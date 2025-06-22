https://anlatilaninotesi.com.tr/20250622/istanbuldaki-rus-vatandaslari-buyuk-vatanseverlik-savasinin-baslangic-gununu-anma-toreniyle-kutladi-1097231623.html
İstanbul’daki Rus Vatandaşları, Büyük Vatanseverlik Savaşı’nın başlangıç gününü anma töreniyle kutladı
İstanbul’daki Rus Vatandaşları, Büyük Vatanseverlik Savaşı’nın başlangıç gününü anma töreniyle kutladı
Sputnik Türkiye
İstanbul’da yaşayan Rus vatandaşları, Büyük Vatanseverlik Savaşı’nın başlangıç günü anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulundu, anma lambası yaktı ve dua... 22.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-22T19:37+0300
2025-06-22T19:37+0300
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Bu yıl kurulan 'Anı Bahçesi', büyümüş servi ağaçları, leylandi ve papatyalarla göz doldurdu. Her bitkiye, soyları Türkiye’de yaşayan ve 2015’ten beri Zafer Günü’nde Ölümsüzler Alayı’na katılan Büyük Vatanseverlik Savaşı kahramanlarının isimleri verildi. Heybeliada’daki Rus subaylar anıtına çelenk koyma ve miting düzenleme geleneği, Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ülkelerinden gelen vatandaşları yılın en önemli etkinliğinde bir araya getirdi. Anıt alanındaki etkinlik, tarihini merak eden çok sayıda turisti de etkiledi. 19. yüzyılda yapılan anıtın üst kısmında ebedi yasın simgesi olarak başını eğmiş hüzünlü bir melek figürü yer alıyor.Toplumsal Diplomasi Derneği Başkanı Rimma Rızaeva, Anma ve Yas Günü etkinliğinin kapanışında yaptığı konuşmada, “Tüm kuşakların kahramanlarına ışık olsun” İfadelerini kullandı.Rızaeva, savaş meydanlarında hayatını kaybeden aile fertlerinin anısına sonbaharda leylandi fidanı dikimine vatandaşları davet etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250425/rusya-disisleri-150den-fazla-yabanci-diplomat-moskovadaki-torende-nazizme-karsi-mucadelede-hayatini-1095697171.html
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rusya, anma, anma töreni, anma günü, anma törenleri, anma ve keder günü, subay
rusya, anma, anma töreni, anma günü, anma törenleri, anma ve keder günü, subay
İstanbul’daki Rus Vatandaşları, Büyük Vatanseverlik Savaşı’nın başlangıç gününü anma töreniyle kutladı
İstanbul’da yaşayan Rus vatandaşları, Büyük Vatanseverlik Savaşı’nın başlangıç günü anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulundu, anma lambası yaktı ve dua etti.
Bu yıl kurulan 'Anı Bahçesi', büyümüş servi ağaçları, leylandi ve papatyalarla göz doldurdu. Her bitkiye, soyları Türkiye’de yaşayan ve 2015’ten beri Zafer Günü’nde Ölümsüzler Alayı’na katılan Büyük Vatanseverlik Savaşı kahramanlarının isimleri verildi.
Heybeliada’daki Rus subaylar anıtına çelenk koyma ve miting düzenleme geleneği, Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ülkelerinden gelen vatandaşları yılın en önemli etkinliğinde bir araya getirdi.
Anıt alanındaki etkinlik, tarihini merak eden çok sayıda turisti de etkiledi. 19. yüzyılda yapılan anıtın üst kısmında ebedi yasın simgesi olarak başını eğmiş hüzünlü bir melek figürü yer alıyor.
Toplumsal Diplomasi Derneği Başkanı Rimma Rızaeva, Anma ve Yas Günü etkinliğinin kapanışında yaptığı konuşmada, “Tüm kuşakların kahramanlarına ışık olsun” İfadelerini kullandı.
Rızaeva, savaş meydanlarında hayatını kaybeden aile fertlerinin anısına sonbaharda leylandi fidanı dikimine vatandaşları davet etti.