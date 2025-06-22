https://anlatilaninotesi.com.tr/20250622/iran-disisleri-bakani-arakci-rusyaya-gidip-putin-ile-gorusecegim-1097226648.html
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: Rusya'ya gidip Putin ile görüşeceğim
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: Rusya'ya gidip Putin ile görüşeceğim
Sputnik Türkiye
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, bugün İstanbul'da düzenlediği basın toplantısında İran'a yönelik saldırılar ve ABD'nin hava saldırısına yönelik... 22.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-22T13:17+0300
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2025-06-22T13:23+0300
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İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 51. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı’nın gerçekleştirildiği Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda basın toplantısı düzenledi.İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, 23 Haziran Pazartesi günü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşmeyi planladığını belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250622/canli-iran-israil-catismasinda-10-gun-abd-iranin-tesislerini-vurdu-iran-israile-fuze-saldirisi-1097222480.html
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abbas arakçi, i̇slam i̇şbirliği teşkilatı (i̇i̇t), i̇ran, rusya, ortadoğu
abbas arakçi, i̇slam i̇şbirliği teşkilatı (i̇i̇t), i̇ran, rusya, ortadoğu
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: Rusya'ya gidip Putin ile görüşeceğim
13:17 22.06.2025 (güncellendi: 13:23 22.06.2025)
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, bugün İstanbul'da düzenlediği basın toplantısında İran'a yönelik saldırılar ve ABD'nin hava saldırısına yönelik açıklamalarda bulundu. Arakçi, yarın (23 Haziran) Rusya'ya gidip Rusya Lideri Putin ile görüşeceğini duyurdu.
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 51. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı’nın gerçekleştirildiği Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda basın toplantısı düzenledi.
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, 23 Haziran Pazartesi günü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşmeyi planladığını belirtti.
"Yarın Rusya'ya gidiyorum, Sayın Vladimir Putin ile görüşmem olacak. İki ülke arasında stratejik ortaklık var, eylemlerimizi koordine ediyoruz. Onlar (Rus tarafı) her zaman nükleer müzakerelerin bir parçası olmuştur. Son aylarda ABD ile müzakereler yaptığımızda, Rus dostlarımızı müzakerelerin gidişatı hakkında düzenli olarak bilgilendirmiştik. Yarın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ciddi bir görüşme yapacağız."