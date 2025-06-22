https://anlatilaninotesi.com.tr/20250622/unlu-rapciden-son-hamle-babasina-saldirmisti-1097226337.html

Ünlü rapçiden son hamle: Babasına saldırmıştı

Ünlü rapçiden son hamle: Babasına saldırmıştı

Sputnik Türkiye

"Sansar Salvo" adıyla tanınan babasına şiddet uyguladığı görüntüleri sosyal medyada yayınladıktan sonra tutuklanan ünlü rapçi Ekincan Arslan, basit yaralama... 22.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-22T13:06+0300

2025-06-22T13:06+0300

2025-06-22T13:06+0300

yaşam

sansar salvo

ekincan arslan

ekin can arslan

cumhuriyet başsavcılığı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/0e/1095379884_0:210:2001:1335_1920x0_80_0_0_4f5b6b696f707260d41d4fdfdee8a846.png

Rap dünyasında 'Sansar Salvo' olarak bilinen Ekin Can Arslan, vesayetinin babası Gazi Arslan ve annesi Arzu Girgin tarafından alınması üzerine babasına şiddet uygulamış ve görüntüleri sosyal medyadan paylaşmıştı. Olaydan sonra gözaltına alınan Sansar Salvo'dan babası şikayetçi olmadı ancak basit yaralama suçundan Anadolu 53. Asliye Ceza Mahkemesi'ne çıktı. Mahkeme sonrasında ünlü rapçi Ekincan Arslan, basit yaralama suçundan 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Ünlü rapçinin cezası ertelenmişti.Casus yazılım yükleme iddiasıSansar Salvo'un son hamlesinde ailesinden "telefonuma casus program yüklediler" diyerek şikayetçi olduğu ortaya çıktı. Rapçi, annesi Arzu Girgin ile babası Gazi Arslan'ın birlikte hareket ederek kendisini kontrol etmek için telefonuna casus yazılım yüklediklerini iddia etti. Kız arkadaşının ölüm yıl dönümünde cinnet geçirip olay çıkarması için kendisini kışkırttıklarını belirtti.Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı daha önce de benzer iddialara ilişkin Arslan'ın çok kez şikayetçi olduğunu, iddiaların dayanaktan yoksun ve soyut olduğunu kaydederek takipsizlik kararı verdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250620/topkapi-sarayi-artik-geceleri-de-acik-hangi-gunler-hangi-saatlerde-gezilebilecek-1097190376.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

sansar salvo, ekincan arslan, ekin can arslan, cumhuriyet başsavcılığı