https://anlatilaninotesi.com.tr/20250622/galatasaraydan-osimhene-mesaj-var-1097223863.html

Galatasaray’dan Osimhen'e mesaj var

Galatasaray’dan Osimhen'e mesaj var

Sputnik Türkiye

Yeni sezon öncesi Şampiyonlar Ligi kadrosunu güçlendirmek isteyen Galatasaray, Victor Osimhen transferinde vites yükseltti. Nijeryalı golcüye mesaj gönderildi... 22.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-22T09:54+0300

2025-06-22T09:54+0300

2025-06-22T09:54+0300

spor

osimhen

leroy sane

suudi arabistan

galatasaray

napoli

süper lig

uefa şampiyonlar ligi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/0c/1095338715_0:154:3162:1933_1920x0_80_0_0_495959407cc5e3e2d4c1f25bc1bcf5c2.jpg

Süper Lig şampiyonu Galatasaray, yeni sezonda UEFA Şampiyonlar Ligi hedefi doğrultusunda transfer çalışmalarına hız verdi. Alman yıldız Leroy Sane’yi kadrosuna katan sarı-kırmızılılar, forvet hattı için gözünü Victor Osimhen'e çevirdi.Kulüp, şu anda Nijerya’da tatilde olan Osimhen’e net bir mesaj gönderdiği basına yansıdı:Dev kulüpler peşinde, Suudi teklifi reddettiOsimhen ile daha önce Manchester United ve Juventus ilgilenmiş, Suudi Arabistan temsilcisi Al-Hilal ise astronomik bir teklif sunmuştu. Ancak yıldız oyuncu bu teklifi geri çevirmişti.'Tatile odaklandım'Nijeryalı golcü, katıldığı bir YouTube programında transfer sorularını yanıtsız bırakırken yalnızca,“Şu an sadece tatilime odaklandım, neler olacağını göreceğiz” demekle yetindi.İtalyan basını ise Osimhen’in temmuz ortasına kadar hiçbir kulübe imza atmayacağını öne sürüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250620/a-milli-kadin-voleybol-takimi-cumhurbaskani-erdogani-ziyaret-etti-1097204577.html

suudi arabistan

napoli

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

victor osimhen galatasaray, galatasaray osimhen transferi, galatasaray forvet transferi, galatasaray napoli anlaşması, osimhen al hilal, galatasaray şampiyonlar ligi kadrosu