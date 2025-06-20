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Topkapı Sarayı artık geceleri de açık: Hangi günler hangi saatlerde gezilebilecek?
Topkapı Sarayı artık geceleri de açık: Hangi günler hangi saatlerde gezilebilecek?
Sputnik Türkiye
Topkapı Sarayı yarından itibaren artık akşam saatlerinde de ziyarete açılıyor. 20.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-20T13:39+0300
2025-06-20T13:39+0300
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topkapı sarayı
kaşıkçı elması
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Milli Saraylar Başkanlığı'na bağlı Topkapı Sarayı, yaz mevsiminin en uzun günü olan 21 Haziran’dan itibaren akşam saatlerinde ziyarete açılıyor. Saray, 14 Eylül'e kadar cumartesi günleri 21.00-23.00 saatleri arasında da gezilebilecek. Topkapı Sarayı, gece ışıkları altında bambaşka bir görünüme bürünerek ziyaretçilerine eşsiz bir deneyim sunacak. Gün batımından sonra başlayacak ziyaretler, her cumartesi 21.00 ve 22.00 saatlerinde iki grup halinde gerçekleştirilecek. Biletler, saray gişelerinden temin edilebilecek. Ziyaretin başlangıç ve bitiş noktası Bab-ı Hümayun olacak.Saray’ın girişinde sesli rehber hizmeti sunulacak ve I. Avlu'daki kafeterya ziyaret saatlerinde açık olacak.Topkapı Sarayı'nda hangi bölümler gece gezilebilecek?Ziyaretlerde Kubbealtı, Silah Müzesi, Harem-i Hümayun'da Cariyeler Taşlığı, III. Murat Has Odası, Mabeyn Taşlığı ve Altın Yol, Enderun Avlusu’nda ise Mukaddes Emanetler Dairesi, Arz Odası, Fatih Köşkü ve Seferli Koğuşu gezilebilecek. Osmanlı hazinesinin en kıymetli eserlerinden Kaşıkçı Elması, Topkapı Hançeri ve Altın Taht da bu rotada görülebilecek.Köşkler bahçesi olarak anılan dördüncü avlu da ziyaret kapsamında görülebilecek. Ziyaretçiler Havuzlu Teras’ta dolaşıp, İftariye Kameriyesi'nden İstanbul'un tarihi silüetini, Mecidiye Köşkü terasından da panoramik şehir manzarasını seyredebilecek.Bu bölümdeki yapılar sadece dışarıdan görülebilecek.
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topkapı sarayı, kaşıkçı elması, milli saraylar i̇daresi
topkapı sarayı, kaşıkçı elması, milli saraylar i̇daresi

Topkapı Sarayı artık geceleri de açık: Hangi günler hangi saatlerde gezilebilecek?

13:39 20.06.2025
© AAİstanbul Valiliği'nce, Topkapı Sarayı önünde düzenlenen programla İstanbul'un fethinin 567. yıl dönümü kutlandı. Programda kılıç kalkan gösterisi yapıldı.
İstanbul Valiliği'nce, Topkapı Sarayı önünde düzenlenen programla İstanbul'un fethinin 567. yıl dönümü kutlandı. Programda kılıç kalkan gösterisi yapıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 20.06.2025
© AA
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Topkapı Sarayı yarından itibaren artık akşam saatlerinde de ziyarete açılıyor.
Milli Saraylar Başkanlığı'na bağlı Topkapı Sarayı, yaz mevsiminin en uzun günü olan 21 Haziran’dan itibaren akşam saatlerinde ziyarete açılıyor. Saray, 14 Eylül'e kadar cumartesi günleri 21.00-23.00 saatleri arasında da gezilebilecek.
Topkapı Sarayı, gece ışıkları altında bambaşka bir görünüme bürünerek ziyaretçilerine eşsiz bir deneyim sunacak. Gün batımından sonra başlayacak ziyaretler, her cumartesi 21.00 ve 22.00 saatlerinde iki grup halinde gerçekleştirilecek. Biletler, saray gişelerinden temin edilebilecek. Ziyaretin başlangıç ve bitiş noktası Bab-ı Hümayun olacak.
Saray’ın girişinde sesli rehber hizmeti sunulacak ve I. Avlu'daki kafeterya ziyaret saatlerinde açık olacak.

Topkapı Sarayı'nda hangi bölümler gece gezilebilecek?

Ziyaretlerde Kubbealtı, Silah Müzesi, Harem-i Hümayun'da Cariyeler Taşlığı, III. Murat Has Odası, Mabeyn Taşlığı ve Altın Yol, Enderun Avlusu’nda ise Mukaddes Emanetler Dairesi, Arz Odası, Fatih Köşkü ve Seferli Koğuşu gezilebilecek. Osmanlı hazinesinin en kıymetli eserlerinden Kaşıkçı Elması, Topkapı Hançeri ve Altın Taht da bu rotada görülebilecek.
Köşkler bahçesi olarak anılan dördüncü avlu da ziyaret kapsamında görülebilecek. Ziyaretçiler Havuzlu Teras’ta dolaşıp, İftariye Kameriyesi'nden İstanbul'un tarihi silüetini, Mecidiye Köşkü terasından da panoramik şehir manzarasını seyredebilecek.
Bu bölümdeki yapılar sadece dışarıdan görülebilecek.
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