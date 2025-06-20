https://anlatilaninotesi.com.tr/20250620/topkapi-sarayi-artik-geceleri-de-acik-hangi-gunler-hangi-saatlerde-gezilebilecek-1097190376.html

Topkapı Sarayı artık geceleri de açık: Hangi günler hangi saatlerde gezilebilecek?

Topkapı Sarayı artık geceleri de açık: Hangi günler hangi saatlerde gezilebilecek?

Sputnik Türkiye

Topkapı Sarayı yarından itibaren artık akşam saatlerinde de ziyarete açılıyor. 20.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-20T13:39+0300

2025-06-20T13:39+0300

2025-06-20T13:39+0300

yaşam

topkapı sarayı

kaşıkçı elması

milli saraylar i̇daresi

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Milli Saraylar Başkanlığı'na bağlı Topkapı Sarayı, yaz mevsiminin en uzun günü olan 21 Haziran’dan itibaren akşam saatlerinde ziyarete açılıyor. Saray, 14 Eylül'e kadar cumartesi günleri 21.00-23.00 saatleri arasında da gezilebilecek. Topkapı Sarayı, gece ışıkları altında bambaşka bir görünüme bürünerek ziyaretçilerine eşsiz bir deneyim sunacak. Gün batımından sonra başlayacak ziyaretler, her cumartesi 21.00 ve 22.00 saatlerinde iki grup halinde gerçekleştirilecek. Biletler, saray gişelerinden temin edilebilecek. Ziyaretin başlangıç ve bitiş noktası Bab-ı Hümayun olacak.Saray’ın girişinde sesli rehber hizmeti sunulacak ve I. Avlu'daki kafeterya ziyaret saatlerinde açık olacak.Topkapı Sarayı'nda hangi bölümler gece gezilebilecek?Ziyaretlerde Kubbealtı, Silah Müzesi, Harem-i Hümayun'da Cariyeler Taşlığı, III. Murat Has Odası, Mabeyn Taşlığı ve Altın Yol, Enderun Avlusu’nda ise Mukaddes Emanetler Dairesi, Arz Odası, Fatih Köşkü ve Seferli Koğuşu gezilebilecek. Osmanlı hazinesinin en kıymetli eserlerinden Kaşıkçı Elması, Topkapı Hançeri ve Altın Taht da bu rotada görülebilecek.Köşkler bahçesi olarak anılan dördüncü avlu da ziyaret kapsamında görülebilecek. Ziyaretçiler Havuzlu Teras’ta dolaşıp, İftariye Kameriyesi'nden İstanbul'un tarihi silüetini, Mecidiye Köşkü terasından da panoramik şehir manzarasını seyredebilecek.Bu bölümdeki yapılar sadece dışarıdan görülebilecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250620/istanbulun-en-guvenli-ve-en-temiz-plajlari-aciklandi-listede-hangi-plajlar-var-1097186957.html

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topkapı sarayı, kaşıkçı elması, milli saraylar i̇daresi