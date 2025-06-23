https://anlatilaninotesi.com.tr/20250623/afad-duyurdu-akdenizde-deprem-meydana-geldi-1097254618.html

AFAD duyurdu: Akdeniz'de deprem meydana geldi

AFAD duyurdu: Akdeniz'de deprem meydana geldi

Sputnik Türkiye

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Akdeniz'de 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. AFAD'ın verilerine göre, saat 15.37'de... 23.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-23T15:54+0300

2025-06-23T15:54+0300

2025-06-23T16:26+0300

son depremler

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akdeniz

afad

afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Akdeniz açıklarında saat 15.37'de gerçekleşen sarsıntının büyüklüğünü 4.4, derinliğini ise 8.99 kilometre olarak bildirdi.Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, aynı depreme ilişkin farklı bir ölçümle büyüklüğü 4.2 olarak duyurdu.AFAD ve Kandilii Rasathanesi, gün içersinde "Son depremler" listesini büyüklük, derinlik, yer gibi bilgilerle güncelliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250621/afad-duyurdu-malatyada-deprem-meydana-geldi-1097215720.html

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