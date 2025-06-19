https://anlatilaninotesi.com.tr/20250619/mhpli-yildizdan-ucmye-sert-elestiri-ne-ise-yariyor-1097245793.html
MHP’li Yıldız’dan UCM’ye sert eleştiri: Ne işe yarıyor?
MHP’li Yıldız’dan UCM’ye sert eleştiri: Ne işe yarıyor?
Sputnik Türkiye
İran-İsrail arasında tırmanan çatışmalar sonrası MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Uluslararası Ceza Mahkemesi’ni görevini yerine getirmemekle... 19.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-19T10:44+0300
2025-06-19T10:44+0300
2025-06-23T11:47+0300
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İran ile İsrail arasında yaşanan askeri gerilim ve sivil kayıplarla ilgili açıklamalarda bulunan MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM)’ne yönelik dikkat çeken bir çıkış yaptı. Yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bu tür uluslararası kurumların yaşanan ağır insan hakları ihlalleri karşısında sessiz kaldığını savundu.“UCM görevini yerine getiriyor mu?”Feti Yıldız, UCM'nin soykırım, insanlığa karşı suçlar ve savaş suçları gibi konularda yargılama yetkisine sahip olduğunu hatırlattı. Ancak mahkemenin bu yetkilerini gerçek anlamda kullanmadığını ima etti.Yıldız, Roma Statüsü’nün açık olduğunu vurgulayarak, “Suçun işlenmesini emreden ya da teşvik eden devlet başkanlarına karşı bile uluslararası tutuklama kararı çıkarılabilir” dedi.'Caydırıcılığı olan bir kurum olsaydı, bu kadar ağır ihlaller bu kadar kolay işlenebilir miydi'Yıldız açıklamasının sonunda, UCM gibi uluslararası yapıları eleştirerek, “Caydırıcılığı olan bir kurum olsaydı, bu kadar ağır ihlaller bu kadar kolay işlenebilir miydi?” diyerek kamuoyuna seslendi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250618/trump-iran-konusunda-nihai-bir-karar-henuz-vermedim-1097132752.html
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feti yıldız, i̇srail, i̇ran, uluslararası ceza mahkemesi (ucm), mhp
feti yıldız, i̇srail, i̇ran, uluslararası ceza mahkemesi (ucm), mhp
MHP’li Yıldız’dan UCM’ye sert eleştiri: Ne işe yarıyor?
10:44 19.06.2025 (güncellendi: 11:47 23.06.2025)
İran-İsrail arasında tırmanan çatışmalar sonrası MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Uluslararası Ceza Mahkemesi’ni görevini yerine getirmemekle eleştirdi. Yıldız, “Ağır suçları işleyenler belli. Peki bu mahkeme neden harekete geçmiyor?” dedi.
İran ile İsrail arasında yaşanan askeri gerilim ve sivil kayıplarla ilgili açıklamalarda bulunan MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM)’ne yönelik dikkat çeken bir çıkış yaptı. Yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bu tür uluslararası kurumların yaşanan ağır insan hakları ihlalleri karşısında sessiz kaldığını savundu.
“UCM görevini yerine getiriyor mu?”
Feti Yıldız, UCM'nin soykırım, insanlığa karşı suçlar ve savaş suçları gibi konularda yargılama yetkisine sahip olduğunu hatırlattı. Ancak mahkemenin bu yetkilerini gerçek anlamda kullanmadığını ima etti.
Yıldız, Roma Statüsü’nün açık olduğunu vurgulayarak, “Suçun işlenmesini emreden ya da teşvik eden devlet başkanlarına karşı bile uluslararası tutuklama kararı çıkarılabilir” dedi.
'Caydırıcılığı olan bir kurum olsaydı, bu kadar ağır ihlaller bu kadar kolay işlenebilir miydi'
Yıldız açıklamasının sonunda, UCM gibi uluslararası yapıları eleştirerek, “Caydırıcılığı olan bir kurum olsaydı, bu kadar ağır ihlaller bu kadar kolay işlenebilir miydi?” diyerek kamuoyuna seslendi.