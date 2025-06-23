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AK Parti'nin önündeki anket: Türkiye'nin Rusya-Ukrayna arabuluculuğuna yüzde 65 destek
AK Parti'nin önündeki anket: Türkiye'nin Rusya-Ukrayna arabuluculuğuna yüzde 65 destek
Sputnik Türkiye
AK Parti seçmene Türkiye’nin, Rusya-Ukrayna görüşmelerine ev sahipliği yapmasını sordu. Seçmenin yüzde 65,4'ü görüşmelerin İstanbul’da yapılmasına destek... 23.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-23T16:07+0300
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Rusya Devlet Başkanı Putin'in kararı ile iki yıl aranın ardından Rusya ile Ukrayna arasında görüşmeler yeniden başlamıştı. İkinci turu yapılan görüşmelere Türkiye halkı büyük oranda destek verdi. AK Parti tarafından yaptırılan ankette ‘Türkiye’nin Rusya- Ukrayna arasındaki görüşmelere ev sahipliği yapmasının olumlu bulup bulmadıkları’ sorusu yöneltildi. Ankete katılanların 65,4'ü görüşmelerin İstanbul’da yapılmasına destek verdi. Destek vermeyenlerin oranı ise yüzde 17,4’de kaldı. 17,4’ü ise ne olumlu ne olumsuz buluyorum yanıtını verdi. Ankete katılanların siyasi parti tercihlerine göre görüşmelere destek oranı ise şu şekilde oldu: Erkeklerin desteği daha yüksek Ankette Rusya-Ukrayna görüşmelerine destek verenlerin demografik yapısına ilişkin de bilgi paylaşıldı. Kadınların yüzde 54,6’sı, erkeklerin ise 76,4’ü görüşmelerin Türkiye’de yapılmasına destek verdi. Görüşmeler destek yaş grupları içinde ise en yüksek 65 yaş üstünde oldu. 65 yaş üstü vatandaşların yüzde 79,7’si görüşmelerin Türkiye'de gerçekleşmesini olumlu buldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250604/turk-diplomatik-kaynaklar-rusya-ukrayna-gorusmelerinin-3-turunun-haziran-sonunda-olmasi-bekleniyor--1096799960.html
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AK Parti'nin önündeki anket: Türkiye'nin Rusya-Ukrayna arabuluculuğuna yüzde 65 destek

16:07 23.06.2025 (güncellendi: 16:13 23.06.2025)
çırağan rusya ukrayna
çırağan rusya ukrayna - Sputnik Türkiye, 1920, 23.06.2025
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AK Parti seçmene Türkiye’nin, Rusya-Ukrayna görüşmelerine ev sahipliği yapmasını sordu. Seçmenin yüzde 65,4'ü görüşmelerin İstanbul’da yapılmasına destek verdi. Destek vermeyenlerin oranı ise yüzde 17,4’de kaldı. 17,4’ü ise ne olumlu ne olumsuz dedi.
Rusya Devlet Başkanı Putin'in kararı ile iki yıl aranın ardından Rusya ile Ukrayna arasında görüşmeler yeniden başlamıştı.
İkinci turu yapılan görüşmelere Türkiye halkı büyük oranda destek verdi. AK Parti tarafından yaptırılan ankette ‘Türkiye’nin Rusya- Ukrayna arasındaki görüşmelere ev sahipliği yapmasının olumlu bulup bulmadıkları’ sorusu yöneltildi.
Ankete katılanların 65,4'ü görüşmelerin İstanbul’da yapılmasına destek verdi. Destek vermeyenlerin oranı ise yüzde 17,4’de kaldı. 17,4’ü ise ne olumlu ne olumsuz buluyorum yanıtını verdi.
Ankete katılanların siyasi parti tercihlerine göre görüşmelere destek oranı ise şu şekilde oldu:
AK Parti seçmeni: yüzde 80,4
CHP seçmeni: yüzde 49,3
MHP seçmeni: yüzde 76,2
İYİ Parti seçmeni: yüzde 49,3
DEM Parti seçmeni: 76,6
Yeniden Refah Partisi seçmeni: 54,7
Zafer Partisi seçmeni: 52,9

Erkeklerin desteği daha yüksek

Ankette Rusya-Ukrayna görüşmelerine destek verenlerin demografik yapısına ilişkin de bilgi paylaşıldı.
Kadınların yüzde 54,6’sı, erkeklerin ise 76,4’ü görüşmelerin Türkiye’de yapılmasına destek verdi. Görüşmeler destek yaş grupları içinde ise en yüksek 65 yaş üstünde oldu. 65 yaş üstü vatandaşların yüzde 79,7’si görüşmelerin Türkiye'de gerçekleşmesini olumlu buldu.
çırağan rusya ukrayna - Sputnik Türkiye, 1920, 04.06.2025
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Türk diplomatik kaynaklar: Rusya-Ukrayna görüşmelerinin 3. turunun Haziran sonunda olması bekleniyor
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