https://anlatilaninotesi.com.tr/20250622/aref-dehkandar-iran-abdnin-saldirisina-karsilik-verecek-ancak-yanitin-kapsami-washingtonin-sonraki-1097231032.html

Aref Dehkandar: İran, ABD’nin saldırısına karşılık verecek ancak yanıtın kapsamı Washington’ın sonraki adımlarına bağlı

Aref Dehkandar: İran, ABD’nin saldırısına karşılık verecek ancak yanıtın kapsamı Washington’ın sonraki adımlarına bağlı

Sputnik Türkiye

Ortadoğu uzmanı Aref Dehkandar, yaptığı açıklamada, ABD’nin başından beri İsrail’i destekleyerek çatışmaya dahil olduğunu, İran’ın nükleer tesislerine yönelik... 22.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-22T18:55+0300

2025-06-22T18:55+0300

2025-06-22T18:56+0300

dünya

abd

i̇ran

washington

nükleer silahların yasaklanması antlaşması (npt)

haberler

hürmüz boğazı

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İran'ın vereceği yanıtın niteliği şunlara bağlı olacak: • Askeri liderliğin alacağı kararlara • Nükleer tesislerde oluşan hasarın boyutuna • Sınırlı bir misilleme ihtimaline Olası en uç önlemler arasında: • Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması’ndan (NPT) çekilme • Hürmüz Boğazı’nın kapatılması Uzman, ABD’nin saldırısının gösteri amaçlı olduğunu ve bu nedenle İran’ın ilk tepkisinin temkinli olacağını düşündüğünü ifade ederek, yeni provokasyonların yaşanması halinde gerilimin tırmanabileceğini belirtti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250622/iran-disisleri-bakani-arakci-rusyaya-gidip-putin-ile-gorusecegim-1097226648.html

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abd, i̇ran, washington, nükleer silahların yasaklanması antlaşması (npt), haberler, hürmüz boğazı