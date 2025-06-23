https://anlatilaninotesi.com.tr/20250623/akademisyen-gozde-kilic-yasin-pasinyan-demokratik-mesruiyet-sorunu-yasama-riskine-sahip-1097258961.html

Akademisyen Gözde Kılıç Yaşın: Paşinyan demokratik meşruiyet sorunu yaşama riskine sahip

Akademisyen Gözde Kılıç Yaşın: Paşinyan demokratik meşruiyet sorunu yaşama riskine sahip

Sputnik Türkiye

Geçtiğimiz hafta Türkiye’yi ziyaret eden Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'a muhalif olan iş insanı Samvel Karapetyan’ın tutuklanmasının yankıları devam... 23.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-23T17:25+0300

2025-06-23T17:25+0300

2025-06-23T17:25+0300

dünya

gözde kılıç yaşın

paşinyan

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samvel karapetyan

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kremlin

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Geçtiğimiz hafta Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Türkiye’ye gelerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü. Paşinyan’ın Türkiye ziyareti öncesinde ise Ermeni Apostolik Kilisesi'yle yaşadığı tartışmalar ışığında Kilise'yi savunan iş insanı Samvel Karapetyan, 'darbe çağrısı' suçlamasıyla hapse atıldı. Rusya'nın en büyük ticari gayrimenkul şirketlerinden Taşir Grubu'nun sahibi olan Ermeni asıllı Rus iş insanı Karapetyan, çıkarıldığı mahkemede 2 ay süreyle hapis cezasına çarptırıldı.Karapetyan'ın avukatı, mahkemenin kararını 'son derece saçma' olarak niteleyerek, karara itiraz edeceklerini ve Karapetyan'ın yasal hakları için mücadele edeceklerini vurguladı. İş insanının hiçbir gerekçe gösterilmeden tutuklandığını ve darbe çağrısı iddialarının mesnetsiz olduğunu savunan avukat, bu mantıkla herkesin tutuklanabileceği tepkisini gösterdi.‘Paşinyan uluslararası ve iç sıkıntılarla karşılaşabilir’Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Gözde Kılıç Yaşın, yaşanan bu gelişme ile birlikte Ermenistan’ı bekleyen muhtemel sorunları şu sözler ile özetledi:“Ermenistan’da, Rusya vatandaşı Ermeni kökenli milyarder iş insanı Samvel Karapetyan’ın ‘halkı iktidarı devirmeye teşvik’ suçlamasıyla tutuklanması, ülkenin iç siyasi mimarisi, dini yapılarla ilişkisi ve dış politika yöneliminin yeniden kurgulandığını göstermektedir. Ermenistan, uzun süredir Rusya ile dengelenmiş bir pozisyon arayışındadır. Demokratik ve istikrarlı bir iç politik zemin ise Türkiye, Azerbaycan ve Avrupa Birliği ile yürütülen normalleşme girişimlerine katkı sağlayabilir. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın kilise ile gerilim yaşadığı, Batı ile yakınlaştığı ve Türkiye ile normalleşme sürecine hazırlandığı bir dönemde gerçekleşen bu tutuklama, çok boyutlu stratejik bir hamle olarak değerlendirilebilir. Ancak aynı zamanda demokratik meşruiyet sorunlarını, uluslararası gerilimleri ve iç kutuplaşma riskini beraberinde getirme potansiyeli taşımaktadır.”‘Ermenistan ile Rusya arasındaki ilişkilerinde gerilim yaşanabilir’Ermenistan asıllı Rus işadamının tutuklanmasını Ermenistan- Rusya ilişkilerini de etkileyeceğine dikkat çeken Yaşin sözlerini şöyle sürdürdü:“Karapetyan’ın tutuklanması, Paşinyan’ın Ermenistan’da “post-Rusya” dönemini başlatma iradesinin bir yansıması olarak görülebilir. Kremlin’e yakınlığıyla bilinen ve ülkenin enerji altyapısında kritik rol üstlenen Karapetyan’ın gözaltına alınması, hem ekonomik hem siyasi düzlemde Rus nüfuzuna karşı açık bir meydan okuma anlamına gelir. Aynı zamanda, Paşinyan’ın kilise ve geleneksel Ermeni kimliğini temsil eden yapılarla sürdürdüğü mücadelede, sivil elitlere karşı üstünlük sağlamayı hedeflediği bir tasfiye olarak da okunabilir. Bu bağlamda Karapetyan’ın tutuklanması, hem Batı nezdinde Paşinyan’ın elini güçlendiren hem de içeride mutlak kontrol arayışına hizmet eden bir gelişmedir. Bu adım, Ermenistan ile Rusya arasındaki ilişkileri daha da gerilimli hale getirebilir. Kremlin’in Ermenistan üzerindeki etkisini büyük ölçüde ekonomik ve dini bağlar üzerinden sürdürdüğü düşünüldüğünde, bu etki alanının daralması, iç dengenin Batı lehine yeniden yapılandırılmasına zemin hazırlayacaktır. Karapetyan’ın sahip olduğu ‘Ermenistan Elektrik Şebekeleri’nin kamulaştırılması da gündemde. Rusya, eski Sovyet coğrafyasında Rus sermayesinin elindeki stratejik altyapının millileştirilmesini ‘dostane olmayan eylem’ olarak değerlendirecektir.”‘Hukuk devleti standartları gündeme gelebilir’Batı ile yakınlaşma adına atılan adımların, Batı normları aşçısında da sıkıntı oluşturabileceğine dikkat çeken Gözde Kılıç Yaşın şunları vurguladı:‘Paşinyan’ın içeride dizginleri sıkı tutma niyetinde’Paşinya’nın bu adımları Türkiye ziyareti öncesinde atmış olmasına da dikkat çeken Dr. Yaşin sözlerini şöyle sonlandırdı:“Tutuklamanın, Paşinyan’ın Türkiye’ye gerçekleştireceği resmi ziyaretten hemen önce gerçekleşmesi de dikkat çekicidir. Paşinyan, iç muhalefeti bastırmış ve Rusya etkisini sınırlamış bir lider olarak Türkiye’ye giderek, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmelerinde daha güçlü bir konum elde etmeyi ve Batı’ya “bağımsız bölgesel aktör” imajını yansıtmayı hedeflemiş olabilir. Türkiye, Batı ve Azerbaycan’a yönelik dış politika hamleleriyle eş zamanlı yürütülen bu iç tasfiye, Paşinyan’ın içeride dizginleri sıkı tutma niyetinin açık bir göstergesidir. Artık Paşinyan’ın önünde hem içeride otoriteyi dengeleme hem de dışarıda meşruiyetini koruma gibi zorlu bir sınav durmaktadır. Bu sınavın seyri yalnızca Ermenistan’ın iç politikasını değil, aynı zamanda Güney Kafkasya’daki güç dengelerini de derinden etkileyecektir.”

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250621/karapetyanin-tutuklanmasi-ermenistan-giderek-otoriter-ve-diktatorluk-benzeri-bir-hale-geliyor-1097213798.html

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