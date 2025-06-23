https://anlatilaninotesi.com.tr/20250623/ak-partinin-onundeki-anket-turkiyenin-rusya-ukrayna-arabuluculuguna-yuzde-65-destek-1097253666.html

AK Parti'nin önündeki anket: Türkiye'nin Rusya-Ukrayna arabuluculuğuna yüzde 65 destek

AK Parti'nin önündeki anket: Türkiye'nin Rusya-Ukrayna arabuluculuğuna yüzde 65 destek

Sputnik Türkiye

AK Parti seçmene Türkiye’nin, Rusya-Ukrayna görüşmelerine ev sahipliği yapmasını sordu. Seçmenin yüzde 65,4'ü görüşmelerin İstanbul’da yapılmasına destek... 23.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-23T16:07+0300

2025-06-23T16:07+0300

2025-06-23T16:13+0300

poli̇ti̇ka

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rusya

ukrayna

anket

türkiye

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Rusya Devlet Başkanı Putin'in kararı ile iki yıl aranın ardından Rusya ile Ukrayna arasında görüşmeler yeniden başlamıştı. İkinci turu yapılan görüşmelere Türkiye halkı büyük oranda destek verdi. AK Parti tarafından yaptırılan ankette ‘Türkiye’nin Rusya- Ukrayna arasındaki görüşmelere ev sahipliği yapmasının olumlu bulup bulmadıkları’ sorusu yöneltildi. Ankete katılanların 65,4'ü görüşmelerin İstanbul’da yapılmasına destek verdi. Destek vermeyenlerin oranı ise yüzde 17,4’de kaldı. 17,4’ü ise ne olumlu ne olumsuz buluyorum yanıtını verdi. Ankete katılanların siyasi parti tercihlerine göre görüşmelere destek oranı ise şu şekilde oldu: Erkeklerin desteği daha yüksek Ankette Rusya-Ukrayna görüşmelerine destek verenlerin demografik yapısına ilişkin de bilgi paylaşıldı. Kadınların yüzde 54,6’sı, erkeklerin ise 76,4’ü görüşmelerin Türkiye’de yapılmasına destek verdi. Görüşmeler destek yaş grupları içinde ise en yüksek 65 yaş üstünde oldu. 65 yaş üstü vatandaşların yüzde 79,7’si görüşmelerin Türkiye'de gerçekleşmesini olumlu buldu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250604/turk-diplomatik-kaynaklar-rusya-ukrayna-gorusmelerinin-3-turunun-haziran-sonunda-olmasi-bekleniyor--1096799960.html

rusya

ukrayna

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ak parti, rusya, ukrayna, anket, türkiye