https://anlatilaninotesi.com.tr/20250622/kutahyada-kaliforniyum-bulundugu-iddia-edilmisti-valilikten-ilk-aciklama-geldi-1097227649.html

Kütahya'da kaliforniyum bulunduğu iddia edilmişti: Valilikten ilk açıklama geldi

Kütahya'da kaliforniyum bulunduğu iddia edilmişti: Valilikten ilk açıklama geldi

Sputnik Türkiye

Kütahya’da polisin durdurduğu araçta ele geçirilen ve kaliforniyum olduğu iddia edilen 7.15 gram maddenin sahte olduğu ortaya çıktı. Valilik, maddenin ilk... 22.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-22T14:30+0300

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Kütahya Valisi Musa Işın, sosyal medyada yer alan 'kaliforniyum' maddesi iddialarına ilişkin açıklama yaptı.Vali Işın, 20 Haziran 2025’te bir kişinin kaliforniyum olduğunu öne sürdüğü 7.15 gram maddeyle yakalandığını belirterek, maddenin AFAD İl Müdürlüğü tarafından incelendiğini ve kaliforniyum olmadığının tespit edildiğini söyledi. Şüpheli maddenin kesin analiz için Türkiye Atom Enerji Kurumu’na gönderildiğini ifade eden Işın, sosyal medyada yer alan iddiaların gerçeği yansıtmadığını vurguladı. Kamuoyuna resmi açıklamalar dışında yapılan paylaşımlara itibar edilmemesi çağrısında bulundu.

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