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21 Haziran ne günü? Gündönümü nedir?
21 Haziran ne günü? Gündönümü nedir?
Sputnik Türkiye
Dünya’nın Güneş etrafındaki hareketi ve eksen eğikliği nedeniyle, 21 Haziran tarihinde kuzey yarımkürede yılın en uzun günü ve en kısa gecesi yaşanacak. Bu... 20.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-20T18:42+0300
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21 Haziran tarihinin, kuzey yarımkürede yılın en uzun günü ve en kısa gecesinin yaşandığı gün olduğu açıklandı.Uzmanlar 21 Haziran'ın kuzey yarımkürede yaz mevsiminin, güney yarımkürede ise kış mevsiminin başlangıcı olduğunu belirtti. Bu tarihte, güneş ışınlarının Yengeç Dönencesi’ne dik açıyla düştüğü, kuzey kutbunda ise güneşin 24 saat boyunca batmadan görüldüğü, güney kutbunda ise 24 saat boyunca güneşin doğmadığı kaydedildi.Ayrıca, bu tarihten itibaren kuzey yarımkürede gündüzlerin kısalmaya, güney yarımkürede ise gündüzlerin uzamaya başlayacağı ifade edildi. Ancak 21 Eylül’e kadar gece ve gündüz sürelerinin eşit olmayacağı da vurgulandı.Uzmanlar, 21 Aralık tarihinde ise bu durumun tam tersinin yaşandığını; kuzey yarımkürede en kısa gün ve en uzun gecenin yaşandığını belirtti. Gündönümlerinin, mevsim geçişlerini ve doğal döngüleri anlamada önemli bir yere sahip olduğu ifade edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250610/sicakliklar-yukseliyor-termometreler-40-dereceyi-gecti-1096894474.html
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güneş, ilkbahar ekinoksu , yaz, yaz tatili, yaz sezonu, yaz saati uygulaması, yaz-kış saati uygulaması
güneş, ilkbahar ekinoksu , yaz, yaz tatili, yaz sezonu, yaz saati uygulaması, yaz-kış saati uygulaması

21 Haziran ne günü? Gündönümü nedir?

18:42 20.06.2025
© AAgüneş - güneş enerjisi
güneş - güneş enerjisi - Sputnik Türkiye, 1920, 20.06.2025
© AA
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Dünya’nın Güneş etrafındaki hareketi ve eksen eğikliği nedeniyle, 21 Haziran tarihinde kuzey yarımkürede yılın en uzun günü ve en kısa gecesi yaşanacak. Bu özel doğa olayı 'gündönümü' ya da 'solstis' olarak adlandırılıyor.
21 Haziran tarihinin, kuzey yarımkürede yılın en uzun günü ve en kısa gecesinin yaşandığı gün olduğu açıklandı.
Uzmanlar 21 Haziran'ın kuzey yarımkürede yaz mevsiminin, güney yarımkürede ise kış mevsiminin başlangıcı olduğunu belirtti. Bu tarihte, güneş ışınlarının Yengeç Dönencesi’ne dik açıyla düştüğü, kuzey kutbunda ise güneşin 24 saat boyunca batmadan görüldüğü, güney kutbunda ise 24 saat boyunca güneşin doğmadığı kaydedildi.
Ayrıca, bu tarihten itibaren kuzey yarımkürede gündüzlerin kısalmaya, güney yarımkürede ise gündüzlerin uzamaya başlayacağı ifade edildi. Ancak 21 Eylül’e kadar gece ve gündüz sürelerinin eşit olmayacağı da vurgulandı.
Uzmanlar, 21 Aralık tarihinde ise bu durumun tam tersinin yaşandığını; kuzey yarımkürede en kısa gün ve en uzun gecenin yaşandığını belirtti. Gündönümlerinin, mevsim geçişlerini ve doğal döngüleri anlamada önemli bir yere sahip olduğu ifade edildi.
Ankara'da sıcak hava - Sputnik Türkiye, 1920, 10.06.2025
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