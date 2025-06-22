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Galatasaray’dan Osimhen'e mesaj var
Galatasaray’dan Osimhen'e mesaj var
Sputnik Türkiye
Yeni sezon öncesi Şampiyonlar Ligi kadrosunu güçlendirmek isteyen Galatasaray, Victor Osimhen transferinde vites yükseltti. Nijeryalı golcüye mesaj gönderildi... 22.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-22T09:54+0300
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leroy sane
suudi arabistan
galatasaray
napoli
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uefa şampiyonlar ligi
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Süper Lig şampiyonu Galatasaray, yeni sezonda UEFA Şampiyonlar Ligi hedefi doğrultusunda transfer çalışmalarına hız verdi. Alman yıldız Leroy Sane’yi kadrosuna katan sarı-kırmızılılar, forvet hattı için gözünü Victor Osimhen'e çevirdi.Kulüp, şu anda Nijerya’da tatilde olan Osimhen’e net bir mesaj gönderdiği basına yansıdı:Dev kulüpler peşinde, Suudi teklifi reddettiOsimhen ile daha önce Manchester United ve Juventus ilgilenmiş, Suudi Arabistan temsilcisi Al-Hilal ise astronomik bir teklif sunmuştu. Ancak yıldız oyuncu bu teklifi geri çevirmişti.'Tatile odaklandım'Nijeryalı golcü, katıldığı bir YouTube programında transfer sorularını yanıtsız bırakırken yalnızca,“Şu an sadece tatilime odaklandım, neler olacağını göreceğiz” demekle yetindi.İtalyan basını ise Osimhen’in temmuz ortasına kadar hiçbir kulübe imza atmayacağını öne sürüyor.
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victor osimhen galatasaray, galatasaray osimhen transferi, galatasaray forvet transferi, galatasaray napoli anlaşması, osimhen al hilal, galatasaray şampiyonlar ligi kadrosu

Galatasaray’dan Osimhen'e mesaj var

09:54 22.06.2025
© AA / Veysel AltunOsimhen
Osimhen - Sputnik Türkiye, 1920, 22.06.2025
© AA / Veysel Altun
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Yeni sezon öncesi Şampiyonlar Ligi kadrosunu güçlendirmek isteyen Galatasaray, Victor Osimhen transferinde vites yükseltti. Nijeryalı golcüye mesaj gönderildi, cevap bekleniyor. Öte yandan tatilde olduğunu belirten Osimhen'in yeni takımını duyurmaya hazırlandığı öne sürüldü.
Süper Lig şampiyonu Galatasaray, yeni sezonda UEFA Şampiyonlar Ligi hedefi doğrultusunda transfer çalışmalarına hız verdi. Alman yıldız Leroy Sane’yi kadrosuna katan sarı-kırmızılılar, forvet hattı için gözünü Victor Osimhen'e çevirdi.
Kulüp, şu anda Nijerya’da tatilde olan Osimhen’e net bir mesaj gönderdiği basına yansıdı:

"Forvette önceliğimiz sensin. Napoli ile de anlaştık. Önümüzü görmemiz için kararını bir an önce vermen gerekiyor. İşin uzaması Galatasaray'a zarar verir. Tatilin bittikten sonra masaya gel konuşalım. Olumlu veya olumsuz, transferi sonuçlandıralım"

Dev kulüpler peşinde, Suudi teklifi reddetti

Osimhen ile daha önce Manchester United ve Juventus ilgilenmiş, Suudi Arabistan temsilcisi Al-Hilal ise astronomik bir teklif sunmuştu. Ancak yıldız oyuncu bu teklifi geri çevirmişti.

'Tatile odaklandım'

Nijeryalı golcü, katıldığı bir YouTube programında transfer sorularını yanıtsız bırakırken yalnızca,
“Şu an sadece tatilime odaklandım, neler olacağını göreceğiz” demekle yetindi.
İtalyan basını ise Osimhen’in temmuz ortasına kadar hiçbir kulübe imza atmayacağını öne sürüyor.
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