https://anlatilaninotesi.com.tr/20250622/kutahyada-kaliforniyum-bulundugu-iddia-edilmisti-valilikten-ilk-aciklama-geldi-1097227649.html
Kütahya'da kaliforniyum bulunduğu iddia edilmişti: Valilikten ilk açıklama geldi
Kütahya'da kaliforniyum bulunduğu iddia edilmişti: Valilikten ilk açıklama geldi
Sputnik Türkiye
Kütahya’da polisin durdurduğu araçta ele geçirilen ve kaliforniyum olduğu iddia edilen 7.15 gram maddenin sahte olduğu ortaya çıktı. Valilik, maddenin ilk... 22.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-22T14:30+0300
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Kütahya Valisi Musa Işın, sosyal medyada yer alan 'kaliforniyum' maddesi iddialarına ilişkin açıklama yaptı.Vali Işın, 20 Haziran 2025’te bir kişinin kaliforniyum olduğunu öne sürdüğü 7.15 gram maddeyle yakalandığını belirterek, maddenin AFAD İl Müdürlüğü tarafından incelendiğini ve kaliforniyum olmadığının tespit edildiğini söyledi. Şüpheli maddenin kesin analiz için Türkiye Atom Enerji Kurumu’na gönderildiğini ifade eden Işın, sosyal medyada yer alan iddiaların gerçeği yansıtmadığını vurguladı. Kamuoyuna resmi açıklamalar dışında yapılan paylaşımlara itibar edilmemesi çağrısında bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250528/yunanistanda-icme-suyunda-uranyum-panigi-3-bolgede-ohal-ilan-edildi-1096584633.html
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kütahya, kaliforniyum, uranyum, uranyum zenginleştirme, zenginleştirilmiş uranyum, uranyum-238, uluslararası uranyum zenginleştirme merkezi
kütahya, kaliforniyum, uranyum, uranyum zenginleştirme, zenginleştirilmiş uranyum, uranyum-238, uluslararası uranyum zenginleştirme merkezi
Kütahya'da kaliforniyum bulunduğu iddia edilmişti: Valilikten ilk açıklama geldi
Kütahya’da polisin durdurduğu araçta ele geçirilen ve kaliforniyum olduğu iddia edilen 7.15 gram maddenin sahte olduğu ortaya çıktı. Valilik, maddenin ilk incelemelere göre kaliforniyum olmadığını ve detaylı analiz için Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu’na gönderildiğini açıkladı.
Kütahya Valisi Musa Işın, sosyal medyada yer alan 'kaliforniyum' maddesi iddialarına ilişkin açıklama yaptı.
Vali Işın, 20 Haziran 2025’te bir kişinin kaliforniyum olduğunu öne sürdüğü 7.15 gram maddeyle yakalandığını belirterek, maddenin AFAD İl Müdürlüğü tarafından incelendiğini ve kaliforniyum olmadığının tespit edildiğini söyledi.
Şüpheli maddenin kesin analiz için Türkiye Atom Enerji Kurumu’na gönderildiğini ifade eden Işın, sosyal medyada yer alan iddiaların gerçeği yansıtmadığını vurguladı. Kamuoyuna resmi açıklamalar dışında yapılan paylaşımlara itibar edilmemesi çağrısında bulundu.