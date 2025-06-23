https://anlatilaninotesi.com.tr/20250623/afad-duyurdu-akdenizde-deprem-meydana-geldi-1097254618.html
AFAD duyurdu: Akdeniz'de deprem meydana geldi
AFAD duyurdu: Akdeniz'de deprem meydana geldi
Sputnik Türkiye
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Akdeniz'de 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. AFAD'ın verilerine göre, saat 15.37'de... 23.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-23T15:54+0300
2025-06-23T15:54+0300
2025-06-23T16:26+0300
son depremler
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afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Akdeniz açıklarında saat 15.37'de gerçekleşen sarsıntının büyüklüğünü 4.4, derinliğini ise 8.99 kilometre olarak bildirdi.Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, aynı depreme ilişkin farklı bir ölçümle büyüklüğü 4.2 olarak duyurdu.AFAD ve Kandilii Rasathanesi, gün içersinde "Son depremler" listesini büyüklük, derinlik, yer gibi bilgilerle güncelliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250621/afad-duyurdu-malatyada-deprem-meydana-geldi-1097215720.html
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AFAD duyurdu: Akdeniz'de deprem meydana geldi
15:54 23.06.2025 (güncellendi: 16:26 23.06.2025)
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Akdeniz'de 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. AFAD'ın verilerine göre, saat 15.37'de gerçekleşen depremin derinliği 8.99 kilometre olarak ölçüldü. Kandilli Rasathanesi'ne göre depremin büyüklüğü 4.2 olarak kaydedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Akdeniz açıklarında saat 15.37'de gerçekleşen sarsıntının büyüklüğünü 4.4, derinliğini ise 8.99 kilometre olarak bildirdi.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, aynı depreme ilişkin farklı bir ölçümle büyüklüğü 4.2 olarak duyurdu.
AFAD ve Kandilii Rasathanesi, gün içersinde "Son depremler" listesini büyüklük, derinlik, yer gibi bilgilerle güncelliyor.