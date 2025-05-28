https://anlatilaninotesi.com.tr/20250528/yunanistanda-icme-suyunda-uranyum-panigi-3-bolgede-ohal-ilan-edildi-1096584633.html
Yunanistan'da içme suyunda uranyum paniği: 3 bölgede OHAL ilan edildi
Yunanistan'da içme suyunda uranyum paniği: 3 bölgede OHAL ilan edildi
Sputnik Türkiye
Yunanistan’ın Serres kentinde içme suyunda tehlikeli seviyede uranyum tespit edilmesi sonrası üç yerleşim biriminde olağanüstü hal ilan edildi. Uzmanlar, içme suyundaki uranyumun sağlık üzerindeki olası etkilerine dikkat çekiyor.
2025-05-28T11:36+0300
2025-05-28T11:36+0300
2025-05-28T11:36+0300
dünya
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yunanistan
dünya sağlık örgütü (dsö)
ert
içme suyunda uranyum tespit edildi
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Yunanistan'ın kuzeyinde bulunan Serres kentinde, içme suyunda tehlikeli seviyede uranyum tespit edildi. Kentin üç yerleşim yerinde olağanüstü hal ilan edildi. Yunan Devlet Televizyonu ERT'in haberine göre, Serres, Lefkonas ve Kristos yerleşim birimlerinde suda tespit edilen tehlikeli miktarda uranyum sorunuyla mücadele amacıyla OHAL ilan edildi.Serres Belediye Başkanı Varvara Bitlianga'nın talebi üzerine alınan olağanüstü hal kararının 26 Haziran'a kadar süreceği bildirildi.Geçen hafta yapılan denetimlerde içme suyunda tehlikeli seviyede uranyum tespit edildiği bildirilmişti. Bunun ardından Serres'in beş yerleşim bölgesinde su içilmesi ve yemek pişirme amacıyla kullanılması yasaklanmıştı. İçme suyunda uranyum için güvenli sınır nedir?Dünya Sağlık Örgütü'ne (DSÖ) göre içme suyunda uranyum için güvenli sınır 0.03 miligram/litre (30 mikrogram/litre) olarak belirlenmiştir. Avrupa Birliği ise bu limiti genellikle 15 mikrogram/litre olarak alır. Yunanistan'daki bazı bölgelerde bu sınırın birkaç kat üzerinde uranyum tespit edildiği bildiriliyor.İçme suyunda uranyum bulunmasının insan sağlığına etkileri nelerdir?Uranyumun içme suyu yoluyla alınması kısa vadede genellikle belirti vermez; ancak uzun süreli maruz kalma ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250526/yunanistanda-strep-a-bakterisi-alarmi-9-okulda-egitime-ara-verildi-1096526654.html
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yunanistan içme suyu uranyum, serres uranyum, yunanistan ohal, içme suyunda uranyum zararları, uranyum sınırı dsö, içme suyu kirlenmesi yunanistan, serres içme suyu tehlikesi
Yunanistan'da içme suyunda uranyum paniği: 3 bölgede OHAL ilan edildi
Yunanistan'ın Serres kentinde içme suyunda uranyum tespit edildi. 3 yerleşim biriminde olağanüstü hal ilan edildi. Kentte geçen hafta içme suyunda yapılan denetimlerde 'tehlikeli seviyede uranyum' tespit edilmesinin ardından beş yerleşim bölgesinde su kullanımı yasaklanmıştı.
Yunanistan'ın kuzeyinde bulunan Serres kentinde, içme suyunda tehlikeli seviyede uranyum tespit edildi. Kentin üç yerleşim yerinde olağanüstü hal ilan edildi. Yunan Devlet Televizyonu ERT'in haberine göre, Serres, Lefkonas ve Kristos yerleşim birimlerinde suda tespit edilen tehlikeli miktarda uranyum sorunuyla mücadele amacıyla OHAL ilan edildi.
Serres Belediye Başkanı Varvara Bitlianga'nın talebi üzerine alınan olağanüstü hal kararının 26 Haziran'a kadar süreceği bildirildi.
Geçen hafta yapılan denetimlerde içme suyunda tehlikeli seviyede uranyum tespit edildiği bildirilmişti. Bunun ardından Serres'in beş yerleşim bölgesinde su içilmesi ve yemek pişirme amacıyla kullanılması yasaklanmıştı.
İçme suyunda uranyum için güvenli sınır nedir?
Dünya Sağlık Örgütü'ne (DSÖ) göre içme suyunda uranyum için güvenli sınır 0.03 miligram/litre (30 mikrogram/litre) olarak belirlenmiştir. Avrupa Birliği ise bu limiti genellikle 15 mikrogram/litre olarak alır. Yunanistan'daki bazı bölgelerde bu sınırın birkaç kat üzerinde uranyum tespit edildiği bildiriliyor.
İçme suyunda uranyum bulunmasının insan sağlığına etkileri nelerdir?
Uranyumun içme suyu yoluyla alınması kısa vadede genellikle belirti vermez; ancak uzun süreli maruz kalma ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir:
Böbrek hasarı:
Uranyum toksisitesinin en yaygın etkisi böbrek fonksiyonlarını bozmasıdır.
Kemiklerde birikme:
Zamanla vücutta birikerek kemik dokusunda hasara neden olabilir.
Radyolojik riskler
: Doğal uranyum düşük radyoaktiftir ama yüksek dozlarda kansere zemin hazırlayabilir.
Gelişimsel etkiler:
Uzun süreli maruziyet çocuklarda gelişim geriliği ve öğrenme sorunlarına neden olabilir.