bursa, bursa büyükşehir belediyesi, bursa valiliği, bursa belediyesi, eylem, eylem planı, eylem ve gösteri yasağı
Bursa Valiliği duyurdu: Kent genelinde 5 gün boyunca eylem ve etkinlikler yasaklandı
Bursa Valiliği, il genelinde 23-27 Haziran 2025 tarihleri arasında tüm eylem ve etkinliklerin yasaklandığını duyurdu. Yasak kapsamında park, bahçe, yol, kamu binası ve STK önlerinde her türlü yürüyüş, toplantı ve oturma eylemi yapılamayacak. Kararın kamu düzeni ve güvenliğinin korunması amacıyla alındığı belirtildi.
Bursa Valiliği, il genelinde 5 gün boyunca eylem ve etkinliklerin yasaklandığını duyurdu.
Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre; park ve bahçelerde, genel yollarda, kamu binalarının ve sivil toplum kuruluşlarının önlerinde, umuma açık kapalı ve açık alanlarda her türlü yürüyüş, toplantı, oturma eylemi, etkinlik ve insan zinciri oluşturulması yasaklandı.
Yasak, 23 Haziran 2025 Pazartesi günü saat 00.01’de başlayacak ve 27 Haziran 2025 Cuma günü saat 23.59’a kadar sürecek. Alınan kararın, kamu düzeni ve güvenliğinin korunması amacıyla uygulandığı belirtildi.