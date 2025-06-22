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Ünlü rapçiden son hamle: Babasına saldırmıştı
Ünlü rapçiden son hamle: Babasına saldırmıştı
Sputnik Türkiye
"Sansar Salvo" adıyla tanınan babasına şiddet uyguladığı görüntüleri sosyal medyada yayınladıktan sonra tutuklanan ünlü rapçi Ekincan Arslan, basit yaralama... 22.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-22T13:06+0300
2025-06-22T13:06+0300
yaşam
sansar salvo
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Rap dünyasında 'Sansar Salvo' olarak bilinen Ekin Can Arslan, vesayetinin babası Gazi Arslan ve annesi Arzu Girgin tarafından alınması üzerine babasına şiddet uygulamış ve görüntüleri sosyal medyadan paylaşmıştı. Olaydan sonra gözaltına alınan Sansar Salvo'dan babası şikayetçi olmadı ancak basit yaralama suçundan Anadolu 53. Asliye Ceza Mahkemesi'ne çıktı. Mahkeme sonrasında ünlü rapçi Ekincan Arslan, basit yaralama suçundan 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Ünlü rapçinin cezası ertelenmişti.Casus yazılım yükleme iddiasıSansar Salvo'un son hamlesinde ailesinden "telefonuma casus program yüklediler" diyerek şikayetçi olduğu ortaya çıktı. Rapçi, annesi Arzu Girgin ile babası Gazi Arslan'ın birlikte hareket ederek kendisini kontrol etmek için telefonuna casus yazılım yüklediklerini iddia etti. Kız arkadaşının ölüm yıl dönümünde cinnet geçirip olay çıkarması için kendisini kışkırttıklarını belirtti.Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı daha önce de benzer iddialara ilişkin Arslan'ın çok kez şikayetçi olduğunu, iddiaların dayanaktan yoksun ve soyut olduğunu kaydederek takipsizlik kararı verdi.
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sansar salvo, ekincan arslan, ekin can arslan, cumhuriyet başsavcılığı
sansar salvo, ekincan arslan, ekin can arslan, cumhuriyet başsavcılığı

Ünlü rapçiden son hamle: Babasına saldırmıştı

13:06 22.06.2025
© Fotoğraf : Sansar Salvo sosyal medya hesabıSansar Salvo, babasını dövüp görüntüleri hesabından yayınladı
Sansar Salvo, babasını dövüp görüntüleri hesabından yayınladı - Sputnik Türkiye, 1920, 22.06.2025
© Fotoğraf : Sansar Salvo sosyal medya hesabı
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"Sansar Salvo" adıyla tanınan babasına şiddet uyguladığı görüntüleri sosyal medyada yayınladıktan sonra tutuklanan ünlü rapçi Ekincan Arslan, basit yaralama suçundan 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Ünlü rapçinin cezası ertelendi. Sansar Salvo, son olarak babasından ailesinden şikayetçi oldu.
Rap dünyasında 'Sansar Salvo' olarak bilinen Ekin Can Arslan, vesayetinin babası Gazi Arslan ve annesi Arzu Girgin tarafından alınması üzerine babasına şiddet uygulamış ve görüntüleri sosyal medyadan paylaşmıştı.
Olaydan sonra gözaltına alınan Sansar Salvo'dan babası şikayetçi olmadı ancak basit yaralama suçundan Anadolu 53. Asliye Ceza Mahkemesi'ne çıktı. Mahkeme sonrasında ünlü rapçi Ekincan Arslan, basit yaralama suçundan 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Ünlü rapçinin cezası ertelenmişti.

Casus yazılım yükleme iddiası

Sansar Salvo'un son hamlesinde ailesinden "telefonuma casus program yüklediler" diyerek şikayetçi olduğu ortaya çıktı. Rapçi, annesi Arzu Girgin ile babası Gazi Arslan'ın birlikte hareket ederek kendisini kontrol etmek için telefonuna casus yazılım yüklediklerini iddia etti. Kız arkadaşının ölüm yıl dönümünde cinnet geçirip olay çıkarması için kendisini kışkırttıklarını belirtti.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı daha önce de benzer iddialara ilişkin Arslan'ın çok kez şikayetçi olduğunu, iddiaların dayanaktan yoksun ve soyut olduğunu kaydederek takipsizlik kararı verdi.
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