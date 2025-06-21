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Fatih Altaylı gözaltına alındı
Fatih Altaylı gözaltına alındı
Sputnik Türkiye
Gazeteci Fatih Altaylı, YouTube kanalında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldığı belirtilen tehdit içerikli sözleri nedeniyle hakkında başlatılan... 21.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-21T21:22+0300
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cumhuriyet başsavcılığı
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Gazeteci Fatih Altaylı Teşvikiye'deki evinden gözaltına alındı.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Fatih Altaylı’nın dünkü programında yer alan sözlerine ilişkin "Cumhurbaşkanını tehdit" suçundan resen soruşturma başlatıldığı belirtti. Başsavcılık'tan yapılan açıklamada şu cümleler yer aldı:'Nereye götürdüklerini bilmiyoruz'Fatih Altaylı'nın eşi, Hande Altaylı'nın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Az önce Fatih'i aldılar. Nereye götürdüklerini bilmiyoruz" ifadeleri yer aldı.
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fatih altaylı, fatih altaylı gözaltı, hande altaylı, fatih altayli, fatih altaylı neden gözaltına alındı

Fatih Altaylı gözaltına alındı

21:22 21.06.2025 (güncellendi: 21:57 21.06.2025)
© FlickrFatih Altaylı
Fatih Altaylı - Sputnik Türkiye, 1920, 21.06.2025
© Flickr
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Gazeteci Fatih Altaylı, YouTube kanalında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldığı belirtilen tehdit içerikli sözleri nedeniyle hakkında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı.
Gazeteci Fatih Altaylı Teşvikiye'deki evinden gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Fatih Altaylı’nın dünkü programında yer alan sözlerine ilişkin "Cumhurbaşkanını tehdit" suçundan resen soruşturma başlatıldığı belirtti.
Başsavcılık'tan yapılan açıklamada şu cümleler yer aldı:
Fatih Altaylı hakkında, kendi ismiyle anılan ‘YouTube’ sosyal medya kanalında 20/06/2025 tarihli yayında Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alan tehdit içerikli sözleri nedeniyle, Cumhurbaşkanını Tehdit (TCK md. 310/2 delaletiyle 106/1) suçundan re’sen soruşturma başlatılmış olup, adı geçen şahıs İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne verilen talimat gereği bugün yakalanarak gözaltına alınmıştır.

'Nereye götürdüklerini bilmiyoruz'

Fatih Altaylı'nın eşi, Hande Altaylı'nın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Az önce Fatih'i aldılar. Nereye götürdüklerini bilmiyoruz" ifadeleri yer aldı.
Hande Altaylı
Hande Altaylı - Sputnik Türkiye, 1920, 21.06.2025
Hande Altaylı

Fatih Altaylı - Sputnik Türkiye, 1920, 27.03.2025
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