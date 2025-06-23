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AK Parti Sözcüsü Çelik: Rejim değişikliğinden bahsetmek asla kabul edilemez
AK Parti Sözcüsü Çelik: Rejim değişikliğinden bahsetmek asla kabul edilemez
Sputnik Türkiye
MKYK toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 'Kimsenin başka bir ülkeye saldırarak rejim değişikliğinden bahsetmek gibisinden... 23.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-23T18:31+0300
2025-06-23T18:31+0300
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ömer çelik
ak parti merkez karar ve yönetim kurulu (mkyk)
i̇srail
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AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısının ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, açıklamalarda bulundu. Çelik, İsrail ve İran arasındaki çatışmalarla ilgili konuşurken, "Kimsenin başka bir ülkeye saldırarak rejim değişikliğinden bahsetmek gibisinden bir şey olamaz. Rejim değişikliğinden bahsetmek hele de bir saldırıyı rejim değişikliğine kaydırmak, İran'da dini liderin hedef alınması gibi bir yaklaşım asla kabul edilemez. İran'da rejim değişikliği ya da herhangi şekilde dini lidere dönük olarak tutumun ortaya konması vahşette yeni bir aşamaya geçmektedir" dedi. Nükleer tehlikeye dikkat çekti Ömer Çelik'in açıklamasından önemli satır başları şöyle: "İran nükleer anlaşmalara taraf ülke, İsrail ise nükleer silah olmasına rağmen taraf değil. Burada Cumhurbaşkanımız başından beri bu meseleyle ilgili prensibini net şekilde ortaya koymuştu. 'Biz bölgede hiç kimsenin nükleer silah sahibi olmasını istemiyoruz' demişti. Bu çatışmaların hiçbiri yok iken, soykırım başlamamış iken New York'ta bulunurken bir sürü liderle görüşme yapıyordu Cumhurbaşkanımız. Orada Netanyahu'ya dedi 'Başkalarının nükleer çalışmasını eleştiriyorsunuz ama kendiniz nükleer silah sahibisiniz' demiştir. Umman'da ABD ile İran arasında müzakereler devam ederken İsrail saldırmıştır. İsrail'in saldırısı bir bakıma müzakere masasına yapılmış saldırıdır. Bugünün gündemi Hürmüz Boğazı'nın İran tarafından kapatılıp, kapatılmayacağı. Nükleer tesislerin üzerine bomba yağdırılırken, İran bombalanırken iki şey dikkat çekiyor. Birincisi nükleer tehlike, Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasından daha büyük tehlike. Saldırgan taraf İsrail olduğu halde İsrail'in saldırganlığı üzerine cılız cümle kuranlar İran'ın cevabının vahim sonuçlar doğuracağını ifade ediyorlar.Her türlü saldırıyı kınıyoruzHedef nükleer silahın engellenmesi şeklinde İsrail'in kendi kendine uydurduğu tutum ise o zaman sivil altyapıyı niye vuruyorsunuz? Biz İran'a yapılan her türlü saldırıyı kınıyoruz. İran'ın güvenliğini, milli egemenliğini, toprak bütünlüğünü sonuna kadar destekliyoruz. BM üyesi bir ülkenin saldırıya uğraması hiçbir şeklinde kabul edilemez.Türkiye'nin güvenliği açısından her türlü tedbir alınmıştır7 Ekim'den sonra Netanyahu ilk yaptığı açıklamada David Koridoru'nu kurmaktan, birtakım kehanetleri gerçekleştirmekten, Ortadoğu'nun haritasını değiştirmekten bahsetti. Bunun İsrail'in güvenliği ile ilgisi yok. Netanyahu hükümetinin saldırgan örgüt olarak davranmasıdır buradaki mesele. Bu saldırıyla ilgili olarak bilgi alınmasından itibaren hem Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla hem TSK hem diğer birimlerimiz Türkiye'nin güvenliği açısından her türlü tedbiri almıştır. Bütün birimler teyakkuz durumuyla görevlerini yerine getirmiştir.Rejim değişikliğinden bahsetmek asla kabul edilemezŞimdi bölgede derinlemesine çatışmaların ortaya çıkabileceği tablo ortaya çıktı. Şimdi İran'ın misillemesiyle ilgili haberler takip edilirken İsrail saldırganlığının devam ettiğinin altını çizmek lazım. Bugün İsrail sivil altyapısını vurdu. Kimsenin başka bir ülkeye saldırarak rejim değişikliğinden bahsetmek gibisinden bir şey olamaz. Rejim değişikliğinden bahsetmek hele de bir saldırıyı rejim değişikliğine kaydırmak, İran'da dini liderin hedef alınması gibi bir yaklaşım asla kabul edilemez. Şimdiye kadar Netanyahu hükümeti tarafından pekçok cinayet işlenmiştir. İran'da rejim değişikliği ya da herhangi şekilde dini lidere dönük olarak tutumun ortaya konması vahşette yeni bir aşamaya geçmektedir.Birileri çıkıp İsrail'in güvenliğinden bahsetmesinin hiçbir zemini yoktur. Bugün İsrail'deki sivilleri en güvensiz ortama sokan Netanyahu hükümetinin agresifliği ve saldırılardır. İsrail için en büyük tehdit Netanyahu hükümetinin kendisidir. Herhangi bir şekilde dünyada elinde güç olan, bombardıman uçağı olan başka rejimleri dönüştürmeye kalkması kabul edilemez. Sayın Amerikan büyükelçisi Amerika'nın rejim değişikliğinin ardından koşmayacağını bahsetmişti. Biz de bunu olumlu karşılamıştık. Bunun Afanistan ve Irak'ta ne sonuçlar doğurduğunu herkes tarafından görüldü. İsrail'in yaptığı propagandanın herhangi şekilde siyaset biçimine dönüşmemesi gerekir. Kimsenin kimsenin rejimini değiştirmek ya da üst düzey yönetimi hedef almak gibi bir yaklaşımı sözkonusu olamaz."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250623/cumhurbaskani-erdogan-irana-saldiri-kabul-edilemez--1097254311.html
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ömer çelik, ak parti merkez karar ve yönetim kurulu (mkyk), i̇srail, i̇ran
ömer çelik, ak parti merkez karar ve yönetim kurulu (mkyk), i̇srail, i̇ran

AK Parti Sözcüsü Çelik: Rejim değişikliğinden bahsetmek asla kabul edilemez

18:31 23.06.2025
© AA / Doğukan KeskinkılıçAK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik - Sputnik Türkiye, 1920, 23.06.2025
© AA / Doğukan Keskinkılıç
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MKYK toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 'Kimsenin başka bir ülkeye saldırarak rejim değişikliğinden bahsetmek gibisinden bir şey olamaz' ifadelerini kullandı.
AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısının ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, açıklamalarda bulundu. Çelik, İsrail ve İran arasındaki çatışmalarla ilgili konuşurken, "Kimsenin başka bir ülkeye saldırarak rejim değişikliğinden bahsetmek gibisinden bir şey olamaz. Rejim değişikliğinden bahsetmek hele de bir saldırıyı rejim değişikliğine kaydırmak, İran'da dini liderin hedef alınması gibi bir yaklaşım asla kabul edilemez. İran'da rejim değişikliği ya da herhangi şekilde dini lidere dönük olarak tutumun ortaya konması vahşette yeni bir aşamaya geçmektedir" dedi.

Nükleer tehlikeye dikkat çekti

Ömer Çelik'in açıklamasından önemli satır başları şöyle:
"İran nükleer anlaşmalara taraf ülke, İsrail ise nükleer silah olmasına rağmen taraf değil. Burada Cumhurbaşkanımız başından beri bu meseleyle ilgili prensibini net şekilde ortaya koymuştu. 'Biz bölgede hiç kimsenin nükleer silah sahibi olmasını istemiyoruz' demişti. Bu çatışmaların hiçbiri yok iken, soykırım başlamamış iken New York'ta bulunurken bir sürü liderle görüşme yapıyordu Cumhurbaşkanımız. Orada Netanyahu'ya dedi 'Başkalarının nükleer çalışmasını eleştiriyorsunuz ama kendiniz nükleer silah sahibisiniz' demiştir. Umman'da ABD ile İran arasında müzakereler devam ederken İsrail saldırmıştır. İsrail'in saldırısı bir bakıma müzakere masasına yapılmış saldırıdır. Bugünün gündemi Hürmüz Boğazı'nın İran tarafından kapatılıp, kapatılmayacağı. Nükleer tesislerin üzerine bomba yağdırılırken, İran bombalanırken iki şey dikkat çekiyor. Birincisi nükleer tehlike, Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasından daha büyük tehlike. Saldırgan taraf İsrail olduğu halde İsrail'in saldırganlığı üzerine cılız cümle kuranlar İran'ın cevabının vahim sonuçlar doğuracağını ifade ediyorlar.

Her türlü saldırıyı kınıyoruz

Hedef nükleer silahın engellenmesi şeklinde İsrail'in kendi kendine uydurduğu tutum ise o zaman sivil altyapıyı niye vuruyorsunuz? Biz İran'a yapılan her türlü saldırıyı kınıyoruz. İran'ın güvenliğini, milli egemenliğini, toprak bütünlüğünü sonuna kadar destekliyoruz. BM üyesi bir ülkenin saldırıya uğraması hiçbir şeklinde kabul edilemez.

Türkiye'nin güvenliği açısından her türlü tedbir alınmıştır

7 Ekim'den sonra Netanyahu ilk yaptığı açıklamada David Koridoru'nu kurmaktan, birtakım kehanetleri gerçekleştirmekten, Ortadoğu'nun haritasını değiştirmekten bahsetti. Bunun İsrail'in güvenliği ile ilgisi yok. Netanyahu hükümetinin saldırgan örgüt olarak davranmasıdır buradaki mesele. Bu saldırıyla ilgili olarak bilgi alınmasından itibaren hem Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla hem TSK hem diğer birimlerimiz Türkiye'nin güvenliği açısından her türlü tedbiri almıştır. Bütün birimler teyakkuz durumuyla görevlerini yerine getirmiştir.

Rejim değişikliğinden bahsetmek asla kabul edilemez

Şimdi bölgede derinlemesine çatışmaların ortaya çıkabileceği tablo ortaya çıktı. Şimdi İran'ın misillemesiyle ilgili haberler takip edilirken İsrail saldırganlığının devam ettiğinin altını çizmek lazım. Bugün İsrail sivil altyapısını vurdu. Kimsenin başka bir ülkeye saldırarak rejim değişikliğinden bahsetmek gibisinden bir şey olamaz. Rejim değişikliğinden bahsetmek hele de bir saldırıyı rejim değişikliğine kaydırmak, İran'da dini liderin hedef alınması gibi bir yaklaşım asla kabul edilemez. Şimdiye kadar Netanyahu hükümeti tarafından pekçok cinayet işlenmiştir. İran'da rejim değişikliği ya da herhangi şekilde dini lidere dönük olarak tutumun ortaya konması vahşette yeni bir aşamaya geçmektedir.
Birileri çıkıp İsrail'in güvenliğinden bahsetmesinin hiçbir zemini yoktur. Bugün İsrail'deki sivilleri en güvensiz ortama sokan Netanyahu hükümetinin agresifliği ve saldırılardır. İsrail için en büyük tehdit Netanyahu hükümetinin kendisidir. Herhangi bir şekilde dünyada elinde güç olan, bombardıman uçağı olan başka rejimleri dönüştürmeye kalkması kabul edilemez. Sayın Amerikan büyükelçisi Amerika'nın rejim değişikliğinin ardından koşmayacağını bahsetmişti. Biz de bunu olumlu karşılamıştık. Bunun Afanistan ve Irak'ta ne sonuçlar doğurduğunu herkes tarafından görüldü. İsrail'in yaptığı propagandanın herhangi şekilde siyaset biçimine dönüşmemesi gerekir. Kimsenin kimsenin rejimini değiştirmek ya da üst düzey yönetimi hedef almak gibi bir yaklaşımı sözkonusu olamaz."
Cumhurbaşkanı Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 23.06.2025
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