https://anlatilaninotesi.com.tr/20250621/afad-duyurdu-malatyada-deprem-meydana-geldi-1097215720.html
AFAD duyurdu: Malatya'da deprem meydana geldi
AFAD duyurdu: Malatya'da deprem meydana geldi
Sputnik Türkiye
AFAD'ın verilerine göre Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 21 Haziran 2025 tarihinde saat 10.48'de 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 21.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-21T13:41+0300
2025-06-21T13:41+0300
2025-06-21T13:41+0300
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deprem
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Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin yerin 12.5 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250621/nihal-candanin-vefatindan-sonra-aciklama-yapan-derya-ulug-ben-de-anoreksiyaya-yakalandim-1097215407.html
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afad, deprem, deprem, kandilli rasathanesi, kandilli
afad, deprem, deprem, kandilli rasathanesi, kandilli
AFAD duyurdu: Malatya'da deprem meydana geldi
AFAD'ın verilerine göre Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 21 Haziran 2025 tarihinde saat 10.48'de 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin yerin 12.5 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirtildi.