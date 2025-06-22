https://anlatilaninotesi.com.tr/20250622/adalet-bakani-tunc-tehdit-ve-hakaret-gazetecilik-perdesi-arkasina-saklanarak-mesrulastirilamaz-1097232496.html
Adalet Bakanı Tunç: Tehdit ve hakaret, gazetecilik perdesi arkasına saklanarak meşrulaştırılamaz
Adalet Bakanı Tunç: Tehdit ve hakaret, gazetecilik perdesi arkasına saklanarak meşrulaştırılamaz
Sputnik Türkiye
Gazeteci Fatih Altaylı'nın tutuklanmasına ilişkin değerlendirmede bulunan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, tehdit ve hakaretin, gazetecilik perdesi arkasına... 22.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-22T20:49+0300
2025-06-22T20:49+0300
2025-06-22T21:13+0300
yılmaz tunç
fatih altaylı
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Adalet Bakanı Tunç, sosyal medya hesabından gazeteci Fatih Altaylı'nın tutuklanmasına ilişkin bir açıklama yaptı.Bakan Tunç açıklamasında "Bir sosyal medya yayınında 'ömür boyu başkanlık' şeklindeki, tamamen uydurulan asılsız bir iddia üzerinden Sayın Cumhurbaşkanımıza 'diktatör' iftirasında bulunulması; tarihî gerçeklikten uzak, yalan ve yanlış örneklerle hakaret ve şiddet çağrısı içeren bir kara propaganda yapılması kesinlikle kabul edilemez" ifadelerine yer verdi.Hakaret ve tehdidin, hiçbir demokratik hukuk düzeninde düşünce ve ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilemeyeceğini ifade eden Bakan Tunç, açıklamasına şöyle devam etti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250622/fatih-altayli-tutuklama-talebiyle-mahkemeye-sevk-edildi-1097229304.html
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Adalet Bakanı Tunç: Tehdit ve hakaret, gazetecilik perdesi arkasına saklanarak meşrulaştırılamaz
20:49 22.06.2025 (güncellendi: 21:13 22.06.2025)
Gazeteci Fatih Altaylı'nın tutuklanmasına ilişkin değerlendirmede bulunan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, tehdit ve hakaretin, gazetecilik perdesi arkasına saklanarak meşrulaştırılamayacağını belirtti.
Adalet Bakanı Tunç, sosyal medya hesabından gazeteci Fatih Altaylı'nın tutuklanmasına ilişkin bir açıklama yaptı.
Bakan Tunç açıklamasında "Bir sosyal medya yayınında 'ömür boyu başkanlık' şeklindeki, tamamen uydurulan asılsız bir iddia üzerinden Sayın Cumhurbaşkanımıza 'diktatör' iftirasında bulunulması; tarihî gerçeklikten uzak, yalan ve yanlış örneklerle hakaret ve şiddet çağrısı içeren bir kara propaganda yapılması kesinlikle kabul edilemez" ifadelerine yer verdi.
Hakaret ve tehdidin, hiçbir demokratik hukuk düzeninde düşünce ve ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilemeyeceğini ifade eden Bakan Tunç, açıklamasına şöyle devam etti:
"İfade özgürlüğü; kişilik haklarını, kamu düzenini, milletimizin değerlerini ve devletin anayasal kurumlarını hedef alan saldırıların bahanesi olamaz. Hukuk Devleti ilkesinin gereği olarak hiç kimse, Cumhurbaşkanımıza yönelik diktatörlük gibi çirkin ve yakışıksız ifadelerle hakaret ve tehdit içeren beyanlarda bulunma hakkına sahip değildir. Tehdit ve hakaret, gazetecilik perdesi arkasına saklanarak meşrulaştırılamaz.
Soruşturmayı yürüten savcılık, Anayasa’dan ve kanunlardan aldığı yetkiyle, kişi ve unvan ayrımı gözetmeksizin görevini ifa etmektedir. Hiçbir makam ya da kişi, yargıya talimat veremez.
Unutulmamalıdır ki, demokratik toplumlarda eleştiri ile suç arasındaki sınır nettir. Hukukun çizdiği bu sınır aşıldığında, gerekli adlî mekanizmaların devreye girmesinden rahatsız olunmamalıdır."