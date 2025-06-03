https://anlatilaninotesi.com.tr/20250603/komsular-ihbar-etti-73-yasindaki-kadinin-evinden-iki-kamyon-cop-cikarildi-1096760745.html
Komşular ihbar etti: 73 yaşındaki kadının evinden iki kamyon çöp çıkarıldı
Komşular ihbar etti: 73 yaşındaki kadının evinden iki kamyon çöp çıkarıldı
Sputnik Türkiye
Eskişehir'de tek katlı müstakil evde yaşayan 73 yaşındaki kadının evinden iki kamyon çöp çıkarıldı. 03.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-03T12:56+0300
2025-06-03T12:56+0300
2025-06-03T12:56+0300
yaşam
eskişehir
çöp ev
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Eskişehir'in Tepebaşı ilçesindeki tek katlı müstakil evden belediye ekiplerince 2 kamyon çöp çıkarıldı. Evin sahibinin 73 yaşında Nahide G. olduğu belirlenirken aynı evin iki yıl önce de atıklardan temizlendiği ortaya çıktı. Komşular ihbar ettiŞarhöyük Mahallesi sakinleri, Gap Sokağı'nda 73 yaşındaki Nahide G'ye ait evden kötü kokular geldiği yönünde Tepebaşı Belediyesine ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye giden zabıta ekipleri, binayı kontrol edince çöp dolu evle karşılaştı.Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, evden teneke, pet şişe, plastik poşet ve çeşitli ambalaj atıkları ile plastik eşyalardan oluşan 2 kamyon çöp çıkardı. Çıkarılan atıklar, imha edilmek üzere katı atık bertaraf tesisine götürüldü. Boşaltılan ev, ekiplerce dezenfekte edildi. Ekipler, aynı kişiye ait evi 2 yıl önce de atıklardan temizlemişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250306/mersindeki-bir-evden-10-ton-cop-cikti-1094263776.html
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eskişehir, çöp ev
Komşular ihbar etti: 73 yaşındaki kadının evinden iki kamyon çöp çıkarıldı
Eskişehir'de tek katlı müstakil evde yaşayan 73 yaşındaki kadının evinden iki kamyon çöp çıkarıldı.
Eskişehir'in Tepebaşı ilçesindeki tek katlı müstakil evden belediye ekiplerince 2 kamyon çöp çıkarıldı. Evin sahibinin 73 yaşında Nahide G. olduğu belirlenirken aynı evin iki yıl önce de atıklardan temizlendiği ortaya çıktı.
Şarhöyük Mahallesi sakinleri, Gap Sokağı'nda 73 yaşındaki Nahide G'ye ait evden kötü kokular geldiği yönünde Tepebaşı Belediyesine ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye giden zabıta ekipleri, binayı kontrol edince çöp dolu evle karşılaştı.
Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, evden teneke, pet şişe, plastik poşet ve çeşitli ambalaj atıkları ile plastik eşyalardan oluşan 2 kamyon çöp çıkardı. Çıkarılan atıklar, imha edilmek üzere katı atık bertaraf tesisine götürüldü. Boşaltılan ev, ekiplerce dezenfekte edildi. Ekipler, aynı kişiye ait evi 2 yıl önce de atıklardan temizlemişti.