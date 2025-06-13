Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden kene uyarısı: 'Ciddi artış var'

Hafta sonu park, bahçe, mesire alanı gibi yeşil alanlara gidecek vatandaşlarımızın dikkatli olması, açık renkli ve uzun giysiler tercih etmesi, dönüşte kene kontrolü yapması önemle tavsiye olunur. Belediyemiz, vektörle mücadele kapsamında sahadaki ekiplerini artırarak gerekli müdahaleleri sürdürmektedir. Ancak bireysel tedbirlerin de en az kurumsal önlemler kadar önemli olduğunu bir kez daha hatırlatıyoruz.