İran Dışişleri Bakanı Arakçi: Rusya'ya gidip Putin ile görüşeceğim

"Yarın Rusya'ya gidiyorum, Sayın Vladimir Putin ile görüşmem olacak. İki ülke arasında stratejik ortaklık var, eylemlerimizi koordine ediyoruz. Onlar (Rus tarafı) her zaman nükleer müzakerelerin bir parçası olmuştur. Son aylarda ABD ile müzakereler yaptığımızda, Rus dostlarımızı müzakerelerin gidişatı hakkında düzenli olarak bilgilendirmiştik. Yarın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ciddi bir görüşme yapacağız."