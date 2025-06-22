https://anlatilaninotesi.com.tr/20250622/iran-disisleri-bakani-arakci-moskovada-1097233139.html
İran Dışişleri Bakanı Arakçi Moskova'da
İran Dışişleri Bakanı Arakçi Moskova'da
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşeceğini açıklayan İran Dışişleri Arakçi Moskova'ya geldi. 22.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-22T22:41+0300
2025-06-22T22:41+0300
2025-06-22T22:53+0300
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İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, ABD ve İsrail’in İran'a yönelik saldırılarının ardından Ortadoğu’daki durumla ilgili görüşmeler yapmak üzere Moskova’ya geldi. IRNA'nın haberine göre “Abbas Arakçi, Rusya Devlet Başkanı ve diğer üst düzey yetkililerle, ABD ve İsrail’in İran’a düzenlediği saldırılar sonrası Ortadoğu ve dünya genelindeki gelişmelerin ele alınması amacıyla görüşmeler yapmak üzere Moskova’ya geldi" ifadelerini kullandı.Arakçi daha önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile 23 Haziran’da görüşmeyi planladığını açıklamıştı.Zaharova doğruladıRusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Arakçi’nin Moskova’ya geldiğini doğruladı Zaharova, “Bir dizi görüşme gerçekleştirmek üzere İran Dışişleri Bakanı’nın Moskova’ya gelişini teyit ediyoruz” açıklamasını yaptı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250622/iran-disisleri-bakani-arakci-rusyaya-gidip-putin-ile-gorusecegim-1097226648.html
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i̇srail, vladimir putin, i̇ran, abbas arakçi
i̇srail, vladimir putin, i̇ran, abbas arakçi
İran Dışişleri Bakanı Arakçi Moskova'da
22:41 22.06.2025 (güncellendi: 22:53 22.06.2025)
Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşeceğini açıklayan İran Dışişleri Arakçi Moskova'ya geldi.
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, ABD ve İsrail’in İran'a yönelik saldırılarının ardından Ortadoğu’daki durumla ilgili görüşmeler yapmak üzere Moskova’ya geldi.
IRNA'nın haberine göre “Abbas Arakçi, Rusya Devlet Başkanı ve diğer üst düzey yetkililerle, ABD ve İsrail’in İran’a düzenlediği saldırılar sonrası Ortadoğu ve dünya genelindeki gelişmelerin ele alınması amacıyla görüşmeler yapmak üzere Moskova’ya geldi" ifadelerini kullandı.
Arakçi daha önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile 23 Haziran’da görüşmeyi planladığını açıklamıştı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Arakçi’nin Moskova’ya geldiğini doğruladı Zaharova, “Bir dizi görüşme gerçekleştirmek üzere İran Dışişleri Bakanı’nın Moskova’ya gelişini teyit ediyoruz” açıklamasını yaptı.