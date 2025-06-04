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Türk diplomatik kaynaklar: Rusya-Ukrayna görüşmelerinin 3. turunun Haziran sonunda olması bekleniyor
Türk diplomatik kaynaklar: Rusya-Ukrayna görüşmelerinin 3. turunun Haziran sonunda olması bekleniyor
Sputnik Türkiye
Türk diplomatik kaynakları, Rusya ve Ukrayna'nın Haziran sonunda bir kez daha bir araya geleceğini duyurdu. Sputnik'e açıklama yapan kaynaklar, söz konusu... 04.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-04T15:49+0300
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İstanbul'da 16 Mayıs ve 2 Haziran tarihlerinde bir araya gelen Rusya ve Ukrayna heyetleri bir kez daha bir masaya oturmaya hazırlanıyor. Türk diplomatik kaynakları, Rusya-Ukrayna görüşmelerinin 3. turunun Haziran sonunda olması beklendiğine işaret etti.2 Haziran'da yapılan son görüşmelerde, esir takası konusunda yol alınmıştı. Rus heyetinin başkanı Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinskiy, 2 Haziran görüşmelerinde tarafların "en kapsamlı" esir takasında mutabık kaldıklarını duyurmuştu. 16 Mayıs'ta ne sonuç çıkmıştı?Görüşmelerin ardından açıklama yapan Rus müzakere heyetinin başkanı Medinskiy, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ndeki görüşmenin sonucundan genel olarak memnun olduklarını ve Ukrayna'yla teması sürdürmeye hazır olduklarını belirtmişti. Medinskiy, Ukrayna'yla 1000'e 1000 esir takası yapılması konusunda anlaşma sağladıklarını da duyurmuş ve bu süreç 23-24-25 Mayıs'ta gerçekleştirilen üç aşama sonucunda eksiksiz olarak tamamlanmıştı.Medinskiy, Rusya ve Ukrayna'nın olası ateşkese ilişkin vizyonlarını ayrıntılı olarak sunacaklarını, ardından müzakereler devam edeceğini de vurgulamıştı. Ana amaç çatışmanın temel nedenlerini ortadan kaldırmak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatıyla uzun vadeli barışı sağlamak ve çatışmanın temel nedenlerini ortadan kaldırmak üzere görevlendirilen Rus heyeti, yapıcı bir yaklaşımın temini ve ihtilafın çözüm yollarının aranması konusunda kararlılığını açıkladı
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türkiye, rusya, ukrayna, vladimir medinskiy, türkiye cumhuriyeti, müzakere, ukrayna krizi
türkiye, rusya, ukrayna, vladimir medinskiy, türkiye cumhuriyeti, müzakere, ukrayna krizi

Türk diplomatik kaynaklar: Rusya-Ukrayna görüşmelerinin 3. turunun Haziran sonunda olması bekleniyor

15:49 04.06.2025 (güncellendi: 15:55 04.06.2025)
çırağan rusya ukrayna
çırağan rusya ukrayna - Sputnik Türkiye, 1920, 04.06.2025
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Özel
Türk diplomatik kaynakları, Rusya ve Ukrayna'nın Haziran sonunda bir kez daha bir araya geleceğini duyurdu. Sputnik'e açıklama yapan kaynaklar, söz konusu dönem için Türk makamlarınca hazırlık yapıldığına işaret etti.
İstanbul'da 16 Mayıs ve 2 Haziran tarihlerinde bir araya gelen Rusya ve Ukrayna heyetleri bir kez daha bir masaya oturmaya hazırlanıyor. Türk diplomatik kaynakları, Rusya-Ukrayna görüşmelerinin 3. turunun Haziran sonunda olması beklendiğine işaret etti.
2 Haziran'da yapılan son görüşmelerde, esir takası konusunda yol alınmıştı. Rus heyetinin başkanı Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinskiy, 2 Haziran görüşmelerinde tarafların "en kapsamlı" esir takasında mutabık kaldıklarını duyurmuştu.

16 Mayıs'ta ne sonuç çıkmıştı?

Görüşmelerin ardından açıklama yapan Rus müzakere heyetinin başkanı Medinskiy, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ndeki görüşmenin sonucundan genel olarak memnun olduklarını ve Ukrayna'yla teması sürdürmeye hazır olduklarını belirtmişti. Medinskiy, Ukrayna'yla 1000'e 1000 esir takası yapılması konusunda anlaşma sağladıklarını da duyurmuş ve bu süreç 23-24-25 Mayıs'ta gerçekleştirilen üç aşama sonucunda eksiksiz olarak tamamlanmıştı.
Medinskiy, Rusya ve Ukrayna'nın olası ateşkese ilişkin vizyonlarını ayrıntılı olarak sunacaklarını, ardından müzakereler devam edeceğini de vurgulamıştı. Ana amaç çatışmanın temel nedenlerini ortadan kaldırmak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatıyla uzun vadeli barışı sağlamak ve çatışmanın temel nedenlerini ortadan kaldırmak üzere görevlendirilen Rus heyeti, yapıcı bir yaklaşımın temini ve ihtilafın çözüm yollarının aranması konusunda kararlılığını açıkladı
Rusya ve Ukrayna heyetlerinin bu seferki adresi Çırağan Sarayı oldu. - Sputnik Türkiye, 1920, 02.06.2025
DÜNYA
CANLI | Rus heyet başkanı Medinskiy: Rusya, çözüme ilişkin memorandum taslağını teslim etti
2 Haziran , 07:25
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