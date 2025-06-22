https://anlatilaninotesi.com.tr/20250622/macron-irani-gerilimi-dusurmeye-ve-diyaloga-donmeye-cagirdi-1097232685.html

Macron, İran’ı gerilimi düşürmeye ve diyaloğa dönmeye çağırdı

Macron, İran’ı gerilimi düşürmeye ve diyaloğa dönmeye çağırdı

Sputnik Türkiye

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD’nin 22 Haziran gecesi İran’ın Natanz, Fordo ve İsfahan’daki üç nükleer tesisine düzenlediği saldırıların ardından... 22.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-22T21:11+0300

2025-06-22T21:11+0300

2025-06-22T21:11+0300

dünya

emmanuel macron

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ortadoğu

donald trump

j.d. vance

abd

i̇ran

i̇sfahan

uluslararası atom enerjisi ajansı (uaea)

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Emmanuel Macron, sosyal medya platformu X hesabından yaptığı paylaşımda, “Dünkü saldırıların ardından gerilimin düşürülmesi ve İran’ın bu tehlikeli ortamda azami itidal göstererek diplomatik kanallara geri dönmesi çağrısında bulundum. Diyalog, İran’ın nükleer silahlardan vazgeçmesi veya tüm bölge için en kötüsünü göze alması yönünde açık bir taahhüttür. Bu, herkes için barış ve güvenliğe giden tek yoldur” ifadelerini kullandı. Elysee Sarayı daha önce, Macron’un Orta Doğu’daki gerilim artışı nedeniyle Pazar günü bir güvenlik konseyi toplantısı düzenleyeceğini duyurmuştu. Macron ayrıca, Suudi Arabistan Veliaht Prensi, Umman Sultanı, Birleşik Arap Emirlikleri Cumhurbaşkanı ve Katar Emiri'yle görüşerek 'dayanışmalarını iletmek' istediğini belirtti ve İran Cumhurbaşkanı’na vatandaşlarımız Cecile Kohler ve Jacques Paris’in derhal serbest bırakılması talebini yinelediğini açıkladı. ABD Başkanı Donald Trump, Tahran’ın 'bu savaşı sona erdirmeyi' kabul etmesi gerektiğini; aksi takdirde çok daha ciddi sonuçlarla karşılaşacağını belirtirken, ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance ise İran’ın saldırıları barbarca ve canice olarak nitelendirmesine rağmen, ABD’nin İslam Cumhuriyeti'yle savaş halinde olmadığını ifade etmişti. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ise “Diplomasi kapısı her zaman açık olmalı, ancak şu anda durum böyle değil” diyerek diplomasiyi ihanet eden tarafın ABD olduğunu savunmuş ve ülkesinin güvenliğiyle çıkarlarını korumak için her türlü tedbiri alacaklarını vurgulamıştı. İran Atom Enerjisi Kurumu, nükleer sanayi geliştirme çalışmalarının durdurulmayacağını açıklarken, ABD’nin saldırısı uluslararası alanda olumsuz tepkilere yol açmıştı. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, saldırıları bölgede tehlikeli bir tırmanma ve uluslararası barışla güvenlik için doğrudan bir tehdit olarak nitelendirmişti. Rusya ise ABD’nin İran’daki nükleer tesislere yönelik saldırılarını kararlılıkla kınayarak, bu eylemlerin uluslararası hukuku, BM Antlaşması’nı ve BM Güvenlik Konseyi kararlarını ağır şekilde ihlal ettiğini vurgulamış; Moskova, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’ndan (UAEA) olaylara dürüst ve adil bir tepki beklediğini açıklamıştı. Ayrıca Küba ve Çin de ABD operasyonunu sert bir şekilde kınamıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250617/macron-iranda-rejim-degisikligi-girisimi-kaos-getirir-1097098505.html

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i̇ran

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emmanuel macron, haberler, ortadoğu, donald trump, j.d. vance, abd, i̇ran, i̇sfahan, uluslararası atom enerjisi ajansı (uaea), bm güvenlik konseyi, uluslararası atom enerjisi kurumu (uaea)