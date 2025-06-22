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Zaharova: İran kendi nükleer enerji geliştirme stratejisini belirlemeli
Zaharova: İran kendi nükleer enerji geliştirme stratejisini belirlemeli
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance’in açıklamalarına yanıt vererek, Rusya ve Çin’in iç işlerine hiçbir şekilde... 22.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-22T23:32+0300
2025-06-22T23:37+0300
mariya zaharova
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance’in, Rusya ve Çin’in de ABD gibi İran’ın nükleer silah üretmesini istemediği yönündeki sözlerine yanıt olarak Rusya ve Çin’in, İran’ın atom enerjisi geliştirme stratejisini uluslararası hukuka uygun şekilde kendi belirlemesi gerektiğine inandığını açıkladı.ABD Başkan Yardımcısı Vance, ABC News kanalına verdiği röportajda, İran’ın nükleer silah geliştirmesinin Ortadoğu için felaket olacağını belirterek, Rusya ve Çin’in de ABD gibi böyle bir gelişmeye karşı olduklarını ifade etmişti. 'Her şeyden önce, Rusya ve Çin, iç işlerine ABD’nin herhangi bir biçimde müdahalesini istemiyor'Zaharova ise Telegram hesabından yaptığı açıklamada, “Her şeyden önce, Rusya ve Çin, iç işlerine ABD’nin herhangi bir biçimde müdahalesini istemiyor. Üstelik bizim adımıza ancak bizden yetki almadan açıklamalarda bulunan herkes, işe tam da buradan başlamalı. Örneğin, Kiev’deki terörist rejime ölümcül füzeler göndermemeli, Tayvan’ı militarize etmemeli” ifadelerini kullandı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü ayrıca, Rusya ve Çin’in kendi adına konuştuğunu ve İsrail ile ABD’nin saldırgan tutumuna ilişkin açıklamaların her iki ülkenin dışişleri bakanlıkları tarafından kamuoyuna açıklandığını vurguladı. ABD 22 Haziran gecesi İran'ın Natanz, Fordo ve İsfahan'daki üç nükleer tesisini vurmuştu. Washington, saldırının İran'ın nükleer programını yok etmek ya da ciddi şekilde zayıflatmak için tasarlandığını açıklamıştı. ABD Başkanı Donald Trump, Tahran’ın “bu savaşı sona erdirmeyi” kabul etmesi gerektiğini; aksi takdirde çok daha ciddi sonuçlarla karşılaşacağını belirtirken, ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance ise İran’ın saldırıları barbarca ve canice olarak nitelendirmesine rağmen, ABD’nin İran İslam Cumhuriyeti ile savaş halinde olmadığını ifade etmişti. Arakçi: Diplomasi kapısı her zaman açık olmalıİran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ise “Diplomasi kapısı her zaman açık olmalı, ancak şu anda durum böyle değil” diyerek diplomasiyi ihanet eden tarafın ABD olduğunu savunmuş ve ülkesinin güvenliği ile çıkarlarını korumak için her türlü tedbiri alacaklarını vurgulamıştı. İran Atom Enerjisi Kurumu, nükleer sanayi geliştirme çalışmalarının durdurulmayacağını açıklarken, ABD’nin saldırısı uluslararası alanda olumsuz tepkilere yol açmıştı. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, saldırıları bölgede tehlikeli bir tırmanma ve uluslararası barış ile güvenlik için doğrudan bir tehdit olarak nitelendirmişti. Rusya ise ABD’nin İran’daki nükleer tesislere yönelik saldırılarını kararlılıkla kınayarak, bu eylemlerin uluslararası hukuku, BM Antlaşması’nı ve BM Güvenlik Konseyi kararlarını ağır şekilde ihlal ettiğini vurgulamış; Moskova, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’ndan (UAEA) olaylara dürüst ve adil bir tepki beklediğini açıklamıştı. Ayrıca Küba ve Çin de ABD operasyonunu sert bir şekilde kınamıştı.
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mariya zaharova, uluslararası atom enerjisi kurumu (uaea), j.d. vance, donald trump, rusya, çin, abd, uluslararası atom enerjisi ajansı (uaea), bm güvenlik konseyi
mariya zaharova, uluslararası atom enerjisi kurumu (uaea), j.d. vance, donald trump, rusya, çin, abd, uluslararası atom enerjisi ajansı (uaea), bm güvenlik konseyi

Zaharova: İran kendi nükleer enerji geliştirme stratejisini belirlemeli

23:32 22.06.2025 (güncellendi: 23:37 22.06.2025)
© Sputnik / Grigory Sysoev / Multimedya arşivine gidinRusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 22.06.2025
© Sputnik / Grigory Sysoev
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance’in açıklamalarına yanıt vererek, Rusya ve Çin’in iç işlerine hiçbir şekilde ABD müdahalesi istemediğini söyledi. Zaharova, İran'ın kendi nükleer enerji geliştirme stratejisini belirlemesi gerektiğini belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance’in, Rusya ve Çin’in de ABD gibi İran’ın nükleer silah üretmesini istemediği yönündeki sözlerine yanıt olarak Rusya ve Çin’in, İran’ın atom enerjisi geliştirme stratejisini uluslararası hukuka uygun şekilde kendi belirlemesi gerektiğine inandığını açıkladı.
ABD Başkan Yardımcısı Vance, ABC News kanalına verdiği röportajda, İran’ın nükleer silah geliştirmesinin Ortadoğu için felaket olacağını belirterek, Rusya ve Çin’in de ABD gibi böyle bir gelişmeye karşı olduklarını ifade etmişti.

'Her şeyden önce, Rusya ve Çin, iç işlerine ABD’nin herhangi bir biçimde müdahalesini istemiyor'

Zaharova ise Telegram hesabından yaptığı açıklamada, “Her şeyden önce, Rusya ve Çin, iç işlerine ABD’nin herhangi bir biçimde müdahalesini istemiyor. Üstelik bizim adımıza ancak bizden yetki almadan açıklamalarda bulunan herkes, işe tam da buradan başlamalı. Örneğin, Kiev’deki terörist rejime ölümcül füzeler göndermemeli, Tayvan’ı militarize etmemeli” ifadelerini kullandı.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü ayrıca, Rusya ve Çin’in kendi adına konuştuğunu ve İsrail ile ABD’nin saldırgan tutumuna ilişkin açıklamaların her iki ülkenin dışişleri bakanlıkları tarafından kamuoyuna açıklandığını vurguladı.
ABD 22 Haziran gecesi İran'ın Natanz, Fordo ve İsfahan'daki üç nükleer tesisini vurmuştu. Washington, saldırının İran'ın nükleer programını yok etmek ya da ciddi şekilde zayıflatmak için tasarlandığını açıklamıştı.
ABD Başkanı Donald Trump, Tahran’ın “bu savaşı sona erdirmeyi” kabul etmesi gerektiğini; aksi takdirde çok daha ciddi sonuçlarla karşılaşacağını belirtirken, ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance ise İran’ın saldırıları barbarca ve canice olarak nitelendirmesine rağmen, ABD’nin İran İslam Cumhuriyeti ile savaş halinde olmadığını ifade etmişti.

Arakçi: Diplomasi kapısı her zaman açık olmalı

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ise “Diplomasi kapısı her zaman açık olmalı, ancak şu anda durum böyle değil” diyerek diplomasiyi ihanet eden tarafın ABD olduğunu savunmuş ve ülkesinin güvenliği ile çıkarlarını korumak için her türlü tedbiri alacaklarını vurgulamıştı.
İran Atom Enerjisi Kurumu, nükleer sanayi geliştirme çalışmalarının durdurulmayacağını açıklarken, ABD’nin saldırısı uluslararası alanda olumsuz tepkilere yol açmıştı. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, saldırıları bölgede tehlikeli bir tırmanma ve uluslararası barış ile güvenlik için doğrudan bir tehdit olarak nitelendirmişti.
Rusya ise ABD’nin İran’daki nükleer tesislere yönelik saldırılarını kararlılıkla kınayarak, bu eylemlerin uluslararası hukuku, BM Antlaşması’nı ve BM Güvenlik Konseyi kararlarını ağır şekilde ihlal ettiğini vurgulamış; Moskova, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’ndan (UAEA) olaylara dürüst ve adil bir tepki beklediğini açıklamıştı. Ayrıca Küba ve Çin de ABD operasyonunu sert bir şekilde kınamıştı.
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi - Sputnik Türkiye, 1920, 22.06.2025
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İran Dışişleri Bakanı Arakçi Moskova'da
22:41
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