https://anlatilaninotesi.com.tr/20250622/hava-sicakligi-dusuyor-saganak-yagis-firtina-ve-toz-firtinasi-uyarilari-var--1097223483.html

Hava sıcaklığı düşüyor: Sağanak yağış, fırtına ve toz fırtınası uyarıları var

Hava sıcaklığı düşüyor: Sağanak yağış, fırtına ve toz fırtınası uyarıları var

Sputnik Türkiye

22 Haziran'da hava sıcaklığı 2-4 derece azalıyor. Marmara ve Ege'de fırtına, Doğu Anadolu'da toz taşınımı ve birçok bölgede sağanak yağış bekleniyor.

2025-06-22T09:41+0300

2025-06-22T09:41+0300

2025-06-22T09:41+0300

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 22 Haziran Pazar günü hava durumu tahminlere göre, Türkiye'nin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı ve Orta Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz’in Toroslar kesimi, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Ordu, Tokat ve Erzincan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda toz taşınımı bekleniyor.Hava sıcaklığının, iç kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı tahmin ediliyor, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.Fırtınaya dikkatRüzgarın Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'de kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.Tozlu rüzgar hava kalitesini düşüyorDoğu Anadolu'nun güneydoğusunda toz taşınımı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.MARMARABalıkesir: 28°C, parçalı ve az bulutluEdirne: 33°C, parçalı ve az bulutluİstanbul: 27°C, parçalı ve az bulutluKırklareli: 29°C, parçalı ve az bulutluRüzgarın bölgenin batısında kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.EGEAfyonkarahisar: 25°C, az bulutlu ve açıkİzmir: 33°C, az bulutlu ve açıkMuğla: 34°C, az bulutlu ve açıkUşak: 27°C, az bulutlu ve açıkBölge kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) bekleniyor.AKDENİZAdana: 34°C, parçalı ve az bulutluAntalya: 36°C, parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıHatay: 31°C, parçalı ve az bulutluIsparta: 28°C, parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıİÇ ANADOLUAnkara: 28°C, parçalı ve az bulutluEskişehir: 25°C, parçalı ve az bulutluKonya: 26°C, parçalı ve az bulutluSivas: 24°C, parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıBATI KARADENİZBolu: 24°C, az bulutlu ve açıkDüzce: 27°C, az bulutlu ve açıkSinop: 27°C, az bulutlu ve açıkZonguldak: 24°C, az bulutlu ve açıkORTA ve DOĞU KARADENİZAmasya: 28°C, parçalı ve çok bulutluRize: 24°C, parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSamsun: 24°C, parçalı ve çok bulutluTrabzon: 23°C, parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDOĞU ANADOLUErzurum: 24°C, az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKars: 23°C, az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMalatya: 33°C, az bulutlu ve açıkVan: 25°C, az bulutlu ve açıkBölgenin kuzeydoğusu ile Erzincan çevrelerinde yerel yağış beklenirken, güneydoğusunda toz taşınımı görülebilir.GÜNEYDOĞU ANADOLUDiyarbakır: 38°C, az bulutlu ve açıkGaziantep: 34°C, az bulutlu ve açıkMardin: 35°C, az bulutlu ve açıkSiirt: 37°C, az bulutlu ve açık

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