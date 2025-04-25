https://anlatilaninotesi.com.tr/20250425/rusya-disisleri-150den-fazla-yabanci-diplomat-moskovadaki-torende-nazizme-karsi-mucadelede-hayatini-1095697171.html
Rusya Dışişleri: 150'den fazla yabancı diplomat Moskova'daki törende Nazizme karşı mücadelede hayatını kaybedenleri andı
Rusya Dışişleri: 150'den fazla yabancı diplomat Moskova'daki törende Nazizme karşı mücadelede hayatını kaybedenleri andı
Sputnik Türkiye
Moskova'da 150'den fazla yabancı diplomat Meçhul Asker Anıtı'na çelenk bırakarak Nazizme karşı mücadelede hayatını kaybedenleri andı. 25.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-25T22:59+0300
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2025-04-25T22:57+0300
dünya
rusya dışişleri bakanlığı
moskova
meçhul asker anıtı
diplomat
tören
anma
nazizm
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Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, 150'den fazla yabancı diplomatın Moskova'daki Meçhul Asker Anıtı'na çelenk koyma törenine katılarak Nazizme karşı mücadelede hayatını kaybedenleri andığı belirtildi.Açıklamada, “Nazizm'e karşı mücadelede hayatını kaybedenleri anmak için düzenlenen törene katılan 150'den fazla yabancı büyükelçi ve diplomat, savaş alanından dönmeyen askerlerin kahramanlık ve fedakarlıklarını bir dakikalık saygı duruşuyla andı” ifadelerine yer verildi.Törendeki geniş yabancı diplomatik temsilin, dünyayı Nazi tehdidinden kurtaran kahramanların başarılarının tüm dünyada hatırlandığını ve onurlandırıldığını açıkça gösterdiği vurgulandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250424/nazilere-karsi-kazanilan-zafere-dogru-moskovada-aziz-georgiy-kurdelesi-etkinligi-basladi-1095648450.html
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rusya dışişleri bakanlığı, moskova, meçhul asker anıtı, diplomat, tören, anma, nazizm
rusya dışişleri bakanlığı, moskova, meçhul asker anıtı, diplomat, tören, anma, nazizm
Rusya Dışişleri: 150'den fazla yabancı diplomat Moskova'daki törende Nazizme karşı mücadelede hayatını kaybedenleri andı
Moskova'da 150'den fazla yabancı diplomat Meçhul Asker Anıtı'na çelenk bırakarak Nazizme karşı mücadelede hayatını kaybedenleri andı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, 150'den fazla yabancı diplomatın Moskova'daki Meçhul Asker Anıtı'na çelenk koyma törenine katılarak Nazizme karşı mücadelede hayatını kaybedenleri andığı belirtildi.
Açıklamada, “Nazizm'e karşı mücadelede hayatını kaybedenleri anmak için düzenlenen törene katılan 150'den fazla yabancı büyükelçi ve diplomat, savaş alanından dönmeyen askerlerin kahramanlık ve fedakarlıklarını bir dakikalık saygı duruşuyla andı” ifadelerine yer verildi.
Törendeki geniş yabancı diplomatik temsilin, dünyayı Nazi tehdidinden kurtaran kahramanların başarılarının tüm dünyada hatırlandığını ve onurlandırıldığını açıkça gösterdiği vurgulandı.