Hava sıcaklığı düşüyor: Sağanak yağış, fırtına ve toz fırtınası uyarıları var
© AARüzgar
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Meteoroloji'nin bugünkü hava durumuna göre hava sıcaklıkları 2-4 derece azalacak. Marmara ve Ege'nin batı bölgelerinde rüzgarın şiddeti yer yer 70 km/saat'a ulaşacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 22 Haziran Pazar günü hava durumu tahminlere göre, Türkiye'nin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı ve Orta Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz’in Toroslar kesimi, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Ordu, Tokat ve Erzincan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda toz taşınımı bekleniyor.
Hava sıcaklığının, iç kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı tahmin ediliyor, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.
Fırtınaya dikkat
Rüzgarın Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'de kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Tozlu rüzgar hava kalitesini düşüyor
Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda toz taşınımı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
MARMARA
Balıkesir: 28°C, parçalı ve az bulutlu
Edirne: 33°C, parçalı ve az bulutlu
İstanbul: 27°C, parçalı ve az bulutlu
Kırklareli: 29°C, parçalı ve az bulutlu
Rüzgarın bölgenin batısında kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
Balıkesir: 28°C, parçalı ve az bulutlu
Edirne: 33°C, parçalı ve az bulutlu
İstanbul: 27°C, parçalı ve az bulutlu
Kırklareli: 29°C, parçalı ve az bulutlu
Rüzgarın bölgenin batısında kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
EGE
Afyonkarahisar: 25°C, az bulutlu ve açık
İzmir: 33°C, az bulutlu ve açık
Muğla: 34°C, az bulutlu ve açık
Uşak: 27°C, az bulutlu ve açık
Bölge kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) bekleniyor.
Afyonkarahisar: 25°C, az bulutlu ve açık
İzmir: 33°C, az bulutlu ve açık
Muğla: 34°C, az bulutlu ve açık
Uşak: 27°C, az bulutlu ve açık
Bölge kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) bekleniyor.
AKDENİZ
Adana: 34°C, parçalı ve az bulutlu
Antalya: 36°C, parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Hatay: 31°C, parçalı ve az bulutlu
Isparta: 28°C, parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Adana: 34°C, parçalı ve az bulutlu
Antalya: 36°C, parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Hatay: 31°C, parçalı ve az bulutlu
Isparta: 28°C, parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Ankara: 28°C, parçalı ve az bulutlu
Eskişehir: 25°C, parçalı ve az bulutlu
Konya: 26°C, parçalı ve az bulutlu
Sivas: 24°C, parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Ankara: 28°C, parçalı ve az bulutlu
Eskişehir: 25°C, parçalı ve az bulutlu
Konya: 26°C, parçalı ve az bulutlu
Sivas: 24°C, parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Bolu: 24°C, az bulutlu ve açık
Düzce: 27°C, az bulutlu ve açık
Sinop: 27°C, az bulutlu ve açık
Zonguldak: 24°C, az bulutlu ve açık
Bolu: 24°C, az bulutlu ve açık
Düzce: 27°C, az bulutlu ve açık
Sinop: 27°C, az bulutlu ve açık
Zonguldak: 24°C, az bulutlu ve açık
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Amasya: 28°C, parçalı ve çok bulutlu
Rize: 24°C, parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Samsun: 24°C, parçalı ve çok bulutlu
Trabzon: 23°C, parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Amasya: 28°C, parçalı ve çok bulutlu
Rize: 24°C, parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Samsun: 24°C, parçalı ve çok bulutlu
Trabzon: 23°C, parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Erzurum: 24°C, az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Kars: 23°C, az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Malatya: 33°C, az bulutlu ve açık
Van: 25°C, az bulutlu ve açık
Bölgenin kuzeydoğusu ile Erzincan çevrelerinde yerel yağış beklenirken, güneydoğusunda toz taşınımı görülebilir.
Erzurum: 24°C, az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Kars: 23°C, az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Malatya: 33°C, az bulutlu ve açık
Van: 25°C, az bulutlu ve açık
Bölgenin kuzeydoğusu ile Erzincan çevrelerinde yerel yağış beklenirken, güneydoğusunda toz taşınımı görülebilir.
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Diyarbakır: 38°C, az bulutlu ve açık
Gaziantep: 34°C, az bulutlu ve açık
Mardin: 35°C, az bulutlu ve açık
Siirt: 37°C, az bulutlu ve açık
Diyarbakır: 38°C, az bulutlu ve açık
Gaziantep: 34°C, az bulutlu ve açık
Mardin: 35°C, az bulutlu ve açık
Siirt: 37°C, az bulutlu ve açık
20 Haziran , 18:42