https://anlatilaninotesi.com.tr/20250623/abdden-bu-sefer-de-katardaki-vatandaslarina-kritik-uyari-evinizden-cikmayin-gelismeleri-takip-edin-1097260540.html

ABD’den bu sefer de Katar’daki vatandaşlarına kritik uyarı: Evinizden çıkmayın, gelişmeleri takip edin

ABD’den bu sefer de Katar’daki vatandaşlarına kritik uyarı: Evinizden çıkmayın, gelişmeleri takip edin

Sputnik Türkiye

ABD, İran’a yönelik saldırısının ardından Ortadoğu’daki güvenlik önlemlerini artırdı. Katar’daki Amerikan vatandaşlarına, ikinci bir bildirime kadar evlerinde... 23.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-23T17:40+0300

2025-06-23T17:40+0300

2025-06-23T17:44+0300

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ABD, İran’a düzenlediği askeri saldırının ardından Ortadoğu’daki vatandaşları için güvenlik alarmını yükseltti. Özellikle Katar’da bulunan ABD vatandaşlarına, bulundukları yerlerden çıkmamaları ve resmi duyuruları takip etmeleri yönünde önemli bir uyarı yapıldı.Katar’daki ABD Büyükelçiliği tarafından yayımlanan resmi güvenlik açıklamasında şu ifadelere yer verildi:Katar’daki El-Udeyd üssü stratejik konumdaAA’nın haberine göre, El-Udeyd Hava Üssü, Orta Doğu’daki en büyük Amerikan askeri üslerinden biri. Bölgedeki askeri hareketlilik göz önüne alındığında, alınan tedbirlerin boyutu dikkat çekiyor.Dışişleri Bakanlığı da alarm verdiABD Dışişleri Bakanlığı da küresel çapta yaptığı açıklamada, Ortadoğu’daki tüm personeline dikkatli olmaları yönünde çağrı yaptı. Katar dışında, Birleşik Arap Emirlikleri, Ürdün ve Türkiye’deki vatandaşlarına da potansiyel protestolar veya gerilimler konusunda uyarıda bulunuldu.İran saldırısı sonrası bölgesel güvenlik riski arttıABD’nin İran’daki hedeflere yönelik saldırılarının ardından, Ortadoğu genelinde gerginlikler artarken, ABD yönetimi vatandaşlarının güvenliğini öncelik haline getirdi. Özellikle hassas bölgelerdeki üslerin çevresinde güvenlik protokolleri sıkılaştırıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250623/trump-petrol-fiyatlarini-dusurun-dusmanin-ekmegine-yag-suruyorsunuz-1097258010.html

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