https://anlatilaninotesi.com.tr/20250622/aref-dehkandar-iran-abdnin-saldirisina-karsilik-verecek-ancak-yanitin-kapsami-washingtonin-sonraki-1097231032.html
Aref Dehkandar: İran, ABD’nin saldırısına karşılık verecek ancak yanıtın kapsamı Washington’ın sonraki adımlarına bağlı
Aref Dehkandar: İran, ABD’nin saldırısına karşılık verecek ancak yanıtın kapsamı Washington’ın sonraki adımlarına bağlı
Sputnik Türkiye
Ortadoğu uzmanı Aref Dehkandar, yaptığı açıklamada, ABD’nin başından beri İsrail’i destekleyerek çatışmaya dahil olduğunu, İran’ın nükleer tesislerine yönelik... 22.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-22T18:55+0300
2025-06-22T18:55+0300
2025-06-22T18:56+0300
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haberler
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İran'ın vereceği yanıtın niteliği şunlara bağlı olacak: • Askeri liderliğin alacağı kararlara • Nükleer tesislerde oluşan hasarın boyutuna • Sınırlı bir misilleme ihtimaline Olası en uç önlemler arasında: • Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması’ndan (NPT) çekilme • Hürmüz Boğazı’nın kapatılması Uzman, ABD’nin saldırısının gösteri amaçlı olduğunu ve bu nedenle İran’ın ilk tepkisinin temkinli olacağını düşündüğünü ifade ederek, yeni provokasyonların yaşanması halinde gerilimin tırmanabileceğini belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250622/iran-disisleri-bakani-arakci-rusyaya-gidip-putin-ile-gorusecegim-1097226648.html
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abd, i̇ran, washington, nükleer silahların yasaklanması antlaşması (npt), haberler, hürmüz boğazı
abd, i̇ran, washington, nükleer silahların yasaklanması antlaşması (npt), haberler, hürmüz boğazı
Aref Dehkandar: İran, ABD’nin saldırısına karşılık verecek ancak yanıtın kapsamı Washington’ın sonraki adımlarına bağlı
18:55 22.06.2025 (güncellendi: 18:56 22.06.2025)
Ortadoğu uzmanı Aref Dehkandar, yaptığı açıklamada, ABD’nin başından beri İsrail’i destekleyerek çatışmaya dahil olduğunu, İran’ın nükleer tesislerine yönelik doğrudan saldırının ardından Tahran’ın çatışma bölgesini genişleterek bölgedeki Amerikan üslerini hedef alabileceğini söyledi.
İran'ın vereceği yanıtın niteliği şunlara bağlı olacak:
• Askeri liderliğin alacağı kararlara
• Nükleer tesislerde oluşan hasarın boyutuna
• Sınırlı bir misilleme ihtimaline
Olası en uç önlemler arasında:
• Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması’ndan (NPT) çekilme
• Hürmüz Boğazı’nın kapatılması
Uzman, ABD’nin saldırısının gösteri amaçlı olduğunu ve bu nedenle İran’ın ilk tepkisinin temkinli olacağını düşündüğünü ifade ederek, yeni provokasyonların yaşanması halinde gerilimin tırmanabileceğini belirtti.