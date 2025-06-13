https://anlatilaninotesi.com.tr/20250613/ankara-buyuksehir-belediyesinden-kene-uyarisi-ciddi-artis-var-1097016394.html
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden kene uyarısı: 'Ciddi artış var'
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden kene uyarısı: 'Ciddi artış var'
Sputnik Türkiye
Türkiye genelinde kene vakalarının artış göstermesi üzerine Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden de bir açıklama geldi. Belediye kene popülasyonunun arttığına... 13.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-13T17:47+0300
2025-06-13T17:47+0300
2025-06-13T17:51+0300
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ankara
ankara büyükşehir belediyesi
uyarı
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Kene vakaları artış gösteriyor. Türkiye'nin farklı bölgelerinden gelen kene vakaları haberlerinin ardından Ankara'dan da bir uyarı geldi.Ankara Büyükşehir Belediyesi, kene popülasyonunun arttığını açıkladı ve 'hastalıkların yayılma riski'ne dikkat çekti.Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden uyarı: 'Uzun giysiler giyin'Kentlileri park ve bahçeler konusunda uyaran belediye, 'mutlaka kene kontrolü yapın' dedi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250612/istanbulda-kene-kbusu-2025in-ilk-yarisinda-7-binden-fazla-vaka-1096969851.html
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kene, abb, ankara, ankara büyükşehir belediyesi, uyarı
kene, abb, ankara, ankara büyükşehir belediyesi, uyarı
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden kene uyarısı: 'Ciddi artış var'
17:47 13.06.2025 (güncellendi: 17:51 13.06.2025)
Ayrıntılar geliyor
Türkiye genelinde kene vakalarının artış göstermesi üzerine Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden de bir açıklama geldi. Belediye kene popülasyonunun arttığına dikkat çekti ve 'hastalıkların yayılma riski'ne dikkat çekti.
Kene vakaları artış gösteriyor.
Türkiye'nin farklı bölgelerinden gelen kene vakaları haberlerinin ardından Ankara'dan da bir uyarı geldi.
Ankara Büyükşehir Belediyesi, kene popülasyonunun arttığını açıkladı ve 'hastalıkların yayılma riski'ne dikkat çekti.
ÖNEMLİ DUYURU! Sıcaklıkların yükselmesiyle birlikte ilimiz genelinde kene popülasyonunda ciddi artış gözlenmektedir. Bu durum, özellikle Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) gibi halk sağlığını tehdit eden hastalıkların yayılma riskini artırmaktadır.
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden uyarı: 'Uzun giysiler giyin'
Kentlileri park ve bahçeler konusunda uyaran belediye, 'mutlaka kene kontrolü yapın' dedi:
Hafta sonu park, bahçe, mesire alanı gibi yeşil alanlara gidecek vatandaşlarımızın dikkatli olması, açık renkli ve uzun giysiler tercih etmesi, dönüşte kene kontrolü yapması önemle tavsiye olunur. Belediyemiz, vektörle mücadele kapsamında sahadaki ekiplerini artırarak gerekli müdahaleleri sürdürmektedir. Ancak bireysel tedbirlerin de en az kurumsal önlemler kadar önemli olduğunu bir kez daha hatırlatıyoruz.