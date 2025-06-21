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Venezüella’dan Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne sert tepki: Çekilme çağrısı geldi
Venezüella’dan Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne sert tepki: Çekilme çağrısı geldi
Sputnik Türkiye
Gazze ve İran’a yönelik İsrail saldırılarına tepki gösteren Venezuela Ulusal Meclisi, Uluslararası Ceza Mahkemesi’ni sessiz kalmakla eleştirdi. Meclis Başkanı... 21.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-21T09:49+0300
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Venezüella Ulusal Meclisi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetinin Gazze Şeridi’ndeki askeri operasyonları ve İran’a yönelik saldırıları karşısında Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM)’nin hareketsiz kalmasından dolayı duyduğu rahatsızlığı açıkladı. Meclis Başkanı Jorge Rodriguez, bu durumu "kabul edilemez bir sessizlik" olarak tanımladı.Rodriguez, yaptığı konuşmada, UCM’nin Gazze’deki sivil ölümler ve İran’a yönelik saldırılar gibi ciddi ihlaller karşısında sessiz kalmasının kurumun meşruiyetini sorgulattığını belirtti. “Adalet dağıtmakla yükümlü bir mahkemenin bu kadar açık ihlaller karşısında sessiz kalması kabul edilemez” dedi.'Venezüella, UCM’den ayrılmayı gündemine almalı'Rodriguez, konuşmasında Venezüella'nın UCM’den ayrılmasının tartışılmasını önerdi. “Başkanımız Maduro’nun, bu sahte kurumları terk ettiğimizi ilan edeceği günü hayal ediyorum” diyerek kamuoyuna açık bir çağrı yaptı.'İnsanlık i̇kiye bölündü'Jorge Rodriguez ayrıca İsrail’in eylemlerine karşı çıkanlarla, bu eylemleri meşrulaştıranlar arasında büyük bir ahlaki ayrım olduğunu söyledi. “Bir yanda Netanyahu’yu savaş suçlusu görenler var, diğer yanda ise onu savunan ikiyüzlüler” ifadelerini kullandı.Caracas’ta kitlesel tepki mitingiAçıklamalar, Caracas’ta düzenlenen ve binlerce kişinin katıldığı bir mitingde yapıldı. Mitingde katılımcılar İsrail’in Gazze politikalarına ve İran’a yönelik saldırılarına karşı tepkilerini dile getirdi.
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jorge rodriguez, i̇ran, i̇srail, gazze, uluslararası ceza mahkemesi (ucm), ortadoğu
jorge rodriguez, i̇ran, i̇srail, gazze, uluslararası ceza mahkemesi (ucm), ortadoğu

Venezüella’dan Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne sert tepki: Çekilme çağrısı geldi

09:49 21.06.2025 (güncellendi: 11:51 23.06.2025)
© AP Photo / Fernando VergaraVenezuela'da Nicolás Maduro'ya destek için seferberlik
Venezuela'da Nicolás Maduro'ya destek için seferberlik - Sputnik Türkiye, 1920, 21.06.2025
© AP Photo / Fernando Vergara
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Gazze ve İran’a yönelik İsrail saldırılarına tepki gösteren Venezuela Ulusal Meclisi, Uluslararası Ceza Mahkemesi’ni sessiz kalmakla eleştirdi. Meclis Başkanı Jorge Rodriguez, Caracas’ta düzenlenen mitingde, ülkenin UCM’den çekilmesi gerektiğini söyledi.
Venezüella Ulusal Meclisi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetinin Gazze Şeridi’ndeki askeri operasyonları ve İran’a yönelik saldırıları karşısında Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM)’nin hareketsiz kalmasından dolayı duyduğu rahatsızlığı açıkladı. Meclis Başkanı Jorge Rodriguez, bu durumu "kabul edilemez bir sessizlik" olarak tanımladı.
Rodriguez, yaptığı konuşmada, UCM’nin Gazze’deki sivil ölümler ve İran’a yönelik saldırılar gibi ciddi ihlaller karşısında sessiz kalmasının kurumun meşruiyetini sorgulattığını belirtti. “Adalet dağıtmakla yükümlü bir mahkemenin bu kadar açık ihlaller karşısında sessiz kalması kabul edilemez” dedi.

'Venezüella, UCM’den ayrılmayı gündemine almalı'

Rodriguez, konuşmasında Venezüella'nın UCM’den ayrılmasının tartışılmasını önerdi. “Başkanımız Maduro’nun, bu sahte kurumları terk ettiğimizi ilan edeceği günü hayal ediyorum” diyerek kamuoyuna açık bir çağrı yaptı.

'İnsanlık i̇kiye bölündü'

Jorge Rodriguez ayrıca İsrail’in eylemlerine karşı çıkanlarla, bu eylemleri meşrulaştıranlar arasında büyük bir ahlaki ayrım olduğunu söyledi. “Bir yanda Netanyahu’yu savaş suçlusu görenler var, diğer yanda ise onu savunan ikiyüzlüler” ifadelerini kullandı.

Caracas’ta kitlesel tepki mitingi

Açıklamalar, Caracas’ta düzenlenen ve binlerce kişinin katıldığı bir mitingde yapıldı. Mitingde katılımcılar İsrail’in Gazze politikalarına ve İran’a yönelik saldırılarına karşı tepkilerini dile getirdi.
Feti Yıldız - Sputnik Türkiye, 1920, 19.06.2025
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