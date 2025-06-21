https://anlatilaninotesi.com.tr/20250621/fatih-altayli-gozaltina-alindi-1097221524.html

Fatih Altaylı gözaltına alındı

Fatih Altaylı gözaltına alındı

Sputnik Türkiye

Gazeteci Fatih Altaylı, YouTube kanalında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldığı belirtilen tehdit içerikli sözleri nedeniyle hakkında başlatılan... 21.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-21T21:22+0300

2025-06-21T21:22+0300

2025-06-21T21:57+0300

türki̇ye

fatih altaylı

türkiye

cumhuriyet başsavcılığı

i̇stanbul emniyet müdürlüğü

i̇stanbul cumhuriyet başsavcılığı

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Gazeteci Fatih Altaylı Teşvikiye'deki evinden gözaltına alındı.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Fatih Altaylı’nın dünkü programında yer alan sözlerine ilişkin "Cumhurbaşkanını tehdit" suçundan resen soruşturma başlatıldığı belirtti. Başsavcılık'tan yapılan açıklamada şu cümleler yer aldı:'Nereye götürdüklerini bilmiyoruz'Fatih Altaylı'nın eşi, Hande Altaylı'nın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Az önce Fatih'i aldılar. Nereye götürdüklerini bilmiyoruz" ifadeleri yer aldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250327/rtuk-72-saat-sure-vermisti-fatih-altaylidan-ilk-aciklama-1094923584.html

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