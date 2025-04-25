https://anlatilaninotesi.com.tr/20250425/rusya-disisleri-150den-fazla-yabanci-diplomat-moskovadaki-torende-nazizme-karsi-mucadelede-hayatini-1095697171.html

Rusya Dışişleri: 150'den fazla yabancı diplomat Moskova'daki törende Nazizme karşı mücadelede hayatını kaybedenleri andı

Rusya Dışişleri: 150'den fazla yabancı diplomat Moskova'daki törende Nazizme karşı mücadelede hayatını kaybedenleri andı

Sputnik Türkiye

Moskova'da 150'den fazla yabancı diplomat Meçhul Asker Anıtı'na çelenk bırakarak Nazizme karşı mücadelede hayatını kaybedenleri andı. 25.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-25T22:59+0300

2025-04-25T22:59+0300

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dünya

rusya dışişleri bakanlığı

moskova

meçhul asker anıtı

diplomat

tören

anma

nazizm

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Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, 150'den fazla yabancı diplomatın Moskova'daki Meçhul Asker Anıtı'na çelenk koyma törenine katılarak Nazizme karşı mücadelede hayatını kaybedenleri andığı belirtildi.Açıklamada, “Nazizm'e karşı mücadelede hayatını kaybedenleri anmak için düzenlenen törene katılan 150'den fazla yabancı büyükelçi ve diplomat, savaş alanından dönmeyen askerlerin kahramanlık ve fedakarlıklarını bir dakikalık saygı duruşuyla andı” ifadelerine yer verildi.Törendeki geniş yabancı diplomatik temsilin, dünyayı Nazi tehdidinden kurtaran kahramanların başarılarının tüm dünyada hatırlandığını ve onurlandırıldığını açıkça gösterdiği vurgulandı.

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rusya dışişleri bakanlığı, moskova, meçhul asker anıtı, diplomat, tören, anma, nazizm